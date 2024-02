Los mejores mazos para el Desafío de la Chispa del amor de Clash Royale

¿Habías pensado que los desafíos de la temporada de febrero de Clash Royale habían llegado a su fin? Pues sorprendentemente Supercell ha decidido “poner sobre la mesa” uno de los eventos más odiados por los jugadores, ¿cuál? El que coloca al querido Chispitas en medio de la arena.

Con un cambio de nombre, el desafío en cuestión llega con el título de Chispa del amor, evento en donde el objetivo es capturar al Chispitas para que el mismo elimine a las cartas del contrincante. Si quieres obtener los premios que entrega este evento, deberías echarle un vistazo a los 5 mejores mazos que te vamos a mostrar aquí.

Los 5 mejores mazos para ganar el Desafío de la Chispa del amor de Clash Royale

Teniendo en cuenta que ya es posible utilizar dos evoluciones al mismo tiempo, es prácticamente un sacrilegio no aprovechar el poder de esta novedad. De igual manera, si aún no has llegado al nivel de la Torre del Rey necesario para hacer uso de dos cartas evolucionadas, ¡no desesperes! Podrás emplear estos mazos de igual manera, pues son altamente efectivos.

Mazo 1 – Doble evo del amor

Lanzafuegos (evolucionada).

Murciélagos (evolucionados).

Dragón infernal.

Megacaballero.

Barril de esqueletos.

Mini P.E.K.K.A.

Duendes con lanza.

Descarga.

Mazo 2 – Ataque milimétrico

Lanzafuegos (evolucionada).

Esqueleto gigante.

Dragón infernal.

Gran minero.

Mini P.E.K.K.A.

Montapuercos.

Ejército de esqueletos.

Flechas.

Mazo 3 – Capturando a Sparky

Ejército de esqueletos.

Mini P.E.K.K.A.

Mago eléctrico.

Flechas.

Torre infernal.

El Tronco.

Veneno.

Dragón infernal.

Mazo 4 – Liberando a Chispitas

Lanzafuegos (evolucionada).

Descarga.

Bruja.

Murciélagos.

Ejército de esqueletos.

Megacaballero.

Dragones esqueléticos.

Mini P.E.K.K.A.

Mazo 5 – Potencia sanadora

Esqueletos (evolucionados).

Curandera guerrera.

Clon.

Torre Tesla.

Lanzafuegos.

Esqueleto gigante.

Duende gigante.

Monje.

Sin más nada que añadir, queremos recordarte que ya están disponibles las dos evoluciones de la actual temporada: los Rompemuros evolucionados y el Bombardero evolucionado, cartas que han pisado muy fuerte en la meta del mes de febrero de este año en Clash Royale.