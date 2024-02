CU CU Pumas: origen y contexto del cántico viral en TikTok

Ir en contra de las tradiciones o intentar renovarlas puede ser la mejor o la peor idea, dependiendo de cómo lo acepten los demás, e incluso puede ser ambas cosas, por extraño que parezca. Algo así ha sucedido con un nuevo cántico ideado por un adulto aficionado al equipo Pumas de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México). El protagonista en cuestión es el señor Alberto García, el cual publicó en un vídeo su idea.

Al grito de “¡CU, CU, Pumas!” propuso este nuevo canto para apoyar al equipo de fútbol. Lo que no se imaginaba este señor es que, en realidad, sería el comienzo de la viralización de su vídeo con toda clase de reacciones. Algunas apreciando su creatividad, y otras, por desgracia, a manera de burla.

México parece una fábrica de memes virales, como la palabra Tumbette, o el término “chaquetearse” (el cual no recomendamos usar si no sabes bien lo que significa). Pero no todo son memes para simple comedia, algunos tienen su origen con otra intención.

CU CU Pumas: el canto viral en TikTok que logró su cometido

Aunque después de su publicación, el vídeo de Alberto García empezó a viralizarse con todo tipo de respuestas, la intención principal era que los fanáticos del equipo de fútbol Pumas lo usaran como canto de apoyo en los partidos. Por la red social de TikTok fue donde comenzó a tomar fama en su mayor parte, con muchas cuentas utilizando el vídeo o el canto para hacer su propio contenido.

Los vídeos con el meme viral son de todo tipo: puestas en escena divertidas, algunos rodando más hacia la burla, y otros incluso felicitando la idea del creador. Pero no es solo eso. El cometido principal parece haber sido logrado de cierta forma, pues en los estadios de fútbol ya comienzan a usar este canto para apoyar al equipo Pumas.

Otra muestra de que el poder de la viralización en las plataformas sociales puede generar una gran cantidad de resultados. “CU, CU, Pumas” comenzó con una buena intención, generó todo tipo de reacciones, y acabó siendo apoyado, bien sea por el mero hecho de seguir el meme o emplear el canto para lo que estuvo destinado desde un inicio.

