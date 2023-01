Luego de que salieran a la luz varias IA que son expertas en crear imágenes realmente impresionantes, no sería una sorpresa que se te hiciera difícil identificar cuáles imágenes han sido creadas por la mano del hombre y cuáles tienen como autor a la Inteligencia Artificial. Afortunadamente, existen algunas señales que pueden ayudarte a saber si una imagen se creó con esta tecnología. En este artículo te mostraremos todo lo que necesitas saber.

Échale un vistazo al título, descripción o comentarios de la imagen para buscar pistas

Desde la llegada de las IA generadoras de imágenes, las redes sociales están repletas de obras creadas por esta tecnología. Cada vez que quieras saber si alguna imagen fue genera por IA, debes iniciar buscando información en el título o en la descripción del post. De igual manera, también puede que el autor lo aclare en los comentarios.

A veces cuando las imágenes son generadas por IA, es posible que la persona que hizo la publicación incluso haya dejado el texto utilizado para crear la imagen, lo cual te puede ser de mucha ayuda si lo que buscas es mejorar tus destrezas utilizando esta tecnología. Adicionalmente, también puedes echarle un vistazo a las etiquetas o hashtag que se hayan colocado en la publicación en caso de que los tenga. Los hashtags de «stable diffusion», «midjourney» o «dalle» indican que la imagen fue creada con IA.

Las imágenes generadas por la IA no son perfectas, encuentra las anomalías

No se puede negar que estas Inteligencias Artificiales generan imágenes muy realistas con detalles alucinantes, pero a menudo podrás encontrarte con algunas que tengan detalles algo extraños. Por lo general, solo suelen ser pequeños segmentos de la imagen que pueden pasar desapercibidos fácilmente, pero si estás lo suficientemente atento, definitivamente podrás notarlos.

Tomando como ejemplo la imagen que te hemos dejado arriba, puede que a simple vista solo veas un rostro común y corriente, pero si miras más de cerca, notarás como los anteojos que tiene la persona en la imagen se mezclan con la piel. En el caso de los rostros generados por IA, también hay otros factores que pueden ser claros indicadores, como, por ejemplo, la textura de la piel, la cantidad de dientes, etc. Además, las expresiones básicas son sonrisas neutrales, suelen siempre tener el mismo encuadre parecido a la foto de un documento de identidad, entre otros.

Otro claro indicador son los fondos, especialmente cuando se trata de la creación de rostros u objetos, estos suelen estar desenfocados. Cuando le pides a la IA que cree algo en específico, es bastante común que se enfoque en crear lo que le hayas pedido dejando a un lado el resto de la escena. En algunos casos podrás encontrarte con texturas confusas, e incluso, objetos de formas bastante extrañas en los fondos de las imágenes.

Haciendo un resumen, estas son algunas de las cosas en las que debes fijarte al momento de buscar anomalías en la imagen:

Aretes que faltan o no coinciden.

que faltan o no coinciden. Un fondo borroso que parece más una textura.

que parece más una textura. Textos en el fondo de la imagen.

en el fondo de la imagen. Rostros con gafas que se mezclan con la piel.

Las texturas en las pieles de las personas de la imagen.

en las pieles de las personas de la imagen. Rostros asimétricos.

Busca la marca de agua, algunas IA las colocan en sus imágenes

Otra señal bastante contundente son las marcas de agua. En el caso de la herramienta DALL-E 2, suele colocar una marca de agua en las fotos que son descargadas de su web. Aunque se trata de una marca de agua para nada invasiva que puede pasar desapercibida, sigue estando allí.

La imagen que hemos colocado en este caso efectivamente fue generada por DALL-E, por lo que cuenta con la marca de agua en la esquina inferior derecha. Ahora ya sabes que, si ves esta marca en alguna imagen, es porque fue generada por esta IA. Y así como DALL-E coloca marcas de agua en las imágenes que descargues desde su web, otras IA también lo hacen.

Claro que, en muchas ocasiones, las personas se toman el tiempo de eliminar estas marcas de agua o utilizan alguna herramienta que directamente no las genere, como es el caso de Midjourney que te permite descargar las imágenes creadas sin una marca de agua.

Usa una herramienta para detectar las imágenes generadas por IA

En el 2021 fue creado un detector de GAN con la intención de poder saber si una imagen se creó con Inteligencia Artificial de manera rápida y sencilla. Desafortunadamente, esta es una herramienta que no ofrece resultados precisos. Si bien algunas veces logra detectar las imágenes generadas por la IA, no siempre lo logra, lo que la convierte en una alternativa para detectar imágenes que no es del todo fiable.

Puesto que los resultados arrojados por esta herramienta no son precisos, lo mejor será que si deseas usarla para detectar alguna imagen generada por IA, la utilices en combinación con otros métodos para que puedas estar más seguro del veredicto. Por otro lado, se espera que con el paso del tiempo se creen otras herramientas similares a esta que puedan ofrecer mejores resultados y les permita a las personas identificar rápidamente las imágenes generadas por la Inteligencia Artificial.

Detector de GAN | Enlace

Cada vez será más difícil poder identificar cuáles imágenes han sido creadas por la Inteligencia Artificial

No sería una sorpresa que dentro de poco tiempo los trucos que te mencionamos en este artículo queden completamente obsoletos. Estas Inteligencias Artificiales están avanzando a pasos agigantados, por lo que lo más probable es que para un futuro no muy lejano, todos los puntos débiles de estas Inteligencias Artificiales que nos permiten diferenciar las imágenes generadas por esta tecnología, sean perfeccionados, haciendo que sea imposible para el ojo humano distinguirlos.

Aunque por razones de ética, las personas siempre deberían indicar cuando han utilizado la IA para crear alguna obra de arte, se espera que para cuando estas herramientas lleguen al punto de perfección ya exista algún software que pueda identificarlos con completa exactitud y así evitar malentendidos.

Y esos serían todos los trucos para poder saber si una imagen se creó con Inteligencia Artificial. Si te interesa conocer los otros campos que abarca esta tecnología, entonces debes echarle un vistazo a Character AI Beta, la IA que te permite chatear con famosos y personajes ficticios.