Chromecast con Google TV 4K vs Xiaomi TV Box S 2nd Gen comparativa

Hay dos excelentes opciones en el mercado para los que buscan un dispositivo HDMI con Google TV que transmita a 4K: el Chromecast con Google TV (4K) y el Xiaomi TV Box S (2nd Gen). Pues bien, este par de dongles o TV Box tienen demasiadas similitudes, por lo que a muchos usuarios se les dificulta elegir uno.

Pues bien, si quieres saber cuál es mejor entre el Chromecast con Google TV (4K) y Xiaomi TV Box S (2nd Gen), a continuación, te presentamos una comparativa resumida para que puedas escoger el que mejor se adapte a tus necesidades.

Comparativa del Chromecast con Google TV (4K) vs. Xiaomi TV Box S (2nd Gen)

El Chromecast con Google TV (4K) y el Xiaomi TV Box S (2nd Gen) son muy parecidos y hay muy pocas diferencias entre ellos. Ambos tienen salida de vídeo a través de HDMI en resolución 4K a 60 FPS, son compatibles con los mejores estándares de rango dinámico (HDR10+ y Dolby Vision) y el mejor formato de audio inmersivo (Dolby Atmos).

Además, tienen el mismo rendimiento, ya que ambos usan un procesador de cuatro núcleos Cortex-A55, la gráfica Mali-G31 de ARM, 2 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento. Y aunque sus mandos no se parecen, los dos tienen botones para acceder directamente a Netflix, YouTube o para hablar con el Asistente de Google.

Entonces… ¿En qué se diferencian? Pues abajo de esta tabla comparativa te contamos cuáles son las pocas diferencias que tienen estos dispositivos:

Especificaciones Chromecast

con Google TV (4K) Xiaomi TV Box S (2nd Gen) Dimensiones y peso 162,5 x 61 x 12,5 mm. 56,7 gramos. 95,25 x 95,25 x 16,7 mm. 142 gramos. Procesador Amlogic S905X2 (quad-core) con núcleos Cortex-A55 y gráfica ARM Mali-G31 MP2. Quad-Core con núcleos Cortex-A55 y gráfica ARM Mali G31 MP2. Imagen Resolución 4K (3840 x 2160 píxeles) a 60 FPS con HDR10+, HDR10, Dolby Vision, VP9 y HLG. Resolución 4K (3840 x 2160 píxeles) a 60 FPS con HDR10+, Dolby Vision y AV1. Sonido Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos. Dolby Atmos y DTS-HD. Almacenamiento 8 GB. 8 GB. Memoria RAM 2 GB. 2 GB. Conectividad USB-C (para corriente y transmisión de datos), HDMI, WiFi AC de doble banda (2.4 y 5 GHz) y Bluetooth 4.2. Puerto DC (corriente), HDMI, USB 2.0, WiFi AC de doble banda (2.4 y 5 GHz) y Bluetooth 5.2. Sistema operativo Android TV 12 bajo la capa Google TV. Android TV 11 bajo la capa Google TV. Precio 69,99 €. 67,99 €.

El de Google tiene un sistema operativo más nuevo y es más fácil de instalar, pero el de Xiaomi es más versátil y admite el códec AV1

Aunque ambos tienen Google TV, el Chromecast usa Android TV 12, mientras que el Xiaomi tiene Android TV 11. Además, el dispositivo de Google es mucho más sencillo de instalar. Esto debido a que pesa tan solo 56 gramos, tiene incorporado el cable HDMI y un puerto USB-C para la corriente.

De esta manera, el Chromecast se instala fácilmente conectándolo a la tele y queda colgando detrás de ella. Solo restaría conectarle el cable USB-C de corriente y listo. Por el contrario, el Xiaomi TV Box S (2nd Gen) es un poco más complicado de instalar.

Esto es porque el de Xiaomi necesita un cable de corriente, otro de HDMI (no te preocupes, vienen incluidos en su caja) y además está diseñado para colocarse en una mesa o en una base. Esto hace que no sea tan discreto como el Chromecast.

Ahora bien, a favor del Xiaomi TV Box S (2nd Gen) hay que decir que es más versátil, ya que incluye un puerto USB para conectarle periféricos (mouse o teclado) y memorias USB, algo que no puedes hacer con el Chromecast, ya que su USB-C es de alimentación (a menos que uses un hub).

Además, el Xiaomi TV Box S (2nd Gen) admite la decodificación de vídeo AV1, un nuevo códec que da un extra de calidad de imagen. No obstante, a pesar de que algunas apps soportan AV1 (como YouTube o Netflix), no todas son compatibles con esta decodificación.

En conclusión: ambos son excelentes opciones muy equiparables, por lo que escoge el que esté en oferta

Dado que ninguna de las diferencias que hemos comentado son muy significativas, no hay un claro ganador en esta comparativa. Sin embargo, te recomendamos hacerte con el Xiaomi TV Box S (2nd Gen), ya que está en oferta y puedes comprarlo por 59 €. Además, si lo eliges tendrás una ligera mejor calidad de imagen (en algunas apps) y un puerto USB libre para usarlo con periféricos o memorias.

Ahora bien, esto no significa que el Chromecast con Google TV (4K) no sea una buena opción. De hecho, en la gran mayoría de apps tendrás la misma calidad de imagen (ya que el códec AV1 no se ha adoptado de forma universal) lo instalarás de una forma más fácil y discreta en tu tele, además de que tendrás un sistema operativo más actual (con menos fallos y errores de seguridad)… ¿Su precio? 65 €.