Admitámoslo, las ofertas del Black Friday y Cyber Monday suelen sacar a la luz nuestra peor versión: la de compradores impulsivos. Es que hay tantas rebajas tentadoras en productos de todo tipo que pensamos que, si no los compramos en este momento, no los compraremos nunca tan baratos. Sin embargo, en los últimos años se ha demostrado que esto no es así en la mayoría de los casos.

Hay muchas tiendas que manipulan el precio de sus productos antes del Black Friday para hacerte creer que están de oferta. Por ejemplo, los suben de precio unas semanas antes del evento y luego los bajan a su precio original. También pasa que las tiendas promocionan como “oferta de Black Friday irrepetible” a una rebaja que suelen hacer cada cierto tiempo sin ningún motivo especial.

Estos engaños hacen que compres productos que no necesitas a precios normales en Black Friday. Si no quieres picar en las trampas que las tiendas suelen hacer en estos días, lee atentamente los siguientes 5 consejos que te permitirán saber si una oferta del Black Friday o Cyber Monday es buena o no.

Asegúrate de que estás ante una web fiable, ¡evita las estafas!

Una de las mejores maneras de evitar timos en Black Friday o Cyber Monday es comprando en tiendas reconocidas. Hay muchas páginas webs extrañas que se anuncian en Instagram o Facebook con ofertas exageradamente buenas y que luego no aceptan pagos por PayPal (para evitar las reclamaciones) o no responden tus preguntas de forma clara y transparente. Este tipo de páginas web son en su gran mayoría de estafadores que aprovechan la ocasión para timar a la gente desesperada por una buena oferta.

Nuestra recomendación es que te quedes con las ofertas de las tiendas que todo el mundo conoce y en las que puedes confiar. Eso sí, que la tienda sea reconocida no quiere decir que no pueda engañarte con una oferta falsa o manipulada. Así que sigue leyendo los siguientes consejos para saber cómo verificar las ofertas de Black Friday o Cyber Monday.

Revisa el precio del producto semanas antes de estas fechas

Si te interesa un producto en particular, lo mejor que puedes hacer es seguir su precio semanas antes del Black Friday o Cyber Monday para saber sí en verdad la rebaja vale la pena. ¿Se te olvidó seguir el precio de todos los productos que te interesan y ya es Black Friday? No te preocupes, puedes usar una herramienta como CamelCamelCamel que te permite ver el historial de precios de cualquier producto de Amazon.

Solo tienes que pegar el enlace de Amazon del producto cuya oferta quieres verificar y la web te mostrará su historial de precios. Puede que el producto que quieres comprar valga 50€ en Black Friday y pienses que es una ganga porque su precio regular es de 80€. Sin embargo, es posible que el producto antes haya estado a 40€ (con CamelCamelCamel podrás saberlo), por lo que la oferta de Black Friday no es tan atractiva y es mejor esperar a que caiga de nuevo al precio mínimo histórico en otra fecha.

CamelCamelCamel solo sirve con Amazon. Por suerte, para otras tiendas de España puedes usar el Verificador de Ofertas; una herramienta desarrollada por españoles expertos en monitorización de precios. Funciona con 500 webs de España, entre las que se encuentran MediaMarkt, El Corte Inglés, Amazon, etc. Para usarla, solo tienes que pegar en enlace de la oferta en la página web del Verificador de Ofertas y listo. Podrás saber si el precio de Black Friday es realmente el más bajo o antes estuvo más barato y es mejor esperar otra rebaja.

Compara las ofertas de varias tiendas para saber cuál es la mejor

Usando las herramientas que te dimos anteriormente podrás saber si el precio de Black Friday de una tienda es el más bajo para un producto en específico. Pero, ¿será ese el precio más bajo en general? ¿Es posible que otra tienda tenga el producto que te interesa más barato? Para despejar estas dudas lo que debes hacer es comparar los precios en las diferentes tiendas del país: Amazon, AliExpress, MediaMarkt, etc.

Incluso, puede que no encuentres una variación en el precio, pero quizás hay una tienda que te regala un extra como una funda, un estuche o hasta cupones de descuento para una próxima compra en la tienda, mientras que las otras no te dan nada adicional. Por ello, es muy importante no dejarse llevar por el anuncio más llamativo, sino comparar mesuradamente los precios y ofertas de cada tienda.

Verifica el precio del producto en la página web del fabricante

Los fabricantes o marcas suelen vender sus productos en sus sitios web oficiales al precio recomendado siempre. Es decir, venden al precio regular sin ningún tipo de oferta o con rebajas módicas. Por ello, si crees que una tienda ha inflado el precio de un producto para luego devolverlo a su precio regular en estas fechas y promocionarlo como oferta de Black Friday, revisa el sitio web del fabricante.

Así, comparando el precio oficial de la marca con el precio de Black Friday de la tienda, podrás darte cuenta de si en verdad estás ante un chollo o si solo es un engaño.

Comprueba si el producto es de un modelo nuevo o viejo

Muchas tiendas aprovechan el Black Friday para salir de los productos de modelos viejos, que no se vendieron en su momento, para así darle paso a los nuevos. Por ello, en estas fechas verás muchos productos a precios ridículamente bajos con respecto a su precio original, que suelen ser de modelos viejos. ¿Está mal comprar productos de modelos de hace unos cuantos años atrás? Para nada. De hecho, son más baratos que los nuevos, por lo que te permiten ahorrar mucho dinero.

Sin embargo, a veces no vale la pena ahorrar con un modelo viejo cuando puedes tener el nuevo con características más acordes a la actualidad por un poco más de dinero. Por ejemplo, si consumes contenido 4K, hoy en día no vale la pena comprar una Smart TV que no soporte esta resolución por más barata que pueda estar. En este caso, lo mejor para ti sería destinar un poco más de dinero por un buen televisor 4K.

Igualmente sucede con los móviles. Por ejemplo, el Pocophone F1 es un móvil que al día de hoy sigue rindiendo muy bien, pero varias de sus características ya se están quedando muy atrás. Su cámara doble de 12 MP, su pantalla estándar de 60 Hz, su falta de NFC y su diseño con un notch enorme en el frontal ya son cosas del pasado en cuanto a móviles de gama alta o media. Por lo que podría costar un Pocophone F1 en Black Friday, es mejor apostar por un gama media actual como el Poco X3.

Estos ejemplos que dimos en realidad aplican para todos los productos. En resumen, ten en cuenta qué te ofrece el modelo viejo en comparación a uno nuevo para saber si en realidad vale la pena ahorrar. En fin, esos son nuestros consejos para saber si una oferta es buena o no en Black Friday y Cyber Monday. Si quieres compartir una sugerencia para estas fechas con nosotros, puedes hacerlo desde los comentarios.