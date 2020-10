Los concursos de telerrealidad son un éxito rotundo en España. Sí, todo el mundo critica a la gente que ve realities como Gran Hermano, La isla de las tentaciones o Supervivientes. Pero está claro que la audiencia que consiguen significa que muchas personas que critican este tipo de programas realmente no se los pierden en la intimidad del hogar.

Y esto no ocurre solo en nuestro país, ya que el fenómeno de los concursos de realidad es un éxito a nivel mundial. ¿Te gustan este tipo de contenidos? Pues no puedes perderte Big Brother: The Game, un juego donde podrás vivir una experiencia similar al de los participantes de Gran Hermano. ¡Y puedes ganar dinero!

Un juego basado en Gran Hermano con espectadores reales

El mecanismo de este juego multijugador es muy interesante. Más que nada porque podrás participar en Big Brother: The Game como concursante. Para ello, deberás crear un avatar para introducirlo en una casa con otros participantes.

Al más puro estilo Los Sims, podrás escoger todo tipo de detalles físicos, además de la ropa que querrás llevar en la casa para comenzar siendo el centro de todas las miradas. Eso sí, si quieres participar en este juego basado en Gran Hermano como concursante, deberás pagar por ello.

De esta manera, pagando 4,99 dólares podrás comprar tres monedas o tokens. Teniendo en cuenta que acceder a una casa cuesta una moneda, por cada compra que hagas tendrás hasta tres oportunidades. Tranquilo, no es un juego pay-to-win.

Hay que tener saber que no se puede acceder a tres casas de forma simultánea, sino que comenzarás en una primera casa y, si te expulsan en algún momento podrás volver a acceder a otra casa hasta que se agoten los tokens que hayas comprado.

También puedes jugar a Big Brother: The Game gratis como espectador

Ten en cuenta que no estás obligado a pagar para disfrutar de este juego. Más que nada porque también puedes participar como espectador. Con esta opción podrás ver una casa, pudiendo escoger entre las diferentes cámaras disponibles para ver la estancia que quieras y desde el ángulo que más te guste. Vamos, como si estuvieras ante un Gran Hermano real.

Teniendo en cuenta que la calidad gráfica de este juego tipo Sims para Android no está nada mal, puedes divertirte un rato como espectador en esos ratos muertos en los que no sabes qué hacer.

Lo único malo es que de momento el juego no está disponible en español. Y, a no ser que domines el inglés, vas a tener problemas para socializar con el resto de compañeros de la casa y crear situaciones que atraigan al espectador.

Puedes ganar hasta 1 millón de euros con este juego

Y es que, este juego es exactamente igual que Gran Hermano. Así que puedes ganar mucho dinero. La compañía detrás del desarrollo de este título garantiza 10.000 dólares de premio, y añadirán 0,69 dólares por cada nuevo concursante hasta alcanzar el millón de dólares como tope máximo.

Evidentemente, esto significa que habrá un buen número de casas disponibles. A medida que vayan eliminando a jugadores, el resto saltará de casa en casa hasta alcanzar la gran final.

¿Quieres llegar a la final de este juego de Gran Hermano y ganar hasta un millón de dólares? Deberás hacer alianzas con otros participantes, nominar a tus rivales, peléate y, sobre todo, marca la diferencia.