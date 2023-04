ChatGPT sin dudas es una herramienta muy útil para cualquier persona, no importa su carrera, aficiones, o estilo de vida. Tiene respuestas para prácticamente todos los temas que se han visto en Internet, y le facilita el trabajo a muchos al poder hacer múltiples cosas que seguramente no esperarías. No obstante, como todo lo bueno, también tiene su lado oscuro, del que también es importante cuidarse o tenerlo presente.

Y no, esta vez no es referencia a su gemela malvada, FreedomGPT, que te puede dar respuestas incluso a preguntas catalogadas como oscuras o malintencionadas. En realidad, incluso la IA, en su versión original y sana, puede ser explotada por los cibercriminales para hacer de las suyas e incluso robar tu información en Internet. De la misma forma, puede hacer del espacio virtual un lugar poco seguro para ti en otros aspectos. ¿Quieres saber cómo podría suceder? A continuación, te explicaremos seis formas con las que es posible vulnerar tu seguridad utilizando la IA ChatGPT.

Se pueden crear correos phishing convincentes con ChatGPT

ChatGPT puede facilitarle el trabajo a los cibercriminales creando cientos de correos phishing en cuestión de minutos. Un trabajo que al humano promedio le llevaría horas, la IA puede lograrlo (e incluso variar en el estilo de escritura, el tono que se emplea, sin perder la coherencia) en muy poco tiempo. Esto puede aumentar el número de intentos de timos a través de los correos electrónicos, algo de lo que debes ser consciente y estar atento.

De cualquier forma, la manera más fácil de mantenerte seguro frente a este tipo de correos, es marcándolos como spam y, lo más importante, jamás suministrar ningún tipo de información sensible sobre ti o personas conocidas. Recuerda que organizaciones confiables y de renombre jamás te pedirán datos personales que se podrían considerar susceptibles a estafas. Cualquier correo que sugiera lo contrario, es sin duda un intento por robar tu identidad.

Almacenamiento masivo de la información robada

Gracias a su modelo de programación, las IA como ChatGPT pueden alterarse e ir aprendiendo en la medida en que reciben información. Son programas con el potencial de volverse expertos en múltiples áreas de la vida si obtienen los datos suficientes para conseguirlo. El análisis y su capacidad de almacenamiento forman parte de los elementos que garantizan este escenario.

Sin embargo, aunque estas son buenas noticias si lo ves desde una perspectiva más inofensiva, lo cierto es que puede también usarse para actos ilegales. En su mayoría, los cibercriminales tienden a utilizar ChatGPT para hacer de ella un almacén de información robada y datos personales de personas reales al cual pueden acudir siempre que quieran. Y muchas veces, sin levantar sospechas.

Ante esta práctica ilícita, lo más prudente por hacer es reportar a las autoridades cualquier indicio que puedas tener ante un caso de robo de información que se haya revelado a través de ChatGPT.

Creación de virus y malwares en cuestión de minutos

De los tantos beneficios y atajos que ofrece ChatGPT a las personas, el realizar código y ayudarte a adelantar trabajo cuando se trata de programación se encuentra dentro de las más elogiadas. Igualmente, puede ser usado como un arma de doble filo, pues esto también da pie a que se puedan programar a mayor velocidad programas maliciosos. Virus y malwares son de los preferidos para los cibercriminales.

Si bien, ChatGPT prohíbe la creación de código malicioso y se niega en redondo a suministrar tales cosas, aun si un usuario se lo pide, se puede lograr un resultado similar desde otro ángulo. Los criminales pueden ayudarse de esta IA para formar rápidamente el esqueleto de su malware, pidiendo la creación de un código semejante que a primera vista parezca inofensivo. El resto para ellos sería sustituir elementos para terminar de pulir su nueva arma para robar información o cometer delitos cibernéticos.

La apropiación indebida de material intelectual

Un delito que también se puede hacer sin esfuerzo alguno a través de ChatGPT y que te puede afectar es el plagio. La IA tiene la capacidad de rehacer frases y parafrasear ideas si se lo pides, y esto es una oportunidad para quienes desean subir en el ranking de Google aprovechándose de lo que han puesto los demás y tratando de no ser descubiertos.

Y puede resultar una solución fácil para lograrlo, aunque a la larga es muy probable que el mismo buscador se especialice en identificar frases creadas por IA, así como identificar el plagio en contenido parafraseado realizado también por este tipo de programas. De cualquier forma, hacer spinning en contenido ya existente es otra forma de plagio y también se encuentra penado.

ChatGPT puede dar respuestas indebidas o catalogadas como maliciosas

Los esfuerzos por mantener en un rango sano a ChatGPT no siempre son del todo efectivos, después de todo, las IA no poseen como tal una moral determinada. Solo se centran en brindar las respuestas que se les solicite, tomando en cuenta las limitaciones instauradas por sus programadores.

Por eso es posible obtener respuestas muy poco éticas o escabrosas de este tipo de IA, si se hacen las preguntas precisas que detonen temas serios. Como ejemplo, la IA es capaz de responderte en la piel de un personaje psicópata, o darte ideas para desarrollar hechos ficticios oscuros.

No olvidemos que, igualmente, los desarrolladores de OpenAI se encuentran siempre trabajando de forma ardua para evitar estos escenarios. No solo restringiendo a la IA de ChatGPT, sino también las preguntas o requisitos que se le pueden realizar por parte de los usuarios.

La IA se puede prestar a engaños por spam o aplicaciones maliciosas

Por último, la falta del conocimiento sobre cómo opera ChatGPT y a través de dónde se puede acceder a esta IA, puede jugarle en contra a los usuarios nuevos en el mundo de las IA. Como se trata de una tecnología relativamente reciente, los cibercriminales pueden aprovechar su popularidad para intentar calzar información errónea que los beneficie.

¿Cómo exactamente? A través de publicidad engañosa, spam, o invitaciones a descargar aplicaciones que prometen ser ChatGPT, pero en realidad terminan siendo malwares. Si todavía no has probado ChatGPT, siempre puedes asegurarte de hacer las cosas bien y seguir el tutorial para poder hablar con esta IA tan interesante y útil.

Como ves, ChatGPT es una herramienta que trae muchísimos beneficios, pero también se puede usar como arma por los criminales. Mientras más conozcas de las posibilidades con esta IA, mejor podrás prepararte para evitar ser engañado o ver tu seguridad vulnerada de alguna forma.