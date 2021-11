La serie coreana «El juego del calamar» debutó en septiembre de este año y en menos de un mes consiguió 111 millones de espectadores, convirtiéndose así en la más vista de toda la historia de Netflix. Es debatible si es la mejor de todo el catálogo de la plataforma, pero está claro que la serie es muy entretenida y engancha con los primeros episodios.

Ante tal éxito (y por lo que sugiere su final), todos asumíamos que Netflix ya estaba trabajando en una segunda temporada. Sin embargo, la plataforma realmente no la ha confirmado. Ha sido Hwang Dong-hyuk (el creador de la serie) el que ha hecho oficial lo que era un secreto a voces… ¡Sí habrá segunda temporada de El juego del calamar! Además, compartió algunos detalles de esta secuela en desarrollo.

Si bien Netflix dijo que aún están en conversaciones para realizar la secuela de El juego del calamar, su creador ya ha confirmado que se hará. Lo comentó en una entrevista que le hicieron en Los Ángeles durante un evento de alfombra roja. Hwang también mencionó que toda la demanda y amor que recibió la serie los ha obligado a hacer una segunda temporada para complacer a su audiencia.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021