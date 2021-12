Una de las buenas noticias de 2021 fueron las series. Y es que, a pesar de aún estar en pandemia, este año las distintas plataformas de streaming lograron producir y estrenar muchas series de gran calidad. Algunas de ellas incluso rompieron récords de audiencia y se convirtieron en un fenómeno mundial.

Así que, si estás buscando series buenas y nuevas para ver, aquí te dejamos nuestra lista de las 5 mejores series que nos dejó este 2021. Échale un ojo porque hay para todos los gustos.

Las 5 mejores series de 2021

Como siempre hay polémica con este tipo de listas, aclaramos que para esta hemos tomado en cuenta tanto la calidad de las series como la repercusión mediática de las mismas. Es decir, elegimos series que no solo nos gustaron a nosotros, sino también a muchísima gente en todo el mundo.

Además, solo consideramos las series cuya primera temporada se estrenó este año. ¡Ah! Y no están ordenadas de ninguna manera.

Arcane (Netflix)

Arcane es una serie de animación ambientada en el universo de League of Legends que ha sido alabada hasta por los detractores más feroces del juego. Fue la serie más vista de Netflix en 30 países distintos durante su estreno. Y con un 8,4 de 10 estrellas, es la serie de 2021 mejor valorada en FilmAffinity. Todos estos deberían ser motivos suficientes para verla.

Con una historia trágica de hermanas separadas que te enganchará aunque no sepas ni de qué va League of Legends, Arcane y su increíble estilo visual conforman una serie madura, redonda e imprescindible. No importa si no juegas a videojuegos o si no sueles ver series animadas, dale una oportunidad a Arcane que de seguro te sorprenderá.

Ver | Arcane en Netflix

Bruja Escarlata y Visión (Disney+)

Mejor conocida por muchos como «WandaVision», esta serie de 9 episodios es de lo más interesante que ha hecho Marvel en mucho tiempo. Combina el estilo sitcom de las comedias clásicas de la televisión con toda la potencia de una producción de Marvel y Disney.

Narra la historia de una pareja de superhéroes, Wanda Maximoff y Vision, que vive una vida feliz y tranquila hasta que de pronto el idilio se rompe.

Ver | Bruja Escarlata y Visión en Disney+

Mare of Easttown (HBO Max)

Si eres amante de los grandes dramas que involucran crímenes y detectives, a lo True Detective, esta serie te encantará. Nos lleva a seguir a la detective de un pequeño pueblo de Pensilvania llamada Mare Sheehan, que está investigando un asesinato local mientras su vida personal se desmorona.

La serie explora el lado oscuro de una comunidad cercana y ofrece un interesante examen de cómo la familia y las tragedias del pasado pueden definir nuestro presente.

Ver | Mare of Easttown en HBO Max

El juego del calamar (Netflix)

El juego del calamar es sin dudas la serie de la que más se habló en este 2021. En menos de un mes consiguió 111 millones de espectadores, batiendo todos los récords de Netflix. No es perfecta, pero es bastante simple y efectiva. Trata sobre un grupo de personas desesperadas por conseguir dinero que son invitadas a participar en una serie de juegos infantiles.

El ganador de los juegos se lleva una inmensa cantidad de dinero, pero hay un giro interesante: en estos desafíos la derrota se paga con la vida. Es una de esas series que, aunque no sea brillante y tenga miles de clichés, no puedes dejar de verla de lo entretenida que es. Por cierto, la segunda temporada ya está confirmada.

Ver | El juego del calamar en Netflix

Invencible (Prime Video)

Los superhéroes no solo tuvieron un gran año en el cine. En el sector de las series tuvimos Invencible que, al menos para mí, fue toda una sorpresa pues desconocía totalmente el personaje. Además, es bastante más violenta de lo que se estila en el género.

Esta adaptación animada del cómic homónimo de Robert Kirkman sigue las andanzas del joven Mark Grayson que con 17 años hereda los superpoderes de su padre, convirtiendo así en el superhéroe más poderoso del planeta. El mundo donde se desarrolla está repleto de héroes, villanos y amenazas de otras dimensiones. ¡Es divertidísima!

Ver | Invencible en Prime Video

Ahora es tu turno. Déjanos en los comentarios tu TOP 5 de las mejores series de este 2021. ¡Queremos leer tus recomendaciones!