La llegada de los chatbots basados en Inteligencia Artificial en definitiva ha cambiado las reglas de juego. Y es que, con estas IA puedes escribir casi cualquier cosa que se te ocurra, y sí, eso incluye tus ensayos de la escuela o universidad.

Para nadie es un secreto que algunos estudiantes han utilizado estas IA para plagiar tareas con la intención de ahorrarse algo de trabajo. Sin embargo, como se dijo anteriormente, eso no es un secreto, por lo que no sería una sorpresa que los profesores ya estén tomando sus precauciones para detectar cuándo algún estudiante utiliza estas IA para hacer trampa.

Entonces, ¿realmente es posible que los profesores noten si algún estudiante ha utilizado esta herramienta para alguno de sus trabajos? Si bien es cierto que es posible detectar las imágenes generadas por IA, pero ¿será igual de sencillo con los textos?

¿Es posible para los profesores detectar si algún estudiante ha usado ChatGPT o cualquier otra IA?

Hay algo que es una realidad y es que estas IA hoy en día no son herramientas perfectas. Es posible que al momento de utilizarlas para, por ejemplo, escribir algún ensayo, notes algunos errores que, si no los modificas, para el profesor sería muy sencillo notar que algo no está bien.

Inteligencias Artificiales como ChatGPT o Bard hoy en día no tienen la capacidad de generar ensayos lo suficientemente «limpios», por lo que, el estudiante deberá, en la mayoría de los casos, hacer algunas modificaciones para que se vea lo más real posible. Así que, al final del día, estas IA no te ahorran el trabajo al 100%.

Entonces, si usas estas IA para hacer un ensayo y te tomas el tiempo de editar todos los posibles errores para que se vea más creíble, ¿pueden los profesores aun así saber si estás usando alguna Inteligencia Artificial? Lastimosamente, la respuesta no es tan sencilla, pero básicamente dependerá del sentido común del profesor y de las habilidades del estudiante para usar la IA.

Si un profesor ya ha revisado varios de tus ensayos y conoce tus habilidades lingüísticas, nivel de dicción, entre otras cosas, es bastante probable que al momento de entregarle algún trabajo hecho con ayuda de una IA note la diferencia. Así que, en parte, dependerá del conocimiento que tenga el profesor sobre tus capacidades como estudiante. Por otro lado, se necesitan pruebas más sólidas para inculpar a algún estudiante de hacer trampa, es por eso que, nacieron otras IA encargadas en detectar estos textos.

Existen herramientas que los profesores pueden utilizar para detectar textos escritos por IA

Además de usar el sentido común, es posible que los profesores también acudan a otras Inteligencias Artificiales para determinar si algún estudiante las ha utilizado para hacer trampa. Existen detectores de IA como Turnitin, GPT-Classifier, GPTZero, entre otros. Por suerte, para los estudiantes, estas herramientas no llegan a ofrecer un nivel de precisión fiable, por lo que, podrían llegar a arrojar falsos positivos. Es importante tomar en cuenta que siguen estando bajo desarrollo, por lo que, se espera que mejoren con el tiempo.

A continuación, te dejamos los enlaces a estos detectores por si te interesa echarles un vistazo:

Página web | Turnitin

Página web | GPT-Classifier

Página web | GPTZero

Conclusión

Entonces la pregunta final, ¿es posible que un profesor sepa cuándo algún estudiante ha usado la Inteligencia Artificial en alguna tarea? Sí. Por otro lado, también es posible que el estudiante logre eludir los detectores dependiendo de qué tan bien sepa utilizar la IA para generar los textos. Si bien es cierto que los textos generados por la IA no son perfectos, las IA encargadas de detectarlos tampoco lo son.

El uso de la Inteligencia Artificial es algo que puede notarse con mayor facilidad en los ensayos escritos, esto debido a las imprecisiones que cometen los chatbots al escribir, pero como se dijo anteriormente, también dependerá de qué tan bien utilices la IA o qué tan bien logres modificar el texto para que se vea más creíble.