Motorola no es el primer fabricante que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en auriculares. Si bien es cierto que tienen un catálogo relativamente grande de auriculares, entre los que se incluyen los Motorola Vervebuds, la marca no ha tenido gran éxito en el mercado de los productos de audio. Aun así, lo siguen intentando y ahora han presentado los auriculares Moto Buds 600 ANC que llegan con Snapdragon Sound bajo el capó.

Por si te lo preguntas, Snapdragon Sound no es más que una tecnología de audio que permite a los auriculares ofrecer una mejor calidad de sonido a través de la compatibilidad con diversos códecs y funciones, algunas de ellas desarrollados por la propia Qualcomm. En definitiva, estamos ante unos auriculares Bluetooth prémium que puede que den de qué hablar cuando lleguen al mercado.

Todas las características de los Moto Buds 600 ANC

Los Moto Buds 600 ANC son auriculares tipo TWS, lo que quiere decir que son 100 % inalámbricos. Se conectan a tus dispositivos vía Bluetooth 5.2 con un alcance máximo de 10 metros. Vienen con un estuche de carga que les provee hasta 20 de horas de autonomía. Cada auricular por sí solo tiene una autonomía de 6 horas de reproducción, así que en total podrás usarlos sin acudir al cargador durante unas 26 horas.

Montan drivers de 10 mm potenciados por la tecnología Snapdragon Sound, que incluye la función de llamadas claras cVc (Clear Voice Capture) de Qualcomm. También cuentan con cancelación de ruido activa que elimina hasta 35 dB de ruido del exterior para que te concentres en tu música, audio, podcast, etc. Para ello, hacen uso de los 6 micrófonos que traen incorporados, los cuales también sirven para utilizar el Asistente de Google de tu móvil. Por cierto, poseen resistencia IPX5 frente a chorros de agua no muy potentes. No se dañan con el sudor o la lluvia.

Características Moto Buds 600 ANC Dimensiones y peso Peso de estuche de carga: 43 gramos.

Estuche de carga: 65 x 52 x 32 mm. Drivers 10 mm. Conectividad Bluetooth 5.2 con alcance de 10 metros. Duración de la batería Auriculares: 6 horas.

Estuche de carga: 20 horas. Tiempo de carga 2 horas para cargar al 100 % el estuche de carga. Soporta carga inalámbrica. Resistencia al agua y polvo IPX5. Tecnologías de sonido Snapdragon Sound, cVc para llamadas más nítidas, aptX Adaptive y cancelación de ruido (ANC) híbrida de hasta 35 dB. Extras 6 micrófonos y soporte para el Asistente de Google.

Precio de los Moto Buds 600 ANC y disponibilidad

Los Moto Buds 600 ANC ya están disponibles en la web oficial de Motorola Sound por un coste de 150 $ o 134 € al cambio. Se pondrán a la venta el próximo mes de enero, aunque no se confirmó su disponibilidad en España. Cruzamos los dedos para que lleguen a tiendas como Amazon en nuestro país.