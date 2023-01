¿Sabías que existen desventajas al usar una VPN? Suena difícil de creer porque no sería extraño si justo ahora recuerdas haber leído en alguna otra web una larga lista de beneficios que te ofrecen las VPN. Lo que sucede, es que, como todo en la vida, las VPN también tienen sus desventajas y aquí te las vamos a explicar.

Reducen la velocidad de tu Internet, de las mayores desventajas de usar una VPN

Una de las principales desventajas de usar una VPN es que estas pueden hacer que baje la velocidad de tu Internet. Esto se debe a que las mismas funcionan conectándote a un servidor ubicado en otro país y dicha conexión suele estar encriptada.

Es por esto que cuando intentes ingresar a un portal web te tomará más tiempo conectarte al mismo debido a la conexión establecida en un servidor ubicado en otro país. Cuanto más lejos esté el servidor al que te has conectado, más lenta podría tornarse la velocidad de tu Internet.

Aunque existen algunos tips que podrían ayudarte con este problema, como usar una conexión Ethernet en lugar de conectarte vía WiFi, de igual manera notarás la diferencia en la velocidad.

Las VPN pueden agotar los datos de navegación de forma fenomenal

Además de tornar más lenta tu conexión a Internet, las VPN también consumen muchos datos de navegación. Y no sería exagerado decir que, por su naturaleza, las VPN son uno de los servicios que más datos podrían llegar a consumir. Esto sin duda es una desventaja si tienes un plan de datos de navegación modesto, ya que si llegas a usar una VPN de forma constante, agotarás los datos más rápido.

Como si todo esto no fuera bastante problemático, existe un detalle más. Resulta que cuanto mejor sea la calidad del cifrado de la VPN que estés usando más datos va a consumir. Esto ocurre porque los protocolos más modernos capaces de cifrar tu conexión con mayor seguridad usan una mayor cantidad de datos. Así que, si vas a usar una VPN en tu móvil, ten en cuenta este detalle.

Algunos proveedores de VPN podrían mantener un registro de tu actividad

El objetivo de usar una VPN es que ni tu proveedor de Internet ni una tercera persona tenga un registro de tu actividad cuando estés navegando. El problema es que al usar una VPN estás permitiendo a la empresa proveedora del servicio en cuestión que tenga en su poder un registro de tu actividad en la Internet.

Aunque todos los proveedores de VPN afirman no guardar registro de tu actividad, es difícil saber y confirmar esto a ciencia cierta. Por eso, debes considerar esta desventaja, si decides usar una VPN y elegir tu proveedor de dicho servicio con cuidado.

Bloqueo del acceso a algunos servicios web, la mayor de las desventajas de usar una VPN

Muchas personas llegaron a instalar una VPN para ver series y películas de Netflix que solo se podían ver en otro país. No obstante, esto puede causarte problemas porque, dese hace tiempo que Netflix se ha dado la tarea de limitar el contenido que los usuarios de su plataforma pueden ver si detectan que inician sesión conectados desde una VPN.

Esto lo hacen porque las licencias de distribución de algunos programas y series que tienen en su catálogo no son válidas para que se distribuyan sus contenidos en todo el mundo, sino para determinados países y regiones.

Para explicarlo de forma más sencilla: ese programa que no puedes ver en Netflix sin usar una VPN porque solo se puede ver desde otro país, es posible que tenga una segunda licencia que haya sido otorgada a otra compañía que lo está distribuyendo en tu país de origen.

También se debe a que, motivado a que la licencia de distribución que pueda tener Netflix para esa película o serie no es válida en tu país, aplican esa restricción para no tener problemas legales con la empresa productora de dicho contenido o con quien pueda tener una licencia para distribuir el mismo en tu país.

Además del streaming, usar una VPN puede causarte problemas con otros servicios. Un buen ejemplo son los correos electrónicos, las cuentas bancarias y los procesadores de pago.

Estos servicios se toman muy en serio la ubicación desde donde te conectas y si detectan que has iniciado sesión usando una VPN, ese inicio de sesión será registrado como uno no habitual desde otro país y podrían solicitarte múltiples verificaciones de identidad o hasta bloquearte la cuenta de forma preventiva.

Las VPN no siempre son tan seguras como aparentan

No hay duda de que las VPN pueden proporcionarte mucha seguridad evitando que puedas ser rastreado y proporcionándote más privacidad cuando navegues en Internet, pero estas no son 100% seguras e infalibles.

Otras de las desventajas de usar una VPN es que, aunque todas te ofrecen cifrar tu conexión a Internet, no todas tienen el mismo cifrado o, mejor dicho, no todas las VPN usan cifrados de suficiente calidad como para que tengas la seguridad de que tu conexión no será interceptada o hackeada.

Incluso si la VPN que uses tiene un cifrado excelente, eso no te protegerá de otros peligros como los portales web maliciosos con spyware, virus o los sitios phishing.

Evitar ser víctima de alguno de estos peligros que te hemos mencionado requiere de otras herramientas y medidas de seguridad como un gestor de contraseñas, tener un antivirus actualizado y evitar conectarte a redes WiFi públicas. Una VPN puede serte útil, pero dependerá de si usa un cifrado de buena calidad y no dejas de lado otras medidas de seguridad.

Ilegales en varios países, una de las desventajas de usar una VPN que no muchos saben

En algunos países usar una VPN es un delito que se paga con cárcel, aunque en algunos casos puede acarrear una multa. En países como Bielorrusia, Turkmenistán, Irak o Corea del Norte puede llevar a una persona a tener problemas con las autoridades. Además, en otros países como China, Irán o Rusia su uso está fuertemente restringido. De esto hablamos cuando publicamos nuestra lista de los 5 peores países para usar una VPN.

Si vas a viajar a algún país en particular, sería bueno que te informes si el usar una VPN está permitido o si está ilegalizado y restringido para que evites problemas legales. Para facilitártelo, aquí tienes una lista de los países donde es legal usar una VPN y también aquellos en los que es ilegal.

Un coste a pagar si quieres una VPN de calidad

Sabemos que existen VPN gratuitas y ya hemos hablado de ellas en Andriodphoria, pero las de mejor calidad y las más seguras son las de pago. De hecho, si manejarás información sensible, te recomendamos que inviertas en una VPN de pago.

El motivo de esto, es que algunas opciones gratuitas tienen más posibilidades de que terminen vendiendo tus datos a terceros o de proporcionarte conexiones de baja seguridad que fácilmente pueden ser hackeadas o interceptadas.

Si tu objetivo es evitar que tu proveedor de Internet o terceras personas tengan registros de tu actividad en la web, lo ideal es que reduzcas la posibilidad de que eso suceda usando una VPN de la mejor calidad. Además, las VPN de pago te permitirán conectarte a servidores en múltiples ubicaciones a lo largo del mundo y eso te proporcionará mucha seguridad, pero ameritará una inversión de dinero.

¿Deberías usar una VPN?

A pesar de que te hemos hablado mucho en esta publicación sobre las desventajas de usar una VPN, aunque sea difícil de creer, la respuesta a esa pregunta no es una que pueda responderse con un simple “Sí” o “No”.

Todo depende de si necesitas utilizar una VPN y para qué la necesitas. Si ya has llegado a la conclusión de que realmente requieres emplear una VPN (como por ejemplo debido al trabajo que realices), debes considerar bien todas las alternativas de servicios VPN que puedas tener a tu alcance y también tu situación actual.

Recuerda que las mejores VPN son las de pago, y sabiendo esto debes escoger un servicio de redes VPN que puedas costear, que te proporcione la seguridad que necesitas y que se adapte a tu situación particular. A su vez, ten en cuenta las desventajas que te hemos mencionado para que estés preparado y puedas tomar medidas de modo que no te veas afectado.

Recomendaciones y conclusiones finales

No olvides que las VPN gratuitas son las que más problemas te pueden hacer pasar por las desventajas que pueden acarrear.

Si nos limitamos a las VPN de pago, no olvides que las ventajas de estas son mucho mayores en comparación a las desventajas. Por ejemplo: mayor privacidad y mayor seguridad al navegar por Internet, pero ten a la mano otras medidas de seguridad, ya que las VPN no son una panacea de la seguridad.

¿Y tú qué opinas? ¿Qué te han parecido las desventajas de usar una VPN? ¿Crees que debimos mencionar alguna otra desventaja? Si es así, déjanos un comentario y comparte esta publicación en tus redes sociales.