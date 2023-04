Facebook, al igual que el resto de las principales redes sociales que existen en la actualidad, son una parte importante del día a día de muchas personas a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, para algunos regímenes dictatoriales y tiránicos se han convertido en una herramienta incómoda y por este motivo existen varios países donde está prohibido Facebook.

La lista de países donde está prohibido Facebook

Independientemente de la situación interna y externa en la que dichos países se encuentren, todos los que verás en esta lista tienen un perfil en común: están gobernados por dictadores que buscan controlar la información que las personas reciben o también la que sale del país. A su vez, no se han limitado a bloquear Facebook sino también otras redes sociales y servicios de mensajería. Sin más introducciones, los países donde han prohibido Facebook son los siguientes:

Corea del Norte, un lugar donde la población no tiene Internet

El primero en esta lista es Corea del Norte. En este país existe algo que va mucho más allá de una prohibición de Facebook. Para ser más específicos, allí no existe Internet como en el resto de los países. Lo que existe es una suerte de intranet a la que solo permite acceder a un grupo minúsculo de portales web controlados por el régimen de Kim Jong-un.

La razón por la que hacen esto es para evitar que las personas que visiten el país publiquen información respecto a la vida dentro del mismo. En Corea del Norte, el acceso a Internet como lo conoces está limitado a unos pocos funcionarios del régimen.

China, el país que ha prohibido Facebook y que tiene el aparato de censura digital más grande y avanzado que se conoce

De todos los países en la lista, no es exagerado afirmar que China tiene el sistema de bloqueo y censura digital más avanzado que se ha visto en lo que va de siglo XXI conocido con el nombre del “Gran Cortafuegos”. En este país, que actualmente es gobernado por Xi Jinping, no solo está prohibido Facebook, sino también la mayoría de las redes sociales.

El bloqueo a dicha red social en China comenzó en 2009 cuando se supo que un grupo de manifestantes en pro de la independencia de la provincia de Xinjiang usaban esta red social para coordinar protestas, comunicarse y enviar información de las mismas al exterior.

La situación generó muchos roces entre el régimen chino y los directivos Facebook, ya que los directivos de la red social se negaron a revelar información sobre los manifestantes. Desde la casa matriz de la actual Meta alegaban que los manifestantes hacían uso de su libertad de expresión. A raíz de esto, el acceso a dicha red social desde China fue bloqueado por completo.

Irán, un país cuyo régimen totalitario de vieja data ha prohibido Facebook desde hace 14 años

El régimen de Irán prohibió Facebook en 2009. Esto sucedió después de que opositores al régimen utilizaran dicha red social para obtener apoyo e informar sobre las protestas que se desataron en el país a raíz de las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales que se celebraron ese mismo año.

Aunque en un principio la prohibición de Facebook pareció ser temporal posteriormente se volvió permanente. Sin embargo, a pesar de la misma varios miembros de alto rango del régimen tienen perfiles en esta y otras redes sociales.

Turkmenistán, un país con uno de los regímenes más herméticos del mundo

En este país no solo se ha llegado a bloquear Facebook, lo mismo se ha hecho con el resto de las redes sociales. De acuerdo a datos de Surfshark dicha red social se encuentra bloqueada en el país desde el 2010 al igual que Instagram. Previamente, habían bloqueado YouTube (2009).

Con el pasar de los años el bloqueo se ha extendido no solo a otras redes sociales sino a servicios de mensajería. En 2015 bloquearon WhatsApp y Telegram. En 2018 hicieron lo propio con Twitter.

A diferencia del resto de las naciones de esta lista, y más allá del totalitarismo que ha caracterizado a los gobernantes de ese país en los últimos años, no se conoce de algún suceso en específico que fungiera como motivante para que las autoridades de ese país prohibieran Facebook.

Esto se debe a que este país tiene un hermetismo que equipara al de Corea del Norte. Sin embargo, ese mismo año Amnistía Internacional denunció que el entonces presidente de ese país, Gurbanguly Berdymukhamedov, había desatado una férrea persecución contra disidentes políticos e incluso llegó a bloquear totalmente el funcionamiento del principal operador de telefonía móvil en el país.

Rusia, el último país en unirse a la lista de aquellos que prohíben Facebook

Rusia es el último de los países que se suma a la lista de aquellos que han prohibido Facebook. Esta prohibición se implementó desde marzo del año pasado (2022). La medida fue tomada por parte del régimen de Vladímir Putin en un intento de callar cualquier crítica de su guerra contra Ucrania.

Además de prohibir Facebook también lo hicieron con Instagram y Twitter. Adicionalmente, fue modificado el código penal para que se castigue con penas de cárcel a quien difunda “noticias falsas” sobre el ejército ruso y lo que suceda en dicha guerra.

¿Son efectivas las prohibiciones de Facebook en este u otros países?

A pesar de lo restrictivo que pueda ser que se prohíba Facebook o cualquier otra red social, existen alternativas para sortear este tipo de bloqueos. La más sencilla sería recurrir a una VPN, pero en varios países de la lista esta podría no ser una opción debido a que varios de ellos se han dado a la tarea de intentar bloquear las VPN y penalizar su uso.

También puede ser problemático recurrir a las mismas, ya que tienen algunas desventajas como la reducción de la velocidad. En otros países ni siquiera funcionarían como lo es el caso de Corea del Norte porque la población no tiene acceso a Internet y no hay manera en la que una VPN podría funcionar en ese país, salvo que la use algún funcionario del régimen que sí tenga acceso.