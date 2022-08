Seguramente ya has escuchado o leído algo sobre la Steam Deck. Quizás incluso algunos de tus amigos hayan corrido con la suerte de hacerse con su propia consola portátil de Valve. Si tú también quieres disfrutar la experiencia de un handheld de alta gama como este, pero aún no has podido comprarla, tenemos para ti 3 alternativas a la Steam Deck que podrían llamar tu atención.

Ahora es importante aclarar que a pesar de que existen unas cuantas opciones que estamos dejando por fuera, existe una razón para esto. Queremos ayudarte a conocer 3 alternativas a la Steam Deck que sean económicas, ya que hay ciertas consolas móviles que igualan en términos de poder a la Steam Deck, pero sus precios rondan los 1000 euros.

Anbernic Win600: una portátil con Windows muy económica

Anbernic es una empresa bastante conocida por sus consolas para la emulación de viejas consolas, y con la nueva Win600 han decidido dar un paso adelante y aventurarse más en el mundo de las PC portátiles, colocando al Win600 en esta lista. El precio de esta consola portátil está entre los 399 y 499 €, lo cual la coloca dentro del mismo rango de precio de la Steam Deck.

Dimensiones: 23,6 x 10,3 x 2,2 cm.

23,6 x 10,3 x 2,2 cm. Pantalla: LCD, táctil, 15,24 cm, 1920 x 720.

LCD, táctil, 15,24 cm, 1920 x 720. Sistema Operativo: Steam OS, Windows 10.

Steam OS, Windows 10. CPU: AMD Athlon Silver 3020e y AMD Athlon Silver 3050e.

AMD Athlon Silver 3020e y AMD Athlon Silver 3050e. Almacenamiento: 128 GB y 256 GB M.2 SATA SSD.

128 GB y 256 GB M.2 SATA SSD. RAM: 8 GB SODIMM DDR4.

Por supuesto, no cuenta con las especificaciones que tiene una Steam Deck, lo cual disminuye un poco su poder en comparación. Sin embargo, juegos recientes como Cyberpunk 2077 o Final Fantasy XIV corren con algunas limitaciones en la configuración gráfica media y baja.

El Win600 está disponible en 2 modelos principales, el 3020e y el 3050e, ambos bastante buenos tomando en cuenta su precio. Las principales diferencias entre estos dos, aparte de su coste, son su CPU y su almacenamiento.

Si estás buscando una consola portátil para disfrutar de los últimos títulos en el mercado con gráficos en ultra, lamentamos decirte que la Win600 de Anbernic no es la mejor para ti. Sin embargo, esta económica consola portátil, no tiene ningún problema para correr juegos un poco menos exigentes como títulos indie, juegos modernos con gráficos bajos, juegos antiguos por emulación, etc. Así que si eres un gamer que disfruta de todo tipo de juegos, podrás disfrutar mucho de la Anbernic Win600.

Nintendo Switch: una opción popular por un precio adecuado

A pesar de que Nintendo no fue la primera empresa en crear una experiencia de gaming portátil como esta, hay que admitir que en cuanto a dispositivos handheld, la Nintendo Switch ha sido un antes y un después. Esta consola es la gran favorita entre jugadores de todas las edades y la verdad es que posee una excelente relación de calidad / precio.

Dimensiones: 22,8 x 10,2 x 1,4 cm.

22,8 x 10,2 x 1,4 cm. Pantalla: LCD, táctil, 15,7 cm, 1280 x 720.

LCD, táctil, 15,7 cm, 1280 x 720. Sistema Operativo: sistema operativo de Nintendo Switch FreeBSD.

sistema operativo de Nintendo Switch FreeBSD. CPU: Procesador NVIDIA Custom Tegra.

Procesador NVIDIA Custom Tegra. Almacenamiento: 32 GB.

32 GB. RAM: 4 GB LPDDR4.

El precio de esta consola en sus diferentes presentaciones es bastante variado, si contamos el Nintendo Switch Lite y el Nintendo Switch OLED, el rango de precios va desde 219 hasta 359 €. Sin embargo, la versión clásica, que es la que te estamos presentando, tiene un precio de 299 €.

Es obvio que en términos de potencia la Nintendo Switch no se compara con una Steam Deck. La gran mayoría de los juegos modernos que podemos encontrar para la Switch sufrirán una reducción bastante clara en términos de gráficos. Por supuesto, todos los títulos originales de Nintendo como Legend of Zelda: Breath of the Wild o Super Mario Odyssey seguirán viéndose espectacularmente gracias a su estilo de arte y colores.

Además, la consola de Nintendo cuenta con la función de switch, es decir, que puedes jugar con tu consola de forma móvil o puedes conectarla a su dock para jugar en la TV de tu casa. La Steam Deck también ofrece esta opción, pero es necesario comprar el dock aparte de la consola, ya que no viene incluido en el paquete original como la Nintendo Switch.

Si eres un fan de Nintendo como nosotros y te encantan juegos de la serie de Super Mario, Legend of Zelda, Kirby, Super Smash Bros, y muchos más, la Nintendo Switch es la opción perfecta para ti. Te recomendamos la Nintendo Switch OLED, pero si tu presupuesto está algo apretado, siempre puedes gozar de los mismos juegos e incluso instalar Android en la Nintendo Switch Lite, si así lo deseas.

Odin: una económica consola portátil que corre con Android

La empresa AYN ha lanzado una nueva consola al mercado con el nombre de Odin. Esta consola a pesar de tener un lugar en esta lista, no es específicamente una comparación justa con la Steam Deck. Decimos esto porque la consola móvil Odin es un dispositivo que corre con un sistema operativo Android y un procesador bastante peculiar.

Dimensiones: 22,4 x 9,5 x 2,4 cm.

22,4 x 9,5 x 2,4 cm. Pantalla: LCD, táctil, 15,2 cm, 1080 x 1920.

LCD, táctil, 15,2 cm, 1080 x 1920. Sistema Operativo: Android 10 y Windows 10.

Android 10 y Windows 10. CPU: Qualcomm Snapdragon 845.

Qualcomm Snapdragon 845. Almacenamiento: 64 GB UFS 2.1 / 128 GB UFS 2.1

64 GB UFS 2.1 / 128 GB UFS 2.1 RAM: 4 GB LPDDR4x / 8 GB LPDDR4x.

En términos de poder, tampoco se compara con una Steam Deck. Sin embargo, tiene muchos beneficios que deberías considerar, empezando por el precio. La consola Odin tiene un coste de aproximadamente 400 € en su página en Indiegogo y por ese precio ofrece otras funciones bastante buenas.

La consola en s presenta unas dimensiones bastante cómodas, un diseño atractivo, y una pantalla táctil lo suficientemente grande con una muy buena definición. Además de esto, posee una memoria RAM de 4 GB en su modelo base y de 8 GB en la versión Pro.

Las diferencias entre las principales versiones de la Odin de AYN también se extienden hasta el almacenamiento, que es de 64 GB de almacenamiento en su versión base, mientras que la versión Pro cuenta con 128 GB de almacenamiento.

Es decir, no es una consola con mucho poder, pero compensa con otras funcionalidades. Por ejemplo, tendrá un dock que incluirá diferentes opciones de conectividad con tu TV, dos puertos de entrada USB 3.0 y, además, entradas para mandos de Nintendo 64 y Nintendo GameCube, algo que sin duda convencerá a muchos usuarios amantes de lo retro.

Y para todos aquellos que no terminan de convencerse por el uso de Android en este dispositivo, AYN ha dado a conocer que su modelo Odin Pro puede correr Windows con algunas limitaciones. De nuevo, si estás en busca de disfrutar de juegos de alta gama, el Odin puede que no sea la mejor opción, pero aun así, vale la pena considerarlo si te interesa una consola móvil por un bajo precio.

Valve aún tiene la mano ganadora

Es probable que para este punto ya te hayas dado cuenta de que, en términos de poder y precio, la Steam Deck de Valve no tiene comparación alguna. Estamos hablando de una consola móvil innovadora en su área que está dispuesta a cambiar el juego completamente y esto se refleja en las ventas. Al poco tiempo de su salida ya no había ejemplares disponibles y con las pre-ventas se ha hecho muy difícil hacerse con una.

En definitiva, la Steam Deck vale la pena completamente, en especial si eres fiel seguidor de Valve y tienes tu biblioteca de Steam llena de juegos que quieres poder disfrutar en todos lados. Combinemos el bajo precio de una Steam Deck con la eficiencia del Steam OS y el FSR de AMD y obtenemos un peso pesado en la industria que hacen de esta consola una gran favorita para muchos.

Y con la inclusión del nuevo deck que te permite ver tus juegos en un monitor o TV, Valve busca ganar terreno sobre sus competidores, y sí, estamos hablando de ti Nintendo, más te vale apresurarte con la llegada de la Switch Pro. Por ahora, esperamos haberte ayudado a conseguir una buena opción alternativa a la Steam Deck por un precio asequible. Si hay alguna opción que no incluimos en la lista, te invitamos a compartirla en los comentarios.