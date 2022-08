El OnePlus 10T tiene una de las mejores cámaras que se puede conseguir en el mercado actual de móviles. En su cámara trasera, usa un sensor principal de 50 MP con f/1.8 y estabilización OIS, un ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y visión de 119º, y un macro de 2 MP con f/2.4 para el enfoque cercano. Y su cámara frontal es de 32 MP con soporte para HDR. Si no consideramos la ausencia de un teleobjetivo, podríamos decir que la cámara del OnePlus 10T lo tiene todo.

Sin embargo, la app de cámara del OnePlus 10T no es ni de cerca la mejor que existe. Ese lugar de honor le corresponde a la Google Camera o GCam, que exprime hasta la última gota de la cámara de cualquier móvil con sus complejos algoritmos de fotografía computacional. Esta aplicación no está disponible en Google Play Store para móviles que no sean de la serie Pixel, pero puedes instalarla en tu OnePlus 10T con los siguientes APKs.

La Google Camera para el OnePlus 10T, ¿qué APK descargar?

No existe un APK de la GCam hecho exclusivamente para el OnePlus 10T, pero existen varios que sacan un buen rendimiento de la cámara de este móvil. Aquí te recomendamos cuatro APKs de la GCam para tu OnePlus 10T que deberían funcionar muy bien:

También podrías probar la GCam Go 3.6, aunque esta es una versión más ligera que carece de algunas funciones. De cualquier manera, podría darte buenos resultados.

Cómo instalar la GCam en el OnePlus 10T

Sea cual sea el APK de la GCam que hayas elegido instalar en tu OnePlus 10T, los pasos para instalarlo serían estos:

Activa la opción de instalación desde fuentes externas o desconocidas. Normalmente, esta opción te aparecerá al intentar instalar el APK.

Para instalar el APK de la GCam , sigue este tutorial de instalación de archivos APK.

, sigue este tutorial de instalación de archivos APK. Luego de que se instale, abre la GCam en tu OnePlus 10T y ya debería estar lista para funcionar.

Y eso es todo. Ahora ve a probar la cámara de tu OnePlus 10T con esta nueva aplicación de cámara de Google.