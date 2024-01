Oye compa soy un buen compa origen del meme viral en TikTok

Un tipo de comedia que abunda en Internet es la comedia absurda, es decir, la comedia sin sentido, la cual es graciosa solo por su carencia de un chiste y su uso indiscriminado. Dentro de estos memes sin sentido podemos incluir ejemplos como el meme de Goku diciendo Mondongo. En este caso hablaremos de «Oye compa, soy un buen compa» y el origen de este meme viral en TikTok.

¿De dónde salió el «Oye compa, soy un buen compa»?

Si has estado viendo vídeo tras vídeo en TikTok estos últimos días, es probable que te hayas topado un par de veces con un audio que dice «Oye compa, soy un buen compa«. Esta frase es sacada directamente del doblaje en español latinoamericano de la película Hotel Transylvania 2.

En el clip original podemos ver al Conde Drácula «echando pestes», como algunos dirían, a su hija y a su yerno e imitando su forma de hablar. Todo esto porque está molesto con ellos. El Conde, cuya doblaje en español latino es realizado por Germán Fabregat, se burla de la forma relajada de hablar de su yerno y dice el siguiente diálogo:

«Oye compa no es por mí, es por Mavis

Oye compa, tengo miedo de decir las cosas

Oye compa, soy un buen compa«.

¿Qué dice el audio de «Oye compa, soy un buen compa» en inglés?

Una gran duda que muchos usuarios de Internet hispanoparlantes también tienen es cómo es la escena del «Oye compa, soy un buen compa» en inglés. Pues la diferencia no es muy grande, en inglés la voz del Conde Drácula es hecha por el comediante Adam Sandler y en vez de usar la palabra compa, dice «dudeman».

«Dudeman» básicamente es la unión de las palabras «dude» y «man», dos términos afectivos que el personaje de Johnny en Hotel Transilvania suele repetir demasiado. Su traducción es algo como «hombre», «amigo», «colega» y por supuesto, «compa». El diálogo completo, del «oye compa» en inglés, es el siguiente:

«Oh, Hey dudeman, it’s not me, it’s Mavis

Hey dudeman, I’m afraid to say anything

Hey dudeman, I’m a dudeman«.

¿Por qué se hizo viral el meme de «Oye compa soy un buen compa»?

La forma en la que se dice el audio en conjunto con los movimientos caricaturescos del Conde Drácula y la elección de palabras hacen que esta escena sea muy divertida de ver y por ende, muy divertida de imitar. Si acompañas eso con el humor irónico que mencionábamos al principio del artículo, tienes como resultado un meme que terminará inundando tu FYP y las cajas de comentarios de muchos vídeos con un montón de reacciones en TikTok.

No necesitas mucho contexto para usar esta frase o este audio, basta con pasárselo a tus colegas para que ellos sepan que son buenos compas, es decir, que los aprecias. Tu creatividad determinará los cientos de miles de usos que se le pueden dar a esta frase, lo bueno es que ya sabes de donde se originó.

Y con eso, finalizamos este artículo sobre «Oye compa, soy un buen compa»: origen del meme viral en TikTok. Si el artículo te ha gustado y te ha parecido interesante, déjanoslo saber en la sección de comentarios y compártelo con tus colegas para hacerles saber que ellos también son buenos compas.