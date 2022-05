Cualquiera pensaría que esta “generación digital” está ansiosa de ser parte de las nuevas tendencias tecnológicas que tienen para ofrecer los lanzamientos de los nuevos smartphones.

Y es que cada año aparecen mejores modelos con mucha más potencia e innovaciones que prometen ofrecerle al usuario una experiencia de calidad.

Sin embargo, la realidad es que cada vez son menos los usuarios que se unen al movimiento de los nuevos smartphones y que prefieren continuar usando su móvil antiguo. Pero, ¿por qué ocurre esto?, ¿por qué los usuarios tardan cada vez más en cambiar de teléfono si cada año aparecen nuevos smartphones con mejores características? Todo esto lo analizaremos en este artículo.

¿Qué dicen las encuestas sobre la frecuencia en que las personas cambian de móvil?

En una encuesta realizada por Android Central en donde participaron más de 6000 personas, se le preguntó a la gente cuánto tiempo tienen con sus smartphones actuales y los resultados fueron los siguientes:

Un 37,8% indicó que tienen entre 1 y 3 años utilizando el mismo smartphone.

El 34,02% de los participantes indicó que tienen más de 3 años con el mismo móvil.

Mientras que la minoría, con un 28,18% indicó que tienen menos de 1 año.

Sorpresivamente, una gran cantidad de personas no tienen problemas con seguir usando el mismo dispositivo a pesar de perder el soporte de los fabricantes y dejar de recibir actualizaciones, que como ya sabemos, esto ocurre aproximadamente a los 3 años del lanzamiento del móvil. Aquí te dejo un enlace en donde podrás averiguar si es seguro usar un teléfono que ya no recibe actualizaciones de seguridad.

Pero, ¿a qué se debe esto? Bueno, existen varias razones por las que los usuarios han optado por no cambiar de smartphone, pero las principales son las siguientes:

No hay necesidad de cambiar de móvil

Sí, no se puede negar que cada año aparecen smartphones con nuevas tecnologías innovadoras que sorprenden al público. Cada vez se les incluyen más cámaras, más capacidad de almacenamiento, pantallas con mejor resolución, entre muchas otras cosas.

Creo que todos estaremos de acuerdo en que a nadie le molestaría tener un teléfono con un procesador de última generación, con una cámara de 108 MP y muchas cosas más que ofrecen los teléfonos de gama alta de hoy en día. Pero, la pregunta es, ¿realmente necesitas un teléfono con todas esas características? La respuesta de muchos, es no.

La realidad es que la mayoría de los mortales no necesitamos tanta potencia en nuestros móviles. Una gran cantidad de teléfonos de gama media ofrecen todo lo que se necesita.

Con un móvil que haya sido lanzado hace 3 años y hasta más, tienes la posibilidad de tomar fotos decentes, hacer llamadas, chatear y hasta jugar. Claro, no jugarás a los juegos de última generación y el móvil no fluirá con la velocidad de un teléfono de alta gama, pero sigue siendo un rendimiento bastante decente. Y todo eso con la comodidad que ofrece una pantalla grande de calidad.

La mayoría utilizamos nuestro móvil para cosas que un teléfono de gama media puede hacer perfectamente sin problemas.

Precios cada vez más elevados

Tiene lógica que mientras más potentes sean los teléfonos más caros resulten ser.

Esta puede ser una razón determinante para muchos usuarios y es que es simplemente inaccesible cambiar de móvil tan seguido. El precio de estos es cada vez mayor, y la realidad es que los usuarios no aumentan su poder adquisitivo al mismo ritmo.

Un móvil de gama alta puede costar fácilmente más de mil euros y la gran mayoría de las personas no están dispuestas a pagar esa cantidad por un móvil.

Las personas no ven necesario invertir tanto dinero en cambiar de móvil constantemente o al menos no las personas que lo utilizan como un elemento básico de comunicación y entretenimiento, y no como un medio para presumir o mostrar estatus.

Por tanto, los usuarios no solo se conforman con sus móviles antiguos, sino que además les duran más tiempo. Y es que los cambios que ofrecen los nuevos smartphones no son lo suficientemente transcendentes como para motivar a las personas a cambiar de móvil.

Básicamente, lo que piensa la mayoría de las personas es, si mi móvil funciona, puede hacer todo lo que necesito, ¿por qué debería comprarme otro? Así que, la mayoría optará por cambiar de dispositivo cuando el mismo se rompa o deje de funcionar.

Aunque si estás pensando en cambiar de teléfono, en este artículo te explicamos algunos puntos que debes considerar.