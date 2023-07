Las Steam Deck y ASUS ROG Ally son sin dudas las dos consolas portátiles más potentes de la actualidad. Sin embargo, ambas traen como mucho 512 GB de almacenamiento interno que pueden quedarse cortos rápidamente, sobre todo si juegas a títulos triple A que pesan más de 50 GB. La buena noticia es que ambas ofrecen la posibilidad de actualizar su almacenamiento interno con tarjetas micro SD o unidades SSD M.2 2230.

Actualizar tu SSD puede darte más capacidad de almacenamiento, así como tiempos de carga más rápidos y mejor rendimiento. Las unidades SSD son mucho más rápidas que las tarjetas microSD, lo que significa que pueden cargar juegos y aplicaciones con mayor rapidez y reducir las interrupciones y los retardos. Además, con un buen SSD evitarás el conocido fallo que tiene la ROG Ally con las micro SD.

Pero, ¿qué SSD elegir? Enseguida te mostraremos qué tipo de SSD es compatible con estas consolas, te recomendaremos algunos de los mejores SSD para Steam Deck y ASUS ROG Ally, y te daremos algunos consejos sobre cómo instalarlos. ¡Vamos allá!

¿Qué tipo de SSD usan las Steam Deck y ASUS ROG Ally?

Las Steam Deck y ASUS ROG Ally usan el tipo de SSD más pequeño del mercado. Específicamente, estas son las características de los SSD compatibles con estas consolas:

Factor de forma : tanto la Steam Deck como la ASUS ROG Ally utilizan unidades SSD 2230, que miden 22 mm de ancho y 30 mm de largo. Es un tipo de SSD normalmente usado en portátiles muy pequeños y tablets con Windows. Así que evita los típicos SSD 2280 y M.2 2242 que se usan en ordenadores, pues son demasiado largos para caber dentro de estas consolas.

: tanto la Steam Deck como la ASUS ROG Ally utilizan unidades SSD 2230, que miden 22 mm de ancho y 30 mm de largo. Es un tipo de SSD normalmente usado en portátiles muy pequeños y tablets con Windows. Así que evita los típicos SSD 2280 y M.2 2242 que se usan en ordenadores, pues son demasiado largos para caber dentro de estas consolas. Velocidad : estas portátiles utilizan el tipo de memoria más rápido disponible actualmente para los ordenadores que es el NVMe. Además, usan el bus de comunicación de datos PCIe de tercera generación, aunque también admiten los de cuarta generación. Por tanto, el SSD debe tener la especificación «NVMe PCIe 3.0 o 4.0».

: estas portátiles utilizan el tipo de memoria más rápido disponible actualmente para los ordenadores que es el NVMe. Además, usan el bus de comunicación de datos PCIe de tercera generación, aunque también admiten los de cuarta generación. Por tanto, el SSD debe tener la especificación «NVMe PCIe 3.0 o 4.0». Conexión : el «puerto» donde se instala el SSD en las consolas Steam Deck y ASUS ROG Ally solamente es compatible con los SSD que tengan conector M.2. Así que debes buscar un disco que tenga la especificación «M.2» entre sus características.

: el «puerto» donde se instala el SSD en las consolas Steam Deck y ASUS ROG Ally solamente es compatible con los SSD que tengan conector M.2. Así que debes buscar un disco que tenga la especificación «M.2» entre sus características. Capacidad: esto ya depende de tus necesidades, pues si tienes una Steam Deck de 64 GB, puede que te conformes con un SSD de 256 GB o incluso uno de 128 GB. Esto es más que suficiente para instalar muchísimos juegos indie o 2D, pero te quedarás corto con juegos triple A. Por tanto, lo ideal sería buscar un SSD de 1 TB o incluso más.

En resumen, el SSD para tu Steam Deck o ASUS ROG Ally que debes buscar tiene que contar con las siguientes especificaciones: SSD, 2230, NVMe, PCIe 3.0 / 4.0, M.2 y 1 TB (esto último es opcional).

Los 4 mejores SSD para instalar a tu Steam Deck y ASUS ROG Ally

Basándonos en nuestras investigaciones y pruebas, aquí tienes algunos de los mejores SSD para Steam Deck y ASUS ROG Ally que puedes comprar ahora mismo:

SABRENT Rocket 2230 NVMe 4.0, la mejor opción

Este es uno de los SSD M.2 2230 más rápidos y fiables del mercado en este momento, ya que ofrece velocidades de hasta 4750 MB/s de lectura y 4300 MB/s de escritura. Utiliza la interfaz PCIe 4.0, flash NAND TLC, controlador Phison E18 y tiene una garantía de 5 años. Está disponible en capacidades las siguientes capacidades y precios:

256 GB : 51,99 €

: 512 GB : 86,99 €

: 1 TB: 124,99 €

Corsair MP600 Mini, una buena alternativa

Se trata de otro SSD M.3 2230 de alto rendimiento que utiliza la interfaz PCIe 4.0, flash NAND 3D TLC, controlador Phison E18 y tiene una garantía de 5 años. Ofrece hasta 4800 MB/s de velocidad de lectura y 4800 MB/s de velocidad de escritura. Está disponible en capacidad de 1 TB al siguiente precio:

1 TB: 129,80 €

Teamgroup MP44S, el mejor en calidad – precio

Es un SSD 2230 económico que utiliza la interfaz PCIe 4.0 compatible con interfaz PCIe Gen3. Ofrece velocidades de lectura de hasta 5000 MB/s y de escritura de 3500 MB/s. Utiliza el tipo de memoria NAND Flash SLC. Técnicamente, no es el más moderno del mercado, pero funciona a la perfección en estas consolas y es más barato que la competencia.

1 TB: 106,91 €

SYONCON SC930, el más económico

Si buscas una opción aún más económica, el más barato que puedes conseguir es el SSD SYONCON SC930 de 1 TB que vale menos de 100 euros. Es de tipo PCIe Gen 3.0 x4 y ofrece velocidades de lectura y escritura secuencial de hasta 3200 MB/s y 2600 MB/s. Tiene una garantía limitada de 10 años, disipadores de grafeno y un consumo máximo de 2,9 W. Lo puedes conseguir con capacidad de 1 TB al siguiente precio:

1 TB: 99,99 €

Cómo instalar un SSD en las Steam Deck y ASUS ROG Ally

Instalar un SSD en Steam Deck o ASUS ROG Ally no es muy difícil, pero requiere algunas herramientas y precaución. Lo primero que deberías hacer es retirar la micro SD (si le has instalado una) y dejar que la batería se agote hasta el 25 % o menos. Luego, se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos antes de abrir el dispositivo y reemplazar el SSD para no perder tus juegos, partidas guardadas o archivos en caso de que algo vaya mal.

Una vez que hayas hecho eso, sigue los siguientes tutoriales para aprender a desmontar tu Steam Deck o ASUS ROG Ally y cambiar su SSD:

Tutorial | Guía paso a paso de cómo reemplazar SSD de Steam Deck

Tutorial | Guía oficial de cómo reemplazar SSD de ASUS ROG Ally (en inglés)

Actualizar tu SSD en Steam Deck o ASUS ROG Ally puede proporcionarte más espacio de almacenamiento, tiempos de carga más rápidos y un mejor rendimiento para tu PC portátil de juegos. Sin embargo, también debes tener en cuenta tu presupuesto, necesidades y preferencias antes de comprar una nueva SSD. Esperamos que este artículo te haya ayudado a encontrar algunas de los mejores SSD para tu Steam Deck o ASUS ROG Ally, y cómo instalarlos en tu portátil. Si te quedó alguna duda, déjanos un comentario para ayudarte.