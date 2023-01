Cómo Nokia sigue siendo un gigante, aunque nadie compre sus móviles

Desde hace mucho tiempo que el nombre de Nokia ya no se escucha entre las mejores marcas de móviles. En este aspecto, la empresa ha caído en desgracia, permitiendo que otras compañías tomen la delantera. Se han quedado atrás, al punto de que incluso se rindieron en el rubro de los móviles de gama alta. No obstante, y aunque suene contradictorio, esto no significa que no estén recibiendo muchas ganancias dentro de este mundo.

Al contrario: Nokia hoy en día recibe beneficios sustanciosos desde un frente íntimamente relacionado con los móviles. ¿Cómo lo hacen? Por supuesto que no desde la venta de sus smartphones, sino más bien a través de otro medio que incluso tiene mayor importancia. Hablamos de las patentes y la conectividad.

Nokia es el rey del 5G y domina este mercado

Después de todo, Nokia es la empresa que más patentes ha vendido para que los móviles puedan tener consigo la conectividad 5G. Se trata de una jugada inteligente, y a la que le ha invertido millones de euros en cuestiones de investigación y desarrollo. El resultado son 4.500 patentes que se relacionan con la conectividad 5G, y que toda empresa debe obtener si no quiere quedarse atrás en el mercado.

Por supuesto, no es la única empresa incursionando en este campo, pero sí la que mejor ofertas trae. Hasta la fecha, Nokia solo pide 3 euros por cada dispositivo con 5G que se vende. Una propuesta más que razonable y con la que ha conseguido entablar acuerdos con grandes como Apple, Xiaomi, Huawei, OPPO, Blackberry, así como LG.

Ahora, sabiendo que la conectividad 5G en los móviles es tendencia, sus ganancias seguramente escalarán como nunca dentro del sector. Anteriormente, Nokia conseguía beneficios de entre 100 y 250 millones de euros al año. Para el 2022, esperan haber recaudado hasta 55.000 millones de euros basándose en las ventas de los móviles 5G, así como las transacciones relacionadas con las patentes.

La conectividad 5G ya es un hecho y el dominio de Nokia también

Gracias a la incorporación de la conectividad 5G, los móviles se han beneficiado de una conexión a Internet mucho más rápida. El lag en los videojuegos está a punto de pasar a la historia, mientras que la transmisión de los vídeos en streaming nunca fue tan fluida como con esta tecnología. Antes no se sabía demasiado de esta novedad, y ahora es un elemento tan indispensable como la línea telefónica.

Nokia ofrece las mejores patentes y todas las compañías buscan la tecnología del momento. Es natural que de esta forma la empresa continúe incorporando ganancias importantes, así ya no tenga mayor presencia cuando se habla de móviles inteligentes.

¿Sabías del reinado de Nokia cuando se habla de conectividad 5G?