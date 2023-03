ChatGPT es la inteligencia artificial que más ha sorprendido al mundo. El chatbot de OpenAI lleva siendo tendencia en Internet desde noviembre de 2022 y actualmente existen muchas formas de hablar con esta IA: desde WhatsApp, Telegram, Discord, Bing, etc.

Ahora bien, si ya has usado ChatGPT, es probable que conozcas las limitaciones que tiene el chatbot. Y es que Open AI ha entrenado a su inteligencia artificial para censurar ciertos temas que puedan generar respuestas polémicas: política, humor negro, racismo, violencia, religión, sexualidad, entre otros.

Sin embargo, acaba de aparecer en Internet un clon malvado de ChatGPT que promete responder a cualquier tipo de pregunta sin censura alguna. Se trata de FreedomGPT, un chatbot que adopta Estatua de la Libertad como bandera para llevar una peligrosa libertad de expresión al mundo de las IA.

El equipo de Age of AI, empresa estadounidense que se dedica al desarrollo de IA, acaba de lanzar FreedomGPT, un chatbot como ChatGPT, pero sin censura, imparcial y que prioriza la libertad de expresión (según sus creadores). Esta inteligencia artificial se basa en el modelo de lenguaje Alpaca, una inteligencia artificial de código abierto creada por un equipo de expertos de la Universidad de Stanford.

