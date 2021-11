5 ventajas y 5 desventajas del Li-Fi el futuro sustituto del Wi-Fi

Puede que hoy en día la tecnología del Wi-Fi no te sorprenda. Pero hace 23 años cuando se lanzó este sistema de conexión inalámbrica muchos pensaban que era algo imposible. El Wi-Fi se ha vuelto parte de nuestras vidas. Ahora no solo tienes esta conexión inalámbrica en tu móvil, también la encuentras en tu tele, nevera, aspiradora e incluso puede estar hasta en las cerraduras.

La vida moderna sin Wi-Fi parece inconcebible. Pero y si te dijéramos que hay un nuevo sistema que amenaza con sustituir al Wi-Fi… ¿nos creerías? Pues deberías, porque desde el año 2011 se ha estado desarrollando el Li-Fi, una nueva tecnología que amenaza con sustituir al Wi-Fi en los próximos años. Si quieres saber más sobre esta nueva tecnología te invitamos a quedarte con nosotros.

Lo que debes saber sobre el Li-Fi

La primera vez que el mundo escuchó hablar del Li-Fi fue en la voz de su creador, Harald Haas, un prestigioso experto en telefonía móvil quien presentó esta tecnología hace diez años. En pocas palabras, es una técnica de conexión inalámbrica que usa luz visible, ultravioleta e infrarroja para transmitir datos. ¿Y cómo es esto posible? Fácil, se utilizan bombillas LED parecidas a las que tienes en casa, solo que estas parpadean a una velocidad imperceptible para el ser humano, alrededor de 10000 millones de veces por segundo.

La secuencia de encendido y apagado rápido de estas bombillas genera un lenguaje binario que es traducido por los receptores de esta luz, logrando así transmitir datos a una velocidad de 40 Gbps. En pruebas experimentales realizadas en la Universidad de Oxford, el Li-Fi ha logrado el impresionante registro de 224 Gbps, lo cual es muy superior al máximo de velocidad ofrecida por el Wi-Fi moderno (10 Gbps). Ahora bien, como toda nueva tecnología el Li-Fi tiene sus ventajas y desventajas como analizaremos a continuación.

5 ventajas del Li-Fi

Seamos justos, hoy en día tenemos muy poco que reprocharle al Wi-Fi. Esta tecnología ha mejorado de manera impresionante con el paso de los años. Puede que a veces se ponga un poco lento, pero para ello tienes estos 5 trucos para mejorar el WiFi de tu hogar, según Google. Lo cierto es que el Wi-Fi es una tecnología muy buena que tiene muchas ventajas, pero el Li-Fi también las tiene como estas 5 que describiremos:

La tasa de transmisión de datos promete ser muy superior a la del Wi-Fi, con increíbles velocidades de 224 Gbps . Además esta velocidad es más estable y no es afectada por la distancia y la presencia de obstáculos como sucede con el Wi-Fi.

. Además esta velocidad es más estable y no es afectada por la distancia y la presencia de obstáculos como sucede con el Wi-Fi. Su disponibilidad es mayor y más barata. Esta tecnología puede instalarse en cualquier lugar donde exista una fuente de luz. Además, los estudios demuestran que la infraestructura del Li-Fi puede llegar a ser más económica que la del Wi-Fi.

que la del Wi-Fi. La señal del Li-Fi es más segura y mucho más difícil de robar . La conexión inalámbrica a Internet que ofrece esta tecnología se limita al alcance que tiene la luz dentro de un espacio cerrado, por ejemplo, dentro de una habitación.

. La conexión inalámbrica a Internet que ofrece esta tecnología se limita al alcance que tiene la luz dentro de un espacio cerrado, por ejemplo, dentro de una habitación. Ofrece una conexión más estable ante las interferencias electromagnéticas . Esto es particularmente importante en lugares como hospitales o aeropuertos donde existen aparatos que interfieren con las ondas de radiofrecuencia que usa el Wi-Fi.

. Esto es particularmente importante en lugares como hospitales o aeropuertos donde existen aparatos que interfieren con las ondas de radiofrecuencia que usa el Wi-Fi. La gran velocidad de esta nueva tecnología potenciará el desarrollo y la disponibilidad de los dispositivos IoT (Internet de las cosas) mejorando la conectividad de todos estos sistemas.

El Li-Fi y sus 5 desventajas

Por otro lado, a pesar de ser una tecnología prometedora, el Li-Fi también tiene sus respectivas desventajas. Recordemos que en los últimos años hemos visto como aparecen nuevas tecnologías revolucionarias que nunca logran consolidarse en el mercado. Por ejemplo, el caso del sistema Wi-Charge que ofrece cargar el móvil Android con luz y movimiento. Repasemos ahora cuáles son las desventajas de esta novedosa forma de transmitir datos de forma inalámbrica:

El alcance limitado del Li-Fi es una de sus grandes desventajas. Por el momento solo funciona en espacios cerrados , ya que la señal no atraviesa las paredes. De esta forma, necesitarías una bombilla LED especial para cada habitación de tu hogar.

, ya que la señal no atraviesa las paredes. De esta forma, necesitarías una bombilla LED especial para cada habitación de tu hogar. El Li-Fi no es una tecnología para exteriores. Además de que solo funciona en espacios donde exista una fuente de luz artificial, esta no puede usarse en entornos al aire libre por la interferencia que genera la radiante luz solar.

Además de que solo funciona en espacios donde exista una fuente de luz artificial, esta no puede usarse en entornos al aire libre por la interferencia que genera la radiante luz solar. Ningún dispositivo moderno se adapta a esta tecnología . Los móviles, portátiles y otros gadgets son diseñados para usar Wi-Fi, por lo que toda la industria de la tecnología debería hacer un cambio radical en el diseño de sus productos para que el Li-Fi sea viable.

. Los móviles, portátiles y otros gadgets son diseñados para usar Wi-Fi, por lo que toda la industria de la tecnología debería hacer un cambio radical en el diseño de sus productos para que el Li-Fi sea viable. El Li-Fi requiere toda una nueva infraestructura para poder funcionar adecuadamente. Esto supone una inversión realmente importante para que esta tecnología logre sustituir al Wi-Fi.

para poder funcionar adecuadamente. Esto supone una inversión realmente importante para que esta tecnología logre sustituir al Wi-Fi. Una de las probables desventajas es que deban mantenerse encendidas las luces del hogar las 24 horas para usar la señal del Li-Fi. Ahora bien, los expertos de esta tecnología afirman que las bombillas pueden ajustarse para generar una luz que no sea visible para el ser humano.

¿El Li-Fi logrará sustituir al Wi-Fi?

El Li-Fi es una tecnología realmente innovadora que pretende reducir los costes de la transmisión inalámbrica y ofrecer velocidades de conexión más rápidas. Tiene muchas ventajas con respecto al Wi-Fi como la posibilidad de usar Internet sin preocuparse por factores como la distancia, la presencia de obstáculos o de otras ondas de radiofrecuencia que puedan interferir con la señal. Sin embargo, no podemos dejar de lado las notables desventajas que posee el Li-Fi en la actualidad.

¿Podrá sustituir al Wi-Fi? A corto plazo, probablemente no. Pero no podemos descartar que en un futuro cercano estas tecnologías comiencen a convivir y quien sabe si algún día logra reemplazar al Wi-Fi. Hasta hace algunos años las bombillas incandescentes se encontraban en todos los hogares y hoy en día ya no queda rastro de ellas. Fueron reemplazadas por la tecnología LED, y si ya las bombillas LED lograron apoderarse del mercado ¿no podría hacerlo una tecnología que utiliza este tipo de luz?