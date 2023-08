Si estás buscando los mejores relojes inteligentes para personas mayores, aquí encontrarás 7 opciones que tienen una gran cantidad de funciones que, sin duda alguna, llegarán a interesarte.

Si solo has entrado a esta publicación por curiosidad, no nos sorprendería que, mientras lees esto, pienses algo más o menos así: ¿para qué comprarle un reloj inteligente a mi abuelo si a él no le gusta la tecnología? Pues resulta que estas herramientas tienen funciones útiles que facilitan mucho el cuidado de una persona mayor.

Entre los beneficios que les ofrecen a las personas mayores podemos mencionar que les ayuda a conocer su ritmo cardiaco y a recibir una alerta si el mismo se torna irregular. Esto sería perfecto para quienes tengan problemas con el corazón.

Los relojes inteligentes también pueden medir el nivel de oxígeno en sangre, la temperatura de la piel y algunos permiten conocer la ubicación en tiempo real. Ahora, y sin más preámbulos, los 7 mejores relojes inteligentes para personas mayores son los siguientes:

Samsung Galaxy Watch 6, uno de los últimos relojes inteligentes lanzados por Samsung al mercado

Comenzamos esta lista con un Viejo conocido en Androidphoria, se trata del Samsung Galaxy Watch 6. De todos los relojes inteligentes, este es uno de los más completos. Esto se debe a que tiene monitor de frecuencia cardíaca, puede medir los impulsos eléctricos del corazón y se puede rastrear por GPS.

También cuenta con sensores para medir el nivel de oxígeno en sangre, la presión arterial, un sistema de análisis del sueño y un electrocardiograma. El modelo que es compatible con LTE vale 369,90 € y el que funciona por Bluetooth cuesta 319,00 €, pero ambos modelos vienen en los colores negro, dorado y plateado.

Google Pixel Watch, uno de los mejores relojes inteligentes para personas mayores

El siguiente en la lista es el Google Pixel Watch. Al igual que el reloj inteligente que te mostramos anteriormente, este también cuenta con sensores para medir la frecuencia cardíaca y los impulsos eléctricos del corazón, pero también puede medir la bioimpedancia eléctrica y posee compatibilidad con la red GPS.

El modelo que verás aquí vale 343,34 €, funciona mediante WiFi y viene en los colores gris claro y gris oscuro, pero también encontrarás otro modelo que tiene compatibilidad con LTE que vale 569,00 € en los mismos colores.

Xiaomi Smart Band 7 Pro, el smartwatch más completo y también el más económico

Si ninguno de los otros relojes inteligentes te ha convencido, puede que el Xiaomi Smart Band 7 Pro llegue a ser de tu agrado. Entre las funciones que serían perfectas para las personas mayores, tenemos la monitorización del sueño y el estrés, un medidor de la frecuencia cardiaca, monitorización del sueño, del oxígeno en la sangre y un sistema de seguimiento de la salud femenina

Además de todo esto, incluye el análisis del índice PAI al que le dedicamos una publicación tiempo atrás, alertas de inactividad y le permite a quien lo use hacer rutinas de ejercicios de respiración. Viene en los colores negro (68,09 €) y marfil (68,40 €).

Amazfit GTS 4, de las mejores alternativas para personas mayores por su GPS de alta precisión

El Amazfit GTS 4 es otra buena opción a tener en cuenta. Este reloj inteligente cuenta con un sensor de ritmo cardíaco, contador de pasos y de calorías. También puede hacer seguimiento del sueño, monitorear tanto los niveles de estrés como los de sedentarismo.

Además de todo esto, cuenta con un GPS que tiene una precisión del 99%. En Amazon puedes conseguirlo en los colores blanco (184,90 €), rosado (199,90 €), negro (179,90 €) y marrón (229,90 €). Su batería tiene una autonomía que puede durar entre 8 y 16 días si se utiliza en modo normal o en modo ahorro.

Fitbit Sense 2, el reloj inteligente para personas mayores con mayor número de sensores

De todos los relojes inteligentes que verás en esta lista, no es exagerado afirmar que el Fitbit Sense 2 es el que tiene un mayor número de sensores y funciones asociadas al monitoreo de la salud. Entre las muchas funciones con las que cuenta podemos destacar su escáner de los niveles de estrés y un sistema de monitoreo de los estados de ánimo.

También cuenta con un sistema de seguimiento y análisis del sueño, sensores que miden los niveles de oxígeno y glucosa en la sangre, el ritmo y la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y muchas funciones más. Este reloj inteligente viene en los colores grafito (283,96 €), aluminio (298,90 €) y blanco marfil (298,90 €).

Huawei Watch 4, un reloj inteligente con detector de caídas automático

El Huawei Watch 4 tiene funciones que pueden ser de gran ayuda para personas mayores. Las más destacables es su detector de caídas automático y una función para realizar llamadas en caso de emergencia.

Obviamente, también cuenta con medidores de la frecuencia cardíaca, de la respiración, de los niveles de estrés, un monitor de sueño, así como también un sensor de temperatura. Viene en el color negro, su autonomía con un uso diario es de hasta 3 días y su coste es de 429,00 €.

HONOR Watch GS3, uno de los mejores relojes inteligentes con mayor autonomía

Por último, pero no menos importante, tenemos el HONOR Watch GS3 que puedes conseguir en los colores negro (210,24 €), azul océano y oro clásico (239,00 €). La autonomía de la batería puede llegar a los 14 días, pero solo a 30 horas si se mantiene activo el rastreo por GPS.

En lo que al monitoreo de la salud se refiere, este reloj inteligente tiene un monitor del ritmo cardíaco con una precisión del 97% y un sensor que mide el nivel de oxígeno en sangre. También puede monitorear el sueño al igual que los niveles de estrés.

No tenemos dudas de que alguno de estos relojes inteligentes llegarán a interesarte si quieres usarlos para cuidar de alguna persona mayor que viva contigo. Y tú … ¿qué opinas? ¿Hay algún otro reloj inteligente que crees que debería estar en esta lista?