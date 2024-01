Luego de un 2022 cuestionable, POCO dejó la vara bastante alta en 2023 con distintos móviles. Los POCO F5 y F5 Pro fueron de lo mejor del año en cuanto a precio, calidad y rendimiento. Mientras, en la gama media el POCO X5 Pro 5G brilló a su antojo tras venir de un mediocre POCO X4 Pro 5G.

La compañía sabe que debe superarse si quiere seguir ganando terreno en 2024 y de buenas a primeras parece que van a lograrlo. Los nuevos POCO X6 y POCO X6 Pro son fantásticos, pero ¿qué tal les va frente a sus antecesores? Ya determinamos que el POCO X6 dejó en la lona al POCO X5, pero ¿sucederá lo mismo con el modelo Pro? Eso es lo que vamos a averiguar a continuación, pues compararemos el POCO X6 Pro vs. POCO X5 Pro. ¿Será un salto importante? ¿Cuáles son sus diferencias?

Tabla comparativa de especificaciones: POCO X6 Pro vs. POCO X5 Pro

Especificaciones POCO X6 Pro

POCO X5 Pro

Dimensiones y peso 160,5 x 74,3 x 8,3 mm. 186 / 190 gramos. 162,9 x 76 x 7,9 mm. 181 gramos. Pantalla 6,67″ 1,2K (2712 x 1220 píxeles) con panel AMOLED, tasa de refresco de 120 HZ, brillo de 1200 nits (HBM), Dolby Vision, HDR10+, 68 mil millones de colores y protección Gorilla Glass 5. 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel AMOLED, tasa de refresco de 120 HZ, brillo de 900 nits (HBM), Dolby Vision, HDR10+, mil millones de colores y protección Gorilla Glass 5. Procesador MediaTek Dimensity 8300 Ultra con gráfica Mali-G615 MC6. Qualcomm Snapdragon 778G con gráfica Adreno 642L. RAM 8 / 12 GB LPDRR5X. 6 / 8 GB LPDDR5X. Almacenamiento 256 / 512 GB UFS 4.0. 128 / 256 GB UFS 2.2. Cámara Trasera Triple: Principal de 64 MP (OV64B) con f/1.7, PDAF y OIS.

(OV64B) con f/1.7, PDAF y OIS. Ultra Gran angular de 8 MP (OV08D) con f/2.2 y campo visual de 120º.

(OV08D) con f/2.2 y campo visual de 120º. Macro de 2 MP (OV02B10) con f/2.4. Flash LED y grabación en 4K @ 30 FPS. Triple: Principal de 108 MP (Samsung HM2) con f/1.9 y PDAF.

(Samsung HM2) con f/1.9 y PDAF. Ultra Gran angular de 8 MP (S5K4H7) con f/2.2 y campo visual de 120º.

(S5K4H7) con f/2.2 y campo visual de 120º. Macro de 2 MP (OV02B10) con f/2.4. Flash LED y grabación en 4K @ 30 FPS. Cámara Frontal 16 MP (sensor OV16A) con f/2.4. Conectividad WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, lector de huellas en la pantalla, NFC, infrarrojos, altavoces estéreo Hi-Res, sonido inalámbrico Hi-Res, IP54 y USB-C. WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, lector de huellas lateral, NFC, infrarrojos, altavoces estéreo Hi-Res, jack de 3,5 mm para auriculares, IP53 y USB-C. Batería 5000 mAh con carga rápida de 67 W. Sistema operativo Android 14 bajo HyperOS. Android 12 bajo MIUI 13. Actualizable a Android 14 bajo HyperOS. Precio Desde 349,9 €. Desde 349,9 €. Cómpralo aquí Comprar Comprar

Ambos tienen lo suyo en cuánto a diseño, pero el POCO X6 Pro estrena vestimenta de cuero y otros detalles

POCO es una marca que se mantiene fiel a su diseño y paleta de colores, que no ha variado demasiado en los últimos años. El POCO X6 Pro no es diferente en ese sentido, pues visualmente se parece mucho al POCO X5 Pro. De hecho, encontrarás la misma trasera de colores sólidos y con un gran parche negro en el que se ubica el módulo de cámaras. No obstante, este último toma el estilo de los Xiaomi 14, mientras que el X5 Pro bebía de los Redmi Note 12.

Además, resulta que el POCO X6 Pro tiene un detalle que podría gustarte: la icónica edición amarilla lleva trasera de cuero vegano, en vez del clásico plástico de los otros colores (y de su rival). La resistencia al agua mejora al pasar a protección IP54 y el lector de huellas se muda debajo de la pantalla. En el POCO X4 Pro la protección es IP53 y el lector está en un lateral.

Por desgracia, no todo lo que brilla es oro en el diseño del POCO X6 Pro. Lamentablemente pierde el conector de 3,5 mm para auriculares, un elemento que echaremos de menos porque seguro que no volverá más adelante. Eso sí, para compensarlo POCO nos regala audio Hi-Res inalámbrico, algo de lo que carece el POCO X5 Pro.

La pantalla del POCO X6 Pro es más colorida, brillante y de mejor resolución

En esta generación las pantallas son protagonistas, pues prácticamente todas las marcas han introducido mejoras hasta ahora y POCO no iba a ser la excepción. El POCO X5 Pro tiene una pantalla buena (AMOLED, 120 Hz y Full HD+), pero con matices (brillo mejorable).

El POCO X6 Pro viene a resolver eso y lo hace mejorando tres apartados. ¿Cuáles son esas mejoras? Vamos a listarlas para que las proceses más fácil:

Panel AMOLED de 68 mil millones de colores , en vez de los mil millones del X5 Pro.

, en vez de los mil millones del X5 Pro. 33,3% más brillo en HBM (1200 nits vs. 900 nits) y un brillo pico superior (1800 nits).

(1200 nits vs. 900 nits) y un brillo pico superior (1800 nits). Resolución de 1,2K (2712 x 1220 píxeles), mejor al Full HD+ de su rival.

El resto de características de la pantalla se mantienen inalteradas respecto al año pasado, pero tampoco es que hiciese falta mucho más. Es decir, en ambos terminales encontrarás: paneles de 6,67 pulgadas, protección Gorilla Glass 5, certificación HDR10+ y Dolby Vision.

El POCO X6 Pro es un salto superlativo en rendimiento, ¿estaremos ante un nuevo POCO X3 Pro?

¿Quién no recuerda al mítico POCO X3 Pro? Marcó un antes y un después para la marca, pues tuvo excelentes especificaciones para su tiempo y un rendimiento brutal. Con ello se convirtió en un superventas, a la vez que una leyenda.

El POCO X6 Pro tiene toda la pinta de querer repetir tamaño éxito, pues su hardware interno y rendimiento son alucinantes para su precio. Su chip Dimensity 8300 Ultra deja en ridículo al Snapdragon 778G del POCO X5 Pro. Tanto así, que en algunas pruebas le dobla en potencia, como verás a continuación:

Aparte, el chip de MediaTek es mucho más eficiente que el de Qualcomm al mismo nivel de rendimiento. Esto lo logra al estar fabricado en 4 nm, en vez de los 6 nm de su rival. Sin embargo, al POCO X6 Pro no le basta con esto y quiere pisotear a su contrincante.

La RAM y almacenamiento de este smartphone son de los chips más veloces del mercado. Hablamos de LPDDR5X y UFS 4.0, nada menos que las mismas tecnologías usadas en la gama premium. En cambio, el POCO X5 Pro se queda en LPDDR4X y UFS 2.2, tecnologías mucho más modestas.

Además, resulta que el POCO X6 Pro se vende con 8 o 12 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento. La versión de 6 GB + 128 GB vista en el POCO X5 Pro desaparece y damos paso a mejores especificaciones.

Por supuesto, el software no iba a quedarse atrás. El de 2024 llega con Android 14 y HyperOS, las versiones más recientes del SO de Google y la capa de personalización de Xiaomi. Esto es una excelente sorpresa, pues el POCO X6 estándar llega con Android 13. El POCO X5 Pro se lanzó con Android 12 y MIUI 13, así que tendrás que gastar sus dos actualizaciones de sistema oficiales para alcanzar al móvil de 2024.

La cámara de 64 MP del POCO X6 Pro parece un paso atrás, pero oculta un par de secretos

Un apartado en el que los POCO X6 Pro y X5 Pro se parecen muchísimo es el de las cámaras. Entre todas, solo una de ellas es verdaderamente diferente (la principal en la trasera).

El POCO X5 Pro lleva el económico, pero confiable, Samsung HM2 de 108 MP. Mientras, el POCO X6 Pro lleva el polivalente Omnivision OV64B de 64 MP. De buenas a primeras parece un paso atrás para el de 2024, pero recuerda que muchos MP no son siempre lo mejor.

En este caso es justo eso lo que sucede, ya que ambos sensores ofrecen una calidad similar. Sin embargo, la cámara principal de POCO X6 Pro mejora la apertura focal (f/1,7 vs. f/1.9), tiene zoom óptico de 2x gracias a cropping y estrena estabilización óptica de imagen (OIS).

El OIS siempre ha sido una deuda en los móviles de POCO, pero llegó a la gama alta con los POCO F5 el año pasado y ahora la recibimos con cariño en la media a bordo del POCO X6 Pro. Con ella finalmente podrás tomar fotos y grabar vídeos en movimiento, algo casi imposible en generaciones anteriores si la iluminación no te acompañaba.

Y como ya dijimos, el resto de cámara sí que se mantienen prácticaente igual:

Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y campo visual de 120º. Sensor Ominivision OV08D en el POCO X6 Pro y Samsung S5K4H7 en el POCO X5 Pro.

y campo visual de 120º. Sensor Ominivision OV08D en el POCO X6 Pro y Samsung S5K4H7 en el POCO X5 Pro. Macro de 2 MP con f/2.4. Sensor Omnivision OV02B10.

con f/2.4. Sensor Omnivision OV02B10. Cámara frontal de 16 MP con f/2.4. Sensor Omnivision OV16A.

Por último, podríamos dedicar una sección aparte a la batería y potencia de carga, pero no lo haremos porque son iguales en ambos dispositivos. Tanto el POCO X6 Pro como el POCO X5 Pro tienen baterías de 5000 mAh y carga rápida de 67 W, así que están igualados al respecto.

Conclusiones: el POCO X6 Pro es notablemente mejor que el POCO X5 Pro y tiene su mismo precio de lanzamiento

La comparativa entre este par es clarísima: el POCO X6 Pro arrastra al POCO X5 Pro en prácticamente todo, quedando igualados solo en el área energética y casi en las cámaras. Ya lo dijimos, Xiaomi parece que quiere convertir a su nuevo dispositivo en una leyenda y creemos que tienen las papeletas para lograrlo.

¿Cómo estamos tan seguros? Primero, por todas las especificaciones que vista arriba; y segundo, porque el POCO X6 Pro llega al mercado con el mismo precio base que tuvo el POCO X5 Pro de 6 GB + 128 GB.

Puedes conseguir el POCO X6 Pro desde 349,9 euros en Amazon y te llevarás a tu casa 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Es más que el año pasado y al mismo tiempo recibirás un dispositivo más completo en casi todo. El POCO X5 Pro comienza a escasear y solo el de 8 GB + 256 GB se consigue fácilmente. Costando actualmente 359 euros, definitivamente no sale a cuenta.

Ahora bien, ¿deberías dar el salto del POCO X5 Pro al POCO X6 Pro? Lo recomendable al renovar es esperar al menos una generación adicional o bien dar el salto a una gama superior. No obstante, si el dinero no es problema para ti podría ser una buena opción. Ojo, el POCO X5 Pro sigue siendo un telefonazo y podrías dejárselo a alguien más en casa, no es que vayas a desecharlo.