¿Piensas que sufres de daltonismo? Si aún no has consultado con un experto en el tema, Internet te da la posibilidad de acceder a distintos tipos de test para que descubras si eres o no daltónico.

A pesar de que esta condición visual solo puede ser diagnosticada por un oftalmólogo, los test que pueden hallarse en sitios web y tiendas de aplicaciones, le permiten a cualquier persona conocer si sufre de algún grado de daltonismo.

Nosotros hemos probado distintas aplicaciones y test online. Si bien todas estas herramientas han arrojado resultados correctos, hay una que logró destacarse del resto. La misma fue desarrollada por un grupo de oftalmólogos muy conocidos, pues estos han sido quienes crearon los famosos lentes EnChroma, dispositivo inteligente para daltónicos.

Así funciona el mejor test de daltonismo online

Para que puedas acceder a este test, no tendrás que descargar ninguna app en tu dispositivo móvil, pues el mismo está dentro del sitio web de las gafas EnChroma. Si bien puede ser algo complicado encontrarlo, nosotros te daremos el enlace que te llevará de forma directa al test en cuestión.

Enlace | Test de daltonismo online

Una vez que te encuentres dentro del sitio web que te dejamos en el enlace de arriba, deberás visualizar las imágenes y elegir el número que crees que observas en la pantalla de tu móvil u ordenador (el test funciona en casi cualquier dispositivo).

Cabe añadir que, una vez que hayas terminado de realizar el test, te pedirán un correo electrónico para que puedas conocer el resultado. No es necesario que pongas tu correo electrónico, ya que puedes saltar ese paso pinchando en “No, Thanks”.

Se espera que las gafas inteligentes de Ray-Ban, como así también las que lanzará Apple al mercado, ofrezcan modelos para daltónicos. Por ende, si el resultado que has obtenido haciendo el test ha arrojado que tienes algún tipo de daltonismo, estas gafas podrían mejorar tu calidad de visión.

Sin nada más que añadir, si no puedes realizar el test desde el sitio web en cuestión, te recomendamos usar una VPN, ya que hay países que no pueden acceder a la página web de EnChroma.