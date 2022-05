¿Cómo saber si debo cambiar mi móvil Android?

No importa la marca, la calidad de los componentes, ni cuánto lo cuides, todo tiene un tiempo de vida. Según los expertos, un dispositivo debería durarnos por lo menos tres años y esto se debe a que, por lo general, los fabricantes dejan de darle soporte pasado este tiempo, haciendo que se vuelvan obsoletos.

Así que tarde o temprano, deberás cambiarlo, ya sea porque se convirtió en un teléfono obsoleto o por mal funcionamiento. Si todavía no te decides en sí deberías cambiarlo o no, aquí te quejamos una pequeña lista para sacarte de dudas y ayudarte a tomar una decisión.

La batería, el talón de Aquiles de los móviles

Es muy normal que la batería de un smartphone tenga un peor rendimiento con el pasar de los años y es que, esto es algo inevitable. Puede que no presente problemas graves, pero en definitiva después de unos cuantos años la batería no te durará lo mismo que cuando estaba nueva o le tomará más tiempo cargarse.

A continuación, te dejamos algunos puntos a considerar si deseas alargar la vida de tu batería.

No uses el teléfono mientras se carga

Algo que puede ser muy difícil de hacer es dejar de usar el teléfono por un periodo de tiempo considerable, es por eso que ni siquiera lo dejamos descansar mientras está cargando, siendo esta una de las razones por la cual se daña más rápido la batería.

No lo cargues por completo, mantenlo entre un 20% y un 80%

Esto puedo sonar un poco extraño, pero está comprobado que si haces esto la batería de tu teléfono durará mucho más.

Cambiar de batería

En el peor de los casos, y si aún vale la pena hacer este gasto en tu teléfono, cambia la batería por una nueva. Esta batería te durará al menos unos 2 años o más si sigues los consejos anteriores.

Pantalla con fallos

Utilizar un smartphone que tiene fallos en la pantalla es bastante tedioso. Estos fallos pueden ser generados tras una caída, un golpe fuerte o situaciones de mucho calor.

Así que, si tienes problemas con la pantalla de tu móvil, y no estás dispuesto o no vale la pena repararlo, lo mejor será cambiarlo a uno nuevo.

Cuando la capacidad de almacenamiento se queda corta

Algo que si es cierto, es que cada vez los teléfonos tienen una mayor capacidad de almacenamiento, haciendo que sea cada vez más difícil superar la capacidad del móvil.

Sin embargo, también es cierto que cada día salen nuevas aplicaciones, juegos o actualizaciones que requieren de un móvil con mucha más potencia.

Las nuevas funciones que se le integran a las aplicaciones como, por ejemplo, Messenger o WhatsApp, requieren cada vez de más recursos del dispositivo para funcionar, es decir, ambas empezaron siento simples aplicaciones de mensajería rápida y hoy en día ofrecen funciones como hacer videollamadas y subir historias.

Ya no más actualizaciones de software

Si tu smartphone ya no recibe actualizaciones, esta es otra señal de que ya es momento de que te compres otro.

Al no recibir más actualizaciones se tornará cada vez más lento, ya que las aplicaciones se seguirán actualizando, pero tu software no, hasta llegar al punto en que tu teléfono ya no será compatible con las aplicaciones, teniendo como resultado un teléfono obsoleto.

En definitiva, los smartphones existen para hacer nuestras vidas un poco más fáciles, así que si tu teléfono te da más dolores de cabeza de los que debería, la mejor opción es buscar un móvil nuevo que cumpla su función.

Y para iniciar tu búsqueda de un nuevo dispositivo con el pie derecho, lo mejor será que le des un vistazo a los 5 mejores móviles de 100 € (o menos) que puedes comprar en 2022.