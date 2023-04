Cualquier entusiasta de la telefonía móvil recordará con especial cariño al POCO F1 de Xiaomi (también conocido como Pocophone F1). Este móvil se lanzó en 2018 y fue todo un suceso en su momento, pues puso a temblar a muchos móviles de gama alta. ¿La razón? Era potente, completo y además tenía un precio superrompedor, lo que marcaría la filosofía de los smartphones de POCO de ahí en adelante.

Luego de 5 años cualquiera podría pensar que este móvil ya es historia pasada, pero parece que no hay nada más alejado que eso de la realidad. Sigue siendo un dispositivo muy capaz en pleno 2023 y prueba de ello es lo que te llevó a abrir esta noticia para leerla. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que el mítico POCO F1 de Xiaomi ahora cuenta con HarmonyOS y está más vivo que nunca.

El POCO F1 es capaz de ejecutar HarmonyOS 3.2 como todo un campeón, aunque sea su versión open source

El Xiaomi POCO F1 originalmente llegó al mercado con Android 8.1 y MIUI 9.6 como capa de personalización. Sin embargo, Xiaomi le dio algunos años de soporte, llevándolo de forma oficial hasta Android 10 y MIUI 12, dos versiones que no son tan antiguas.

Desde entonces ha sido la comunidad quien se ha encargado de mantenerlo actualizado, al punto de ser compatible con Android 13 a través de ROMs como crDroid, PixelOS o Pixel Experience. No obstante, un grupo de desarrolladores decidió ir un poco más allá y lograr toda una hazaña. ¿Qué fue lo que hicieron? Adaptaron HarmonyOS al POCO F1 de Xiaomi.

¿El sistema operativo de Huawei? Sí, el mismo que quiere competirle a Android, aunque en su versión de código abierto llamada Open Harmony, que es administrada por la fundación OpenAtom. Esta vendría a ser la equivalente de AOSP para Android y trae consigo la mayoría de novedades de HarmonyOS (versión comercial de código cerrado).

Poco F1 spotted running open source HarmonyOS pic.twitter.com/InEnPKC08v — Deng Li (@MrDengLi) April 19, 2023

Aparte, la ROM es OpenHarmony 3.2 que está basada en una de las versiones más recientes de HarmonyOS. Esto demuestra que el POCO F1 todavía tiene mucha guerra para dar, especialmente porque el sistema operativo se ejecuta con gran soltura. Esto lo puedes ver en el vídeo publicado por Deng Li, uno de los responsables del proyecto, en el que también puedes notar otros detalles:

El sistema operativo se ejecuta con buen rendimiento y sin errores visibles.

y sin errores visibles. Es capaz de ejecutar las aplicaciones base de OpenHarmony sin problema (cámara, calculadora, radio, galería, reproductor multimedia, navegador, calendario, mensajería y más).

sin problema (cámara, calculadora, radio, galería, reproductor multimedia, navegador, calendario, mensajería y más). Permite acceder a todos los ajustes de sistema y es compatible con conexiones WiFi .

. Cuenta con F-OH , la tienda de aplicaciones de código abierto del OpenHarmony.

, la tienda de aplicaciones de código abierto del OpenHarmony. Es compatible con juegos y otras apps que funcionen sobre HarmonyOS.

Respecto a esto último, en el vídeo no se muestran videojuegos gráficamente exigentes. Esto no significa que el POCO F1 no tenga suficiente potencia como para ejecutar un juego triple A, sino que probablemente todavía quedan cosas por pulir en el código. Y aun con eso, el resultado sigue siendo sorprendente y demuestra que al POCO F1 todavía le quedan cosas por demostrar.

Cómo descargar OpenHarmony (HarmonyOS) para el POCO F1 de Xiaomi

Luego de leer este artículo seguramente quedaste con ganas de coger tu viejo POCO F1, sacarlo del cajón y volver a trastear con él. Si es así, te comentamos que es posible descargar esta ROM desde la página web del proyecto e instalarla, pero antes de ello debemos alertarte algunas cosas:

Los mismos responsables de la ROM señalan que todavía está en una etapa de desarrollo bastante temprana . No recomiendan instalarla a menos que sepas lo que haces.

. No recomiendan instalarla a menos que sepas lo que haces. Directamente relacionado con lo anterior, la ROM presenta diferentes errores que todavía deben solventarse , así que no es una versión para usar diariamente.

, así que no es una versión para usar diariamente. Tanto la ROM como su proceso de instalación están en chino, aunque no descartamos que pronto los traduzcan al inglés.

Si aun leyendo esto sigues interesado en descargar OpenHarmony para tu POCO F1, entonces solo sigue el enlace a continuación para ir a la web del proyecto:

Descargar | OpenHarmony 3.2 para el Xiaomi POCO F1

¿Nos cuentas qué tal te fue con el proceso y cómo se siente la ROM? Te esperamos en la caja de comentarios.