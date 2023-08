Las 5 mejores consolas portátiles para juegos de PlayStation 2 (PS2)

Aunque el tiempo pase y salgan miles de videojuegos con temáticas diversas e historias nuevas por contar, los títulos clásicos de ciertas consolas continúan siendo un must por probar para los que de verdad quieren llamarse gamers. Los juegos que vienen de la PlayStation 2 (PS2) forman parte de este grupo, al ser los que pavimentaron el camino hacia videojuegos con cinemáticas más atractivas de las que se conocían en ese entonces.

De modo que si tienes en mente una lista grande de juegos de PS2 que desearías probar, pero no tienes la consola, no te preocupes. Existen muchas consolas portátiles que pueden reproducir estos juegos desde los emuladores más confiables sin problemas. En este artículo encontrarás las cinco mejores opciones de todas, sea por precio o especificaciones más que suficientes para darte la experiencia que buscas. Comencemos.

AYN Odin: una consola portátil barata y de capacidad razonable

AYN Odin es una consola portátil con un precio bastante asequible, pues no pasa de los 220 euros en su versión Pro, y además, tiene los recursos más que suficientes para reproducir juegos de PS2. Su nacimiento viene de un crowdfunding, lo cual no implica que no tenga lo necesario para compararse con consolas de grandes empresas.

Esta consola portátil viene con una pantalla de 5,98 pulgadas, panel LCD y resolución Full HD. Su relación de aspecto es de 16:9, teniendo además 369 ppi. Tiene como procesador el Qualcomm Snapdragon SD845, con gráfica Adreno 630, 4 GB de RAM, así como memoria de almacenamiento que varía de 64 GB, 128 GB hasta 256 GB dependiendo de la configuración que elijas.

Entre el resto de detalles, tiene una batería de 6600 mAh, con carga rápida, por lo cual muestra buena autonomía. En cuestiones de conectividad, incluye Bluetooth 5.0, Wifi y 5G. Algo que llama bastante la atención de esta consola portátil es que incluye luces LED, las cuales se pueden ver en los joysticks. Su aspecto muy similar a las consolas portátiles de la vieja escuela te ayudan a darte un paseo por el pasado.

Puedes encargar esta consola desde la página oficial de la empresa por tan solo 218 euros.

ASUS ROG Ally: una opción potente y que te dará variedad de opciones entre los videojuegos

Aunque tener al alcance una consola portátil enfocada en juegos viejos está bien, es mucho mejor disponer de un recurso que, además, pueda abarcar muchos otros títulos más recientes aunque pidan mayores capacidades. Por eso, la ASUS ROG Ally es una de las mejores opciones para estos casos, al ser una de las pocas consolas portátiles predilectas del momento.

Esta consola ofrece una pantalla de 7 pulgadas con resolución Full HD+ y panel LCD, incluyendo tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 500 nits y protección Gorilla Glass Victus. En cuanto a procesador, la opción más económica viene con AMD Ryzen Z1 de 6 núcleos, además de 256 GB de memoria de almacenamiento y 16 GB de RAM. Puedes ver el resto de sus especificaciones en nuestro artículo dedicado exclusivamente a esta consola.

No te quede duda de que tiene todas las capacidades para reproducir emuladores de PS2 y por ende, todos los títulos que vinieron con esta consola tan querida por muchos. La ASUS ROG Ally la consigues en Amazon por 739 euros.

Steam Deck: la opción que no puedes perder de vista en esta generación de consolas

Aunque la ASUS ROG Ally es una opción potente y muy buena para jugar, quizá para muchos no termine de posicionarse como la mejor consola portátil del momento, pues aún tiene camino por recorrer para igualarse con tal vez la opción más famosa y querida: la Steam Deck.

Esta consola portátil destaca gracias a sus buenos recursos y a la comodidad que resulta su diseño cuando se trata de llevarla a todas partes. Es una consola con pantalla de 7 pulgadas, con panel LCD, resolución de 1280 x 800 píxeles, brillo máximo de 400 nits, sensores táctiles y también de luz ambiental.

Tiene un procesador AMD APU Zen 2 de 4 núcleos / 8 hilos a 2,4 – 3,5 GHz y gráfica RDNA 2 con 8 unidades de cálculo a 1,6 GHz, así como 16 GB de RAM LPDDR5, y dos configuraciones con 256 GB o 512 GB de memoria.

Entre los controles del mando, encuentras botones A B X Y, la fiel cruceta, gatillos analógicos L y R, botones frontales L y R, botones de Ver y Menú, así como 4 botones de empuñadura asignables. No van a faltar 2 joysticks y 2 trackpads con respuesta háptica. Por su parte, en conectividad posee Bluetooth 5.0, así como WiFi de doble banda.

Como ves, tiene lo suficiente para jugar a prácticamente cualquier juego de consolas pasadas. En un artículo pasado, incluso te listamos todos los emuladores que debes tener en tu Steam Deck, donde por supuesto, se incluye el mejor para jugar a juegos de PS2.

Esta consola portátil la encuentras en Amazon por 899 euros, correspondiendo a la configuración de 512 GB de almacenamiento.

AYANEO Air: la consola portátil premium

Otro fuerte competidor en el mundo de las consolas portátiles, dentro del top de las mejores, es la AYANEO Air, la cual curiosamente también se lanzó con la intención de opacar a la Steam Deck y bajarla de su puesto. Así es como ha conseguido tener un buen número de usuarios, todo gracias a sus especificaciones que permiten reproducir una amplia variedad de videojuegos, incluyendo los de PS2 a través de emuladores.

Esta consola portátil tiene una pantalla de 5,5 pulgadas, panel OLED y resolución de 1920 x 1080 píxeles. Guarda en su interior un procesador AMD Ryzen 5 5560U Zen 2, con gráfica Radeon Vega 7 Graphics. Posee dos configuraciones con 8 GB o 16 GB de RAM, junto a 128 GB de almacenamiento con posibilidad de expandirse a través de tarjeta microSD.

La AYANEO Air se consigue desde la página oficial de la empresa a un precio de 637 euros.

AYANEO 2S: la opción más cara, pero también más potente

Aunque la Steam Deck se esté discutiendo el puesto de la mejor consola portátil con modelos que ya mencionamos antes, gracias a su equilibrio entre características y precio, es superada por mucho por la AYANEO 2S. Esta es una opción extremadamente potente, para jugar a prácticamente cualquier juego de PC, y por supuesto, cumple al completo con los recursos que se piden a la hora de emular juegos de la PS2. Eso sí, tiene la pega de que no es barata, así que si tu presupuesto es ajustado, mejor optar por otra de las opciones de arriba.

Esta bestia tiene una pantalla sin bisel de 7 pulgadas, panel IPS, resolución de 1920 x 1200 píxeles, 323 PPI y brillo máximo de 500 nits. En cuanto a procesador, se viste con un AMD Ryzen 7 7840U con gráfica AMD Radeon 780M. Incluye 32 GB de RAM, así como hasta 4 TB de almacenamiento interno. Su batería también es una pasada, siendo de 13050 mAh.

Es la alternativa premium que necesitas sí, y solo si tu intención no es jugar únicamente a los juegos de PS2, sino también a títulos más modernos y que, por supuesto, requieren de una buena máquina que los soporte.

La AYANEO 2S se consigue desde el portal web de Indiegogo, a un precio de 910 euros.

Y tú, ¿con cuál consola portátil te quedarías?