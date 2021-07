Tras meses de filtraciones y rumores, por fin se ha hecho realidad. La operadora ha anunciado el nuevo Vodafone TV 4K Pro, un decodificador muy completo y con altas prestaciones para consumir series, películas y todo tipo de contenido televisivo.

Es más que un simple decodificador, pero tranquilidad, a continuación vas a conocer todos los detalles de este dispositivo. Un decodificador que se ha anunciado de manera oficial, pero que no se lanzará al mercado hasta el próximo 26 de julio.

Vodafone TV 4K Pro, un decodificador muy completo

No es que lo digamos nosotros, la propia Vodafone ha confirmado que este dispositivo es un “Nuevo centro de entretenimiento digital“, destinado a mejorar la experiencia de usuario de Vodafone TV.

En diseño no tiene mucha pérdida, te encontrarás ante un dispositivo cuadrado y con un grosor importante para dar cabida al altavoz. El color será negro, pensado para pasar desapercibido en la decoración de la casa.

Es un todo en uno, ya que integra funciones no solo de un decodificador, sino que también hace las veces de un asistente de voz y de un altavoz digital. De hecho, es una evolución de Vodafone Átika, un altavoz inteligente con la voz de Alexa, aunque no descartan en incluir Google Assistant en un futuro.

Otro aspecto que destaca de este decodificador es el altavoz que lleva integrado. Más bien es un gran altavoz que incluye tres altavoces más pequeños, un subwoofer activo y otro pasivo.

Todo este equipo está diseñado acústicamente por Bang & Olufsen y puede servir como barra de sonido para la televisión. Además, es compatible con Dolby Atmos, para ofrecer una experiencia con más inmersión. También es compatible con la resolución 4K HDR para ver todo el contenido en una gran calidad a nivel visual.

En cuanto a la conectividad, presenta una conexión Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 y mando a distancia. Aparte del mando a distancia, otra vía para navegar por este dispositivo es a través de Alexa.

Si dices “Hola, Átika“, puedes pedirle casi cualquier tarea, como que te recomiende películas, que suba el volumen o que cambie de canal. Además, permite abrir otras aplicaciones como Spotify o Netflix, que es otra de las ventajas de este Vodafone TV 4K Pro.

Como hemos repetido en varias ocasiones, es más que un decodificador. Al considerarse un centro de entretenimiento, atiende a más tareas de la domótica del hogar. Es decir, no solo sirve para reproducir música y para la TV, sino que permite establecer alarmas o recordatorios, apagar las luces y muchas tareas más.

Versiones y precio del Vodafone TV 4K Pro

Como ya sabes, este Vodafone TV 4K Pro se podrá comprar a partir del 26 de julio. Un dispositivo que será compatible con Vodafone TV y el servicio de Vodafone TV sin deco. Eso sí, para optar a este centro de entretenimiento, hay que pertenecer a la compañía.

Si eres cliente convergente de Vodafone o posees solo fibra, podrás obtener este interesante servicio. En cuanto al precio, llevará un coste mensual de 5 euros, que se añadirá a tu tarifa habitual.

Alternativas a este decodificador de Vodafone TV

No hay duda de que es una gran opción para consumir distintos recursos multimedia, e incluso para tareas de domótica. No obstante, no es el primer dispositivo que hay en el mercado de este estilo. Vamos a comentarte otras alternativas que también puedes encontrar por internet.

Xiaomi Mi Box TV S

Si nos referimos a un decodificador, este es el primero que debemos recomendarte. Comenzando por el sistema operativo, cuenta con Android TV en su interior para tener una experiencia multimedia muy optimizada.

En el exterior cuenta con una salida HDMI, puerto USB 2.0 y un jack de 3,5 milímetros. El dispositivo no es tan novedoso en la conectividad, pero cuenta con la misma resolución de salida de 4K, así como audio premium Dolby y DTS 2.0.

Un dispositivo elegante en diseño, con mando a distancia incluido y relativamente económico. En lo que sale perdiendo con respecto al Vodafone TV 4K Pro, es que no cuenta con un asistente de voz integrado, al menos por ahora.

Además, hay algunas apps como HBO o Amazon Video que no serán compatibles, por lo que deberás descargar sus archivos APK para instalarlas manualmente. O por el contrario, usar Chromecast y enviar el contenido desde el móvil hacia el Xiaomi Mi Box TV S.

Nvidia SHIELD TV Pro

Si quieres algo aún más premium y potente, este es el dispositivo idóneo. Entre otras cosas, es perfecto para jugar, gracias a su potente procesador interno. Un dispositivo que sí está igualado en conectividad e integración de aplicaciones con respecto al Vodafone TV 4K Pro.

Cuenta con un diseño simplificado y agresivo, debido a unas luces verdes que se encienden. Gracias a su procesador Tegra X1+ vas a disfrutar de un rendimiento excelente, con una carga más rápida de las apps e integración total con Android TV.

Tendrás aplicaciones preinstaladas como Netflix, HBO, Rakuten TV, Movistar+ y por supuesto las que incluye Google como YouTube o Play Movies. Puedes echar en falta plataformas menos conocidas, pero todas las esenciales están presentes.

Eso sí, aunque es potente y consigue reescalar la imagen a través de la inteligencia artificial, la Nvidia Shield TV Pro no cuenta con resolución 4K por defecto. Gracias a la IA, verás una resolución muy similar al 4K.

Otro aspecto a tener en cuenta es el de los juegos. No vas a tener una gran oferta de títulos con Play Store o Steam, pero si accedes a la plataforma GeForce NOW, sin duda la Shield TV es la mejor opción para jugar en el televisor.

A diferencia de otros dispositivos de Nvidia, el mando era una compra casi obligada para poder jugar. En este dispositivo no será así, ya que cuenta con compatibilidad para los mandos de PlayStation 4 y Xbox One.

Y tú, ¿te vas a comprar el nuevo Vodafone TV 4K Pro o vas a elegir alguna de las otras dos opciones?