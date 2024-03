Papers, Please es un juego indie que se ha convertido en un clásico de culto por su original propuesta y su crítica social. En este juego, asumes el rol de un inspector de inmigración en la ficticia república comunista de Arstotzka, donde debes revisar los documentos de los viajeros que quieren cruzar la frontera y decidir quién entra y quién no. El juego te plantea dilemas morales y situaciones difíciles que afectan a tu trabajo y a tu familia.

Si te gustó Papers, Please y quieres probar otros juegos parecidos para Android, aquí te recomendamos cinco opciones que te harán sentir la presión de tomar decisiones importantes en un mundo hostil.

Papers, Please: el juego original está disponible para Android

Papers, Please tiene una versión adaptada a dispositivos móviles que está disponible para Android. Puedes descargarla desde la tienda oficial de Google Play por 4,99 euros y disfrutar de este juego aclamado por la crítica y el público. Está optimizado para pantallas táctiles y cuenta con los mismos gráficos pixelados y la misma banda sonora que la versión original para PC. Si no has jugado a Papers, Please, esta es tu oportunidad de hacerlo en tu móvil o tablet.

This Is the Police, sé un policía e infíltrate en el mundo del crimen y la corrupción

This Is the Police es un juego de estrategia y gestión en el que encarnas a Jack Boyd, el jefe de policía de una ciudad corrupta al borde del caos. Tu objetivo es mantener el orden en las calles mientras te enfrentas a la mafia, los políticos y tus propios agentes. El juego tiene una estética minimalista y una narrativa noir que te sumerge en una historia llena de intrigas y violencia. Eso sí, ten en cuenta que es un juego de pago que vale 7,99 euros.

Valiant Hearts: Coming Home, sumérgete en el caos de la guerra desde la perspectiva de personas comunes

Este juego es la secuela de Valiant Hearts, uno de los juegos indie más melancólicos y celebrados de los últimos años. Es exclusivo de los suscriptores de Netflix (si estás suscrito a Neflix puedes jugarlo gratis) y está basado en la Primera Guerra Mundial.

El juego presenta a cuatro héroes diferentes y permite interactuar con varios personajes, desde soldados hasta médicos, experimentando los horrores de la guerra a través de una aventura inspirada en las novelas gráficas. Tiene un estilo de juego enfocado en la acción y los puzles, así como una historia que resalta el costo de la guerra y su influencia en los individuos.

Beholder, conviértete en un espía del gobierno o traiciónalos para ayudar al pueblo

Beholder es otro juego que te sitúa en una distopía totalitaria, pero esta vez desde la perspectiva de un casero que debe espiar a sus inquilinos y reportar sus actividades al gobierno. El juego tiene un estilo gráfico más realista que Papers, Please, pero también una atmósfera opresiva y oscura. Tendrás que elegir entre ser leal al régimen o ayudar a los rebeldes, mientras intentas mantener a tu familia a salvo.

80 Days, un juego de tomar decisiones para dar la vuelta al mundo

80 Days es un juego basado en la famosa novela «La vuelta al mundo en ochenta días» de Julio Verne. Ambientado en un mundo steampunk, el objetivo del juego es dar la vuelta al mundo en menos de ochenta días, tomando decisiones de transporte y enfrentándote a desafíos en el camino. Al igual que en Papers, Please, tendrás que interactuar con el mundo a través de menús y conversaciones de texto. Las decisiones que tomes pueden tener horribles consecuencias para los personajes con los que te encuentres.

Orwell, sé un informático que intenta dar con los responsables de un atentado terrorista

Orwell es un juego de investigación y vigilancia en el que usas un sistema informático del gobierno para acceder a la información privada de los ciudadanos. Tu misión es encontrar a los responsables de unos atentados terroristas y evitar que se repitan. El juego te hace reflexionar sobre los límites de la seguridad y la privacidad en una sociedad digitalizada.

Esperamos que hayas encontrado la alternativa a Papers Please para Android que estabas buscando. Si conoces algún otro juego parecido, no dudes en recomendárnoslo en los comentarios.