AYANEO NEXT Lite

La AYANEO NEXT Lite es la primera consola con SteamOS que no es de Valve, aunque sea a través de un fork

Aunque ya hay consolas más potentes, como las AYANEO Slide y KUN, las AYANEO NEXT y NEXT Pro son las más icónicas de su catálogo. La firma quiere aprovechar el empuje de esa serie para su nuevo dispositivo, que compite en un nicho más económico que las versiones originales.

El mercado pedía precios más competitivos y AYANEO les dio tres platos, pues la nueva NEXT Lite tiene un precio máximo de 399 dólares (364 euros al cambio). Por supuesto, esto viene acompañado de un gran recorte en su procesador, pero sigue siendo una consola capaz. La NEXT Lite puede comprarse con dos procesadores diferentes:

APU AMD Ryzen 5 4500U : 6 núcleos y 6 hilos, 8 MB de caché L3 y GPU Radeon RX Vega 6 de 384 shaders.

: 6 núcleos y 6 hilos, 8 MB de caché L3 y GPU Radeon RX Vega 6 de 384 shaders. APU AMD Ryzen 7 4800U: 8 núcleos y 16 hilos, 8 MB de caché L3 y GPU Radeon RX Vega 8 de 512 shaders.

Comparados con la Steam Deck (su competidora directa) ambas APU son inferiores, especialmente esas vetustas GPU Vega que poco tienen que hacer contra la RDNA 2 de su rival. No obstante, la NEXT Lite cuesta mucho menos (sobre todo si hablamos de la versión base).

Eso sí, el resto de características se mantienen igual a las vistas en la NEXT estándar: pantalla IPS de 7 pulgadas de 1280 x 800 píxeles, 16 GB de RAM y batería de 47 Wh con una autonomía de 4 horas. El diseño también es el mismo, incluyendo sus joysticks y gatillos con tecnología Hall, el giroscopio, su ergonomía y hasta el sistema de disipación.

El otro gran cambio está en el sistema operativo, que no es Windows como en sus hermanas mayores (aunque puedes instalarlo). Se dijo durante semanas que usaría SteamOS, pero optaron por HololOS que es un fork del SO de Valve optimizado para el hardware de la NEXT Lite.

Precio y disponibilidad de la AYANEO NEXT Lite

Pese a haberse anunciado, AYANEO no reveló la fecha en la que la NEXT Lite estará a la venta. No obstante, sí que reveló los precios de cada una de sus variantes:

AYANEO NEXT Lite (Ryzen 5 4500U + 16 GB + 128 GB) : 299 dólares (273 euros).

: 299 dólares (273 euros). AYANEO NEXT Lite (Ryzen 5 4500U + 16 GB + 512 GB) : 349 dólares (318 euros).

: 349 dólares (318 euros). AYANEO NEXT Lite (Ryzen 7 4800U + 16 GB + 512 GB): 399 dólares (364 euros).

No sabemos qué tanto cambiará el precio de cara a España, pero si no es demasiado podría llegar a ser una buena alternativa económica a la Steam Deck. Recuerda que al lanzarse el modelo OLED cambiaron los precios del modelo LCD. Ahora la Steam Deck LCD de 256 GB es la nueva versión base y cuesta 419 euros en España.