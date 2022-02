Todo comenzó cuando Mark Zuckerberg cambió el nombre de Facebook a Meta. Desde ese día no hemos parado de leer la palabra «metaverso» en todos lados. Y es que prácticamente todas las grandes empresas están apostando por la creación de estos espacios virtuales. Es así como hemos conocido que Niantic, Facebook, Epic Games, Microsoft y otras empresas están trabajando para crear sus propios metaversos.

Pero no solo las grandes firmas de tecnología están intentando materializar el sueño del metaverso. También, muchos gobiernos ya se encuentran trabajando en sus propios espacios virtuales, un ejemplo de ello es el CatVers, el metaverso de Cataluña. Y es que detrás de la idea de avanzar a un nuevo mundo más digitalizado existen intenciones lucrativas que cada vez son menos disimuladas. ¿Son los catalanes los únicos en España que están vendiendo la idea del metaverso? No, ya que la empresa Lanzadera de Juan Roig está apoyando un metaverso español llamado Uttopion, el cual ya vende parcelas por hasta 20000 euros.

El metaverso no existe, pero ya se venden parcelas por 20000 €

Uttopion es una startup que se creó en 2020 para abordar una necesidad que surgió forzadamente en el mercado español: entornos virtuales que permitan la celebración de eventos. Durante dicho año el confinamiento provocó que muchas conferencias y demás tipos de eventos destinados a celebrarse en espacios físicos se cancelaran. Esto como parte de las medidas establecidas por los organismos de salud pública. Soraya Cadalso, fundadora de Uttopion, explica que esta fue una de las razones por las que apostaron por la idea de crear un metaverso.

En los inicios de Uttopion, sus fundadores se enfocaron en eventos relacionados con la música y el deporte ofreciendo contenido en vivo a través de estos espacios virtuales. Aunque desde el principio han tenido clara la dirección del proyecto, sus creadores destacan que Uttopion estaba muy lejos de verse como un metaverso. Al comienzo usaron tecnología 2D y avatares de diseño sencillo. Sin embargo, a medida que la startup fue creciendo se incorporó la nueva tecnología desarrollada por la empresa y el motor gráfico Unity para crear entornos virtuales más realistas y de mejor calidad.

Actualmente, aseguran ser propietarios de un metaverso totalmente funcional dividido por temáticas en dos comunidades. Una de ellas es Musichood para los eventos musicales y la otra es Sportsvilla, un espacio destinado al mundo del deporte. Además, ya han logrado levantar un capital de 599000 euros y obtener el respaldo de Lanzadera, la empresa aceleradora de startups de Juan Roig. Es así como Uttopion se prepara para su siguiente paso: obtener una financiación de 2 millones de euros con la que puedan expandir y masificar este metaverso hecho en España.

Uttopion se une a la larga lista de metaverso que estamos esperando

Los creadores de Uttopion saben que aún falta un par de años para que su metaverso esté listo. Esto no sorprende, ya que a pesar de que escuchemos repetidamente esta palabra, aún los metaversos no existen. Ninguno de los innumerables proyectos de metaverso se han logrado concretar. Ni el de Meta, ni el Microsoft, ni el metaverso de ninguna otra empresa esta listo para ofrecer todo lo que se nos ha prometido de estos espacios virtuales.

No obstante, Uttopion se presenta como uno de los más prometedores de la larga lista de metaversos que se encuentran en desarrollo. ¿Por qué? Pues quienes están detrás de este proyecto aseguran que los usuarios podrán usar sus avatares para ir libremente por todo el mundo virtual teniendo la capacidad de interactuar con el entorno. Pero esto no es una idea del todo novedosa si tenemos en cuenta que Internet lleva años ofreciéndonos experiencias similares a esta. Ejemplo de ellos son los mundos virtuales de Habbo o Second Life.

Ahora bien, Soraya aclara una diferencia importante entre el metaverso de Uttopion y otros espacios virtuales disponibles en Internet. Según la fundadora, el propietario de una parcela en este metaverso (que se venderán en forma de NFT) tendrá la posibilidad de disponer totalmente de él. Esto significa que el usuario podrá disfrutar o hacer uso comercial del mismo a su voluntad. Es así como el equipo de Uttopion apuesta por un metaverso que no solo esté destinado a brindar entretenimiento, sino que además pueda ofrecer herramientas financieras y comerciales para la próxima era de la economía digital.

En Uttopion son conscientes de que no son los únicos que se encuentran desarrollando este tipo de entornos virtuales, ni España ni en el resto del mundo. Por ello, es muy probable que la mayoría de los que están detrás de este tipo de proyectos deban encontrar la forma de convivir en un mercado que recién se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo.

Aunque aún no está listo, Uttopion ya está vendiendo parcelas de su metaverso

A pesar de que el metaverso aún se encuentra en desarrollo, los de Uttopion no quieren perder tiempo y ya han comenzado a ofrecer una oferta inmobiliaria importante. Se han puesto a la venta unas 1000 parcelas (500 de Musichood y 500 de Sportsvilla) las cuales son ofertadas como tokens no fungibles o NFTs. El precio de estos terrenos virtuales ronda los 2000 a 20000 euros dependiendo del tamaño de la parcela.

La empresa ha revelado que, a poco tiempo de iniciar la preventa de las parcelas de este metaverso, recibieron ofertas de compañías que querían hacerse con todos los terrenos. Sin embargo, Uttopion ha rechazado dichas propuestas dado que se pretende crear un metaverso descentralizado y que ofrezca variedad a sus usuarios.

Por ahora, de las 1000 parcelas ofertadas, Uttopion ha establecido que el 60 % estarán destinadas a la creación de contenido ya sea musical o deportivo. El otro 40 % de los espacios se enfocarán en la comercialización de servicios. Aquí entrarán desde particulares hasta una tienda de comida rápida. Desde el 31 de enero de este año ya se puede contactar con el equipo Uttopion para la compra de estas parcelas. Si estás interesado solo debes ingresar en la web oficial de la startup para obtener más información.

Y tú… ¿Piensas que ya es momento de empezar a invertir en los metaversos o es mejor esperar a que estos espacios se materialicen? Háznoslo saber en los comentarios.