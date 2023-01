Cuando vas a comprar un móvil seguramente querrás irte por el más nuevo y potente de todos dentro del catálogo de tu marca favorita. Es algo que nos sucede a muchas personas, pues ¿quién no querría tener lo mejor de lo mejor? ¿Quién le haría mala cara a un Xiaomi 13 Pro, OnePlus 11, Pixel 7 Pro, un Galaxy Z Fold 4 o un iPhone 14 Pro Max? Muy pocas personas.

Sin embargo, hay dos cosas que debes preguntarte: la primera es por responsabilidad contigo mismo, ¿puedes permitirte un dispositivo tan caro sin descuadrar tu presupuesto de vida?; y la segunda tiene que ver más con el uso que le darás, ¿realmente necesitas un smartphone así?

Con lo rápido que avanza este mercado ya no es necesario pagar por un tope de gama para obtener prestaciones fabulosas, así que vale la pena hacerse algunos cuestionamientos antes de pasar por caja. Además, un móvil costoso no siempre es buena inversión y te lo demostraremos con 5 razones para NO comprarte un smartphone caro de gama alta.

Las mejores cámaras ya no son exclusivas de los buques insignia

Más allá del rendimiento bruto, uno de los principales argumentos para elegir un móvil tope de gama por encima de otros era la cámara. Hace unos años, la diferencia de prestaciones se notaba a simple vista, especialmente en condiciones de poca iluminación: un Huawei P30 Lite capturaba fotos muy decentes con buena luz natural, pero no tenía nada que hacer frente al Huawei P30 Pro; ni que decir cuando la comparativa era de noche.

Pero esto dejó de ser así y hoy hay móviles de gama media que les envidian poco en fotografía y son mucho más económicos que los buques insignia. Quizás el mejor ejemplo sea el Google Pixel 6a, que costando 372 € superó a móviles mucho más caros en la prueba a ciegas de Marques Brownlee. Dejó en ridículo a dispositivos como el iPhone 14 Pro (1319 €), el Galaxy S22 Ultra (1031 €) y el OPPO Find X5 Pro (999 €).

Otro buen ejemplo podría ser el Vivo V25 Pro, que está diseñado para entusiastas de la fotografía móvil con poco presupuesto. Aunque de momento solo se vende en India, cuesta 445 € al cambio y sus cámaras son muy buenas.

Puedes encontrar hardware muy potente en móviles mucho más económicos

Si el salto de las cámaras para móviles te pareció grande, el del rendimiento te dejará sin palabras. Los chips para teléfonos inteligentes han mejorado su potencia a niveles insospechados en muy poco tiempo. Tanto, que ya no hace falta pagar por el último SoC de Qualcomm o MediaTek para disfrutar de cualquier aplicación o juego con total fluidez. Incluso juegos tan exigentes como COD: Mobile, Genshin Impact o PUBG Mobile puede ejecutarse sin problema en muchos chips de gama media y media/alta.

El POCO X4 GT cuesta 349 € y su MediaTek Dimensity 8100 es una bestia capaz de marcar más de 800.000 puntos en AnTuTu. De hecho, este mismo SoC está en los Xiaomi 12T y Realme GT Neo 3, que se consiguen por unos 500 €. Mientras, el POCO F4 GT equipa otra bestia como el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (959.000 puntos en AnTuTu) y cuesta 494 €.

Y si para ti tener el mejor procesador y cantidades ingentes de RAM es un «no negociable», el mercado también tiene opciones. Recientemente, en China se lanzó el iQOO 11, un móvil con Snapdragon 8 Gen 2 y hasta 16 GB de RAM. ¿Su precio? 680 euros al cambio en su mejor versión (16 GB de RAM), pero apenas 517 euros en la versión de 8 GB.

Definitivamente, ya no es necesario invertir más de 1000 euros para tener un móvil absurdamente potente.

Una buena carga rápida no es cosa de los gama alta nada más, y tampoco es que la necesites

Sí, es cierto que un sistema de carga con mayor potencia es mejor porque tu móvil se cargará en menos tiempo. Por ejemplo, el POCO X4 Pro 5G carga su batería de 5000 mAh en 41 minutos gracias a su carga rápida de 67 W. Mientras, el Xiaomi 12T Pro hace lo mismo en solo 19 minutos con sus 120 W de potencia. Es realmente genial, pero vale la pena que te preguntes algunas cosas: ¿cómo afecta una carga rápida de tanta potencia a la salud de tu móvil? Y, ¿realmente necesitas algo así?

Sobre lo primero, es un hecho que los sistemas de carga rápida degradan la vida útil de tu batería, especialmente si es demasiado potente. Además, el calor que produce una batería al cargar tan rápido, también se puede convertir en un problema para el resto del hardware. Los fabricantes intentan mitigar los daños tanto como sea posible y han hecho un buen trabajo hasta ahora, pero eso no significa que no existan.

Respecto a lo otro, responde a lo siguiente: ¿de verdad tu vida es tan acelerada que no puedes esperar unos 15 minutos más a que tu móvil cargue completamente? Seguramente tu respuesta es que no lo es, así que no es algo que necesites demasiado. Y, vamos, en todos lados hay tomacorrientes para cargar.

Aparte, hay un tema curioso con la carga rápida de los móviles: los buques insignia tienen excelentes sistemas de carga, pero la gama media/alta también. Incluso hay casos donde es mejor, como en el Realme GT Neo 5 que tendrá carga de 240 W. ¿Y la batería? Es más probable que encuentres un móvil con batería pequeña en la gama alta que en la media o baja.

La gama media está recibiendo buen soporte por parte de los fabricantes, aunque no sean todos

Tomando en cuenta que muchos usuarios compran un móvil para tenerlo por 2 o 3 años, el soporte y las actualizaciones son algo importante. Al fin y al cabo, recibes nuevas características, tiende a mejorar el rendimiento y, por supuesto, tendrás un smartphone menos vulnerable.

Esto es algo que tienes asegurado al comprar un tope de gama, pero últimamente las cosas han cambiado en dispositivos más económicos. Años atrás, cualquier móvil que no fuese de gama alta quedaba en el olvido al año de haberse lanzado (con suerte 2). Esto ya no es así y ahora tenemos cosas como las siguientes:

Google : a partir del Pixel 6, todos sus móviles recibirán al menos 3 actualizaciones mayores de Android y 5 años de soporte en materia de seguridad.

: a partir del Pixel 6, todos sus móviles recibirán al menos 3 actualizaciones mayores de Android y 5 años de soporte en materia de seguridad. Samsung : aunque no aplica a todos los Galaxy A, estos pueden recibir hasta 4 actualizaciones de Android y 4 años actualizaciones de seguridad.

: aunque no aplica a todos los Galaxy A, estos pueden recibir hasta 4 actualizaciones de Android y 4 años actualizaciones de seguridad. Xiaomi: promete 2 o 3 actualizaciones de Android en sus Redmi Note y Mi-Series, así como 3 años de parches de seguridad.

Lamentablemente, esto no es algo que todos los fabricantes hacen, pues marcas como OPPO, OnePlus, Motorola y Nokia todavía tienen esta tarea pendiente. En sus casos, las actualizaciones de seguridad no van más allá de los tres años (mayormente son solo 2) en sus móviles de gama media.

Si cambias de móvil con frecuencia, no malgastes tu dinero en un tope de gama

Diferente a las personas que mantienen un mismo móvil por varios años, si eres de cambiar tu móvil con frecuencia, definitivamente no vale la pena comprar un buque insignia.

Primero, porque se deprecian muchísimo una vez sale un sucesor, así que el precio de venta de segunda mano no será beneficioso. En consecuencia, tendrás que poner una buena suma de dinero para comprar el nuevo, especialmente ahora que son cada vez más caros. La relación costo/beneficio no es buena.

Segundo, porque las características de los topes de gama tardan máximo 2 años en llegar a dispositivos más económicos. Volvemos a los primeros dos puntos de este artículo, ¿realmente necesitas lo más nuevo?

Finalmente, y si quieres mantenerte entre las mejores opciones, comprar un tope de gama de generación anterior te ahorrará un buen dinero. Por lo mismo de que se deprecian rápidamente, podrás comprar un maquinón con casi lo mejor del mercado a precio de chollo.

Además, la calidad de fabricación de los móviles ha mejorado muchísimo en todas las gamas. Así que no, no necesitas comprarte el móvil más caro del mercado para obtener muchísimos beneficios, aunque estás en tu derecho de hacerlo si deseas.

¿Nuestra recomendación? Haz una compra inteligente que tome en cuenta tu presupuesto y necesidades, no solamente el lujo y las ganas de fardar. Al fin y al cabo, de nada vale que te compres el iPhone 14 Pro Max si luego no tienes como pagar la factura de datos.