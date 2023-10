Si estás buscando un smartwatch que combine diseño, funcionalidad y autonomía, es posible que hayas puesto el ojo en los modelos de Huawei. Después de todo, son unos de los más vendidos del mercado por su excelente calidad. La marca china tiene una amplia gama de relojes inteligentes que se adaptan a diferentes gustos y necesidades, pero ¿cuál elegir?

En este artículo vamos a analizar su último lanzamiento, el Huawei Watch GT 4, que llega dos años después del exitoso Huawei Watch GT 3. Ambos son dispositivos de gama alta que ofrecen prestaciones muy interesantes, pero también tienen algunas diferencias que pueden inclinar la balanza hacia uno u otro. ¿Son suficientes las mejoras para elegir el Watch GT 4 sobre el Watch GT 3?

A continuación, veremos en detalle las características, ventajas y desventajas de los Huawei Watch GT 4 y Huawei Watch GT 3 para que sepas en qué se diferencian y cuál tiene mejor relación calidad-precio actualmente. Sin más dilación, ¡vamos allá!

Tabla comparativa de especificaciones: Huawei Watch GT 4 vs. Huawei Watch GT 3

Como siempre hacemos en este tipo de artículos, hemos preparado una ficha técnica comparativa de los dos relojes para que puedas ver de un vistazo sus especificaciones y diferencias. Échale un ojo y luego sigue leyendo para conocer más en profundidad lo que hace distintos a estos dos smartwatches.

Especificaciones Huawei Watch GT 4 Huawei Watch GT 3 Dimensiones y peso 41 mm : 41,3 × 41,3 × 9,8 mm con tamaño de la muñeca de 120-190 mm. 37 gramos (sin la correa).

46 mm : 46 × 46 × 10,9 mm con tamaño de la muñeca de 140-210 mm. 48 gramos (sin la correa). 42 mm : 42,3 x 42,3 x 10,2 mm con tamaño de la muñeca de 130-190 mm. 35 gramos (sin la correa).

46 mm : 45,9 x 45,9 x 11 mm con tamaño de la muñeca de 140-210 mm. 42,6 gramos (sin la correa). Pantalla 41 mm : panel AMOLED de 1,32″ con 466 × 466 píxeles y 352 ppi.

46 mm : panel AMOLED de 1,43″ con 466 × 466 píxeles y 326 ppi. 42 mm : panel AMOLED de 1,32″ con 466 × 466 píxeles y 352 ppi.

46 mm : panel AMOLED de 1,43″ con 466 × 466 píxeles y 326 ppi. Sensores Acelerómetro

Giroscopio

Magnetómetro

Sensor óptico de frecuencia cardíaca (HUAWEI TruSeen™ 5.5+)

Barómetro

Sensor de temperatura

Oxímetro Acelerómetro

Giroscopio

Magnetómetro

Sensor óptico de frecuencia cardíaca (HUAWEI TruSeen™ 5.0+)

Barómetro

Sensor de temperatura

Oxímetro Audio Micrófono y altavoz integrado. Conectividad NFC, Bluetooth 5.2, 2,4 GHz y GPS tipo GNSS de cinco sistemas de doble banda

(con sistema de antena de satélite mejorado). Bluetooth 5.1 y GPS tipo GNSS de cinco sistemas de doble banda. Funciones especiales Aplicación para estar en forma

Conciencia de la respiración durante el sueño

Calendario de ciclo inteligente

Llamada Bluetooth. Llamada Bluetooth. Batería y carga 41 mm: 323 mAh.

46 mm: 524 mAh.

Ambos compatibles con carga inalámbrica e incluyen una base de carga. 42 mm: 292 mAh.

46 mm: 455 mAh.

Ambos compatibles con carga inalámbrica e incluyen una base de carga. Resistencia al agua 5 ATM (50 metros). Material del reloj y las correas Material del reloj (ambas versiones): cuerpo de acero inoxidable y trasera de plástico.

Correas de 41 mm: fluoroelastómero negra, milanesa dorada clara, acero inoxidable plateada y cuero blanca.

Correas de 46 mm: fluoroelastómero negra, acero inoxidable gris, compuesta verde y cuero marrón. Material del reloj (ambas versiones): cuerpo de acero inoxidable y trasera de plástico.

Correas de 42 mm: fluoroelastómero negra, piel blanca y metal dorada.

Correas de 46 mm: fluoroelastómero negra, piel marrón y acero inoxidable. Botones Botón de inicio (corona giratoria) y botón lateral. Compatibilidad Android 8.0 o posterior.

iOS 13.0 o posterior. Android 6.0 o posterior.

iOS 9.0 o posterior. Precios (variante básica) 41 mm: 249 €

46 mm: 249 € 42 mm: 209 €

46 mm: 189 € Cómpralo aquí Comprar Comprar

Nuevos diseños, pero misma pantalla y material de fabricación

La primera diferencia que encontrarás al ver un Huawei Watch GT 4 con respecto al Watch 3 es el diseño. Si bien el nuevo Watch GT 4 tiene algunas variantes con el mismo diseño de caja de su antecesor, también cuenta con una versión con correa de acero cuya caja es octagonal y una versión dorada con una caja más minimalista. Las diferentes variantes del Watch 3 tienen exactamente el mismo diseño, por lo que en este apartado podríamos decir que gana el Watch GT 4 por su variedad de opciones.

Ahora bien, hay que destacar que ambos relojes están disponibles con dos tamaños de caja. 46 y 41 mm para el Watch GT 4, y 46 y 42 mm para el Watch GT 3. Sin embargo, montan la misma pantalla AMOLED de 1,32 o 1,43 pulgadas (dependiendo del tamaño de la caja) con resolución 466 × 466 píxeles. En teoría, Huawei no ha mejorado absolutamente nada de la pantalla, así que esta no es una característica diferenciadora.

Y aunque ambos están fabricados con acero inoxidable con una parte trasera de plástico, el Huawei Watch GT 4 pesa más (por 2 gramos y 5,4 gramos en las versiones de 41 y 46 mm, respectivamente) porque incorpora baterías más grandes. La diferencia de peso no es muy grande en la versión de 41 mm, pero sí que lo es en la de 46 mm, así que te recomendamos probarlo antes si el peso puede ser una molestia para ti.

Ambos relojes cuentan con una certificación de resistencia al agua de 5 ATM, lo que significa que pueden sumergirse hasta 50 metros de profundidad. Además, ambos tienen la función de pantalla siempre encendida que permite ver la hora y las notificaciones sin tener que activarla.

Casi las mismas funciones con un par de novedades interesantes para el GT 4

En cuanto a las funciones, los Huawei Watch GT 4 y Watch GT 3 ofrecen prácticamente lo mismo: monitorización del ritmo cardíaco, contador de pasos, contador de calorías, medidor de distancia, medidor de oxígeno en sangre SpO2, termómetro corporal, monitorización del sueño, registro del ciclo menstrual, llamadas Bluetooth con altavoz y micrófono incorporados, etc.

No obstante, el Huawei Watch GT 4 sí que incluye mejoras en este apartado. Principalmente, trae la nueva tecnología HUAWEI TruSeen™ 5.5+ que mejora la precisión de la medición de la frecuencia cardíaca, SpO2, estrés, calorías y sueño. Por consiguiente, puedes esperar una medición más fiable y precisa del Watch GT 4 en comparación con el Watch GT 3 (que usa la tecnología TruSeen 5.0+).

El Huawei Watch GT 4 también incluye como novedad la multitarea y un seguimiento mejorado del periodo. Tiene una función llamada «calendario de ciclo inteligente» que te da una estimación del período, la ovulación y los tiempos fértiles de forma inmediata, basándose en los datos fisiológicos de alto nivel y haciendo uso de un algoritmo de aprendizaje profundo.

El Huawei Watch GT 3 también tiene esta función del ciclo menstrual, pero requiere que el usuario introduzca manualmente la información de su ciclo, con la opción de programar recordatorios de cuándo cree que va a empezar su periodo. Es lo mismo, pero no funciona de manera automática como en el Watch GT 4.

En el seguimiento del sueño también hay mejoras para el Huawei Watch GT 4, ya que es capaz de detectar si se produce una respiración anormal mientras estás durmiendo. Esto no lo puede hacer el Watch GT 3, así que tenlo en cuenta si sueles tener problemas de respiración durante el sueño.

Autonomía similar, ligeramiente superior en el Watch GT 4

Como puedes ver en la tabla comparativa de arriba, el Huawei Watch GT 4 incluye una batería un poco más grande en ambas versiones. Sin embargo, esto no necesariamente se traduce a más autonomía. De hecho, esta es la duración de batería de cada reloj según datos de Huawei:

Huawei Watch GT 4 de 41 mm: 4 días de uso típico (o hasta 7 días en condiciones especiales).

(o hasta 7 días en condiciones especiales). Huawei Watch GT 4 de 46 mm: 8 días de uso típico (o hasta 14 días en condiciones especiales).

(o hasta 14 días en condiciones especiales). Huawei Watch GT 3 de 42 mm: 4 días de uso típico (o hasta 7 días en condiciones especiales).

(o hasta 7 días en condiciones especiales). Huawei Watch GT 3 de 46 mm: 8 días de uso típico (o hasta 14 días en condiciones especiales).

En teoría, la autonomía de los Huawei Watch GT 4 y Huawei Watch GT 3 es exactamente la misma en cualquiera de sus versiones. Eso sí, en el uso real el Watch GT 3 suele ofrece unos dos días menos de duración en comparación con el Watch GT 4.

La conectividad también da un salto, pero no se nota

El Huawei Watch GT 3 solo tiene GPS y Bluetooth 5.1, mientras que el Watch GT 4 ofrece Bluetooth 5.2, WiFi de 2,4 GHz, NFC y GPS con un sistema de antena de satélite mejorado. Sobre el papel, esto es una gran mejora, pero en la práctica realmente no es palpable la mejora en localización y conexión con dispositivos. Ambos relojes nos parecen igual de precisos para los servicios de ubicación y los dos ofrecen una conexión bastante fiable y robusta con dispositivos.

Además, si bien es cierto que el Huawei Watch GT 4 cuenta con NFC en su hardware, a nivel de uso no aporta nada porque su aplicación de pagos de momento no es compatible con ningún banco o plataforma de pagos. En definitiva, no hay nada que pueda hacer el Watch GT 4 en términos de conectividad que no pueda hacer el Watch GT 3.

Veredicto final: Huawei Watch GT 4 es superior, pero el Huawei Watch GT 3 gana en calidad-precio

En conclusión, el Huawei Watch GT 4 es una actualización muy interesante del Huawei Watch GT 3. Ofrece mejoras en el diseño, la precisión de las mediciones, el seguimiento del sueño y la duración de la batería. No obstante, el Watch GT 3 sigue siendo un reloj excelente y una gran opción para aquellos que buscan un smartwatch con una excelente relación calidad-precio.

De hecho, si ya tienes el Watch GT 3, no te recomiendo comprar el Watch GT 4 porque las mejores no son suficientes para justificar el cambio, salvo que quieras un diseño diferente.

En caso de que no tengas ninguno de los dos y quieras comprar el mejor en calidad-precio, sin duda alguna el Watch GT 3 es el ganador. Actualmente, se puede conseguir por 199 € en su versión más económica, mientras que el Watch GT 4 vale 249 €. Yendo a por el Watch 3 te ahorras 50 € y te llevas un smartwatch igual de bueno y funcional:

Pero si no te importa gastarte 50 o incluso 100 € más en la compra, el Huawei Watch GT 4 es para ti. Obtendrás un diseño más prémium y varias mejoras que a largo plazo agradecerás.

A continuación, te dejamos un resumen de esta comparativa para que puedas tomar una decisión final.

¿Qué mejoras ofrece el Huawei Watch GT 4?

Diseño más elegante

Mayor precisión en las mediciones

Seguimiento mejorado del sueño

Duración de la batería ligeramente superior

¿Qué smartwatch debería comprar?

Si buscas un smartwatch con las últimas novedades y las mejores prestaciones , elige el Huawei Watch GT 4.

, elige el Huawei Watch GT 4. Si estás buscando un reloj inteligente con una excelente relación calidad-precio, el Huawei Watch 3 es el mejor.

Y tú… ¿cuál eligirás?