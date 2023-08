AYANEO KUN: una consola portátil con Windows 11 y Ryzen 7 7840U

AYANEO ha estado volando este 2023 con sus consolas portátiles. Ha ido sacando una tras otra, buscando a la perfecta competidora, digna de hacerle frente a la Steam Deck. Estuvo cerca con la AYANEO Slide, y ahora ha subido la vara con un monstruo de consola portátil: la AYANEO KUN.

Y tiene el nombre de monstruo bien merecido, para bien o para mal. La AYANEO KUN viene con una batería que supera la de la Steam Deck y le da mayor tiempo de juego a su usuario. En contraparte, tiene un precio irrisorio, que casi duplica al de su competidora estrella, por características que son similares. Más abajo sabrás de lo que hablamos.

Características de la AYANEO KUN

Características AYANEO KUN Dimensiones y peso 312 x 133 x 21,9 mm. 900 gramos. Pantalla Panel IPS LCD táctil de 8,4 pulgadas con resolución Full HD+ (2560 x 1600 píxeles), gama de colores DCI-P3 al 90% y brillo máximo de 500 nits. Procesador AMD Ryzen 7 7840U con gráfica AMD Radeon 780M. RAM 16/32/64 GB. Almacenamiento 512 GB/1 TB/ 2 TB/4 TB (expandible a 8 TB con SSD). Conectividad y extras WiFi, Bluetooth, 2 x USB-C junto a 1 USB-A, ranura para SSD M.2 PCIe 4.0 (2280), ranura para microSD 7.0, ranura para nano SIM, altavoces estéreo, motor lineal del eje X, giroscopio, jack para auriculares de 3,5 mm y sistema de disipación de calor. Batería 19500 mAh (75 Wh). Sistema operativo Windows 11. Lee también: Nuevos POCO Pods: los auriculares más baratos de la marca con 30 horas de autonomía

No queda duda de que AYANEO KUN ha superado lo que otros competidores, como la ASUS ROG Ally, no consiguieron en cuestiones de autonomía. Y es que con su batería de 75 Wh (19500 mAh), le puede dar hasta 3 horas y catorce minutos de juego continuo a su usuario a 15 W TDP. Como referencia, esto supera al doble la autonomía de la Steam Deck usando el mismo voltaje. Aunque claro, el resultado solo ha sido probado por la propia empresa AYANEO y no está claro si será cierto o son simples exageraciones.

De cualquier forma, el resto de sus características también le hacen justicia a la gama alta. Su pantalla se equipa con un panel IPS LCD de 8,4 pulgadas, junto a una resolución Full HD+ que satisface las necesidades actuales de cualquier jugador.

AYANEO también ha revelado las diferentes configuraciones en las que pretende vender su nueva consola portátil, incluyendo un rango de 16, 32 y 64 GB de RAM y 512 GB, 1 TB, 2 TB y 4 TB de almacenamiento. Por si fuera poco, se puede expandir la memoria vía SSD para alcanzar los 8 TB. El cerebro de la AYANEO KUN sigue siendo la confiable AMD Ryzen 7 7840U.

La AYANEO KUN viene con un diseño ergonómico, cubriendo todas las bases

En cuanto a diseño, la empresa ha decidido tomar lo mejor de la Steam Deck para mejorar la ergonomía, comparado con sus consolas anteriores. Han mejorado el agarre, incorporado paneles táctiles a ambos lados, dos joysticks, botones con tecnología Hall, los conocidos ABXY, así como otros botones traseros que también en este caso son una novedad.

Hablando de sus puertos físicos, encontramos dos de tipo USB-C, un puerto USB-A, un puerto para auriculares de 3,5 mm, una ranura para SSD M.2 PCIe 4.0 (2280), ranura para microSD, así como una ranura para nano SIM. El sistema de disipación de calor es potente, según AYANEO, y quizá hayan tomado sus precauciones para no caer en el mismo fallo de diseño de la ASUS ROG Ally.

Disponibilidad y precios de la AYANEO KUN

Aquí es donde el tema se pone interesante, y es que los precios que AYANEO ha revelado para su nueva consola portátil son una bestialidad. La consola portátil viene en tres colores (plateado, blanco y negro), encontrándose aún en campaña de pedidos anticipados, sin fecha clara de lanzamiento. Desde su página oficial han revelado las diferentes configuraciones disponibles junto a sus precios, quedando de la siguiente forma.

16 GB + 512 GB : precio de preventa a 914 euros / precio en Indiegogo a 1033 euros / precio desde el sitio oficial a 1106 euros .

: precio de preventa a / precio en Indiegogo a / precio desde el sitio oficial a . 32 GB + 1 TB : precio de preventa a 1060 euros / precio en Indiegogo a 1124 euros / precio desde el sitio oficial a 1207 euros .

: precio de preventa a / precio en Indiegogo a / precio desde el sitio oficial a . 32 GB + 2 TB : precio de preventa a 1152 euros / precio en Indiegogo a 1216 euros / precio desde el sitio oficial a 1307 euros .

: precio de preventa a / precio en Indiegogo a / precio desde el sitio oficial a . 64 GB + 4 TB: precio de preventa a 1554 euros / precio en Indiegogo a 1655 euros / precio desde el sitio oficial a 1783 euros .

¿Es una consola potente que supera a muchas de las que ya hay en el mercado? Indudablemente. ¿Más cara que la Steam Deck? También queda clarísimo. ¿Vale la pena comprarla? Para el usuario común, sería un despilfarro, tal vez los que más se beneficien de esta consola sean los que siempre optan por versiones premium.

Y tú, ¿qué opinas? ¿Comprarías esta consola portátil por su potencia?