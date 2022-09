Valiant Hearts: The Great War es considerado por muchos uno de los mejores juegos indie de los últimos años, aunque lo correcto sería llamarle «juego de bajo presupuesto» pues es desarrollado por nada más y nada menos que Ubisoft. La empresa francesa anunció varias novedades en su conferencia Ubisoft Forward, entre las que destacaron el nuevo Assassin’s Creed Codename Jade para móviles y la esperada secuela de Valiant Hearts.

Pero, para sorpresa de todos, la segunda entrega del juego inspirado en la primera Guerra Mundial será exclusivo de Netflix. Y eso a su vez significa que solo estará disponible para móviles, al menos durante su lanzamiento y si no ocurre un cambio de planes en el camino. No olvidemos que el primer Valiant Hearts salió para PC Windows, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, Android, iOS y Nintendo Switch.

Netflix se queda Valiant Hearts 2 y otros dos juegos de Ubisoft para estrenarlos en móviles

La suscripción de Netflix no solo te permite acceder a un enorme catálogo de películas, series y documentales que puedes ver en streaming a través de su app, sino que además incluye la posibilidad de descargar una selección de juegos prémium en la Google Play Store o App Store sin coste adicional. Si bien Netflix lleva ya un tiempo lanzando juegazos gratis para móviles, la realidad es que nadie los juega. Quizás es porque la gente no sabe dónde están los juegos de Netflix en Android.

Sea como sea, lo cierto es que Netflix está apostando fuerte por los videojuegos y eso ha quedado demostrado una vez más con su nueva colaboración con Ubisoft. Ambas empresas han unido fuerzas para lanzar estos tres juegos exclusivos para móviles a través de la suscripción de Netflix:

Secuela de Valiant Hearts : la segunda entrega de Valiant Hearts promete continuar la historia de la aventura de puzles original ambientada en la primera Guerra Mundial. Dirigida por el equipo detrás del primer juego, la secuela se lanzará en enero de 2023 .

: la segunda entrega de Valiant Hearts promete continuar la historia de la aventura de puzles original ambientada en la primera Guerra Mundial. Dirigida por el equipo detrás del primer juego, la secuela se lanzará en . Secuela de Mighty Quest for Epic Loot : este título también llegará en 2023 y será de tipo hack-and-slash con elementos de roguelite.

: este título también llegará en 2023 y será de tipo hack-and-slash con elementos de roguelite. Nuevo Assassin’s Creed Mobile Game: además de la serie de acción real de Assassin’s Creed que se está desarrollando para Netflix, también se está preparando un juego original de Assassin’s Creed para móviles. Ojo, no es el mismo Codename Jade que mencionamos al principio. Aún no sabemos detalles de esta entrega, pero seguramente no será AAA, pues sería raro y nada rentable que Ubisoft esté trabajando en dos grandes juegos de una misma saga para móviles.

Dado que el principal público de Valiant Hearts se encuentra en consolas y PC, es muy probable que la exclusividad para móviles de la segunda entrega solo dure unos meses y luego acabe llegando a todas las plataformas. De cualquier manera, aquí nos mantendremos atentos para informarte acerca de todos los detalles del juego que se vayan anunciando.