Muchos hablan del Metaverso pero qué es realmente, ¿lo has probado? Seguramente no, ¡porque no existe! Al menos no por ahora. El Metaverso es un concepto en el que varias empresas como Meta e Intel están invirtiendo mucho capital y recurso humano para hacerlo realidad.

Entonces, ¿por qué tanta gente habla del Metaverso? Por las expectativas que ha generado y con ello (seamos honestos), la oportunidad de generar ganancias millonarias. Pero no es cosa fácil, el Metaverso está lejos de volverse real, según Intel. La tecnología actual parece insuficiente para cumplir con los requerimientos de un mundo virtual, además, definir concretamente qué es el Metaverso todavía parece ser un concepto un poco difícil de abordar.

¿Cómo será el Metaverso?

Es irónico que tantas empresas e inversionistas estén apostando al Metaverso y ni siquiera tengamos una idea clara de cómo será. El término Metaverso fue usado por primera vez en 1992, en la obra literaria Snow Crash de Neal Stephenson y desde entonces se ha mantenido como una idea relativamente abstracta, en la que parase que cada visionario le da su toque personal de cómo debería ser.

De hecho, hay quienes aseguran que el Metavero ya existe en juegos como Minecraft, otros alegan que este debe ir más allá, algo muy parecido a lo visto en la película Ready Player One, quizás.

Realidad aumentada o virtual para darle vida al Metaverso

También están quienes consideran que este mundo virtual se hará posible a través de los dispositivos de realidad virtual, mientras que otros creen que tiene mayor sentido a través de la realidad aumentada, expandiendo su utilidad a diferentes campos como la ciencia, medicina, educación, finanzas, entretenimiento y mucho más.

Habiendo tantas opiniones encontradas, solo nos queda esperar a que una idea logre unificar todos los conceptos que hasta ahora se han ido cocinando. ¿Cómo crees que debería ser el Metaverso? Al ser una idea todavía en pañales podemos tomarnos la libertad de imaginar cómo sería el tan mencionado mundo virtual.

El Metaverso es el siguiente paso del Internet

En lo que sí coinciden muchos visionarios del Metaverso es en que esta es la evolución natural del Internet, ofreciendo una experiencia inmersiva en la que todos podremos interactuar a un nivel hasta ahora imposible.

Nuevamente, más allá del debate sobre cómo será este «mundo» sigue siendo necesario un mayor poder de cómputo, el desarrollo de nuevas tecnologías y afinamiento de tecnologías emergentes que le darán soporte a todo este concepto que, eso sí, promete revolucionar el mundo como lo hizo en su momento el Internet.