Si eres asiduo a las noticias sobre el mercado móvil habrás notado que Nokia cada día tiene menos espacio en los medios. Esto se debe a que HMD Global (la compañía detrás de Nokia) no está presentando mayores novedades, haciendo perder el interés sobre sus dispositivos. ¿Una prueba de ello? El MWC 2022 estuvo lleno de novedades y Nokia lanzó algunos móviles, pero pasaron sin pena ni gloria por el evento porque eran de gama baja.

Esto viene sucediendo con frecuencia, lo que lleva a más de un usuario a preguntarse si Nokia decidió abandonar los buques insignia. ¿Lo hizo? Hoy podemos decir que sí, Nokia se rindió con los móviles Android de gama alta, pero eso no es tan malo como parece.

Nokia confirma que no está interesada en entrar en una guerra de especificaciones

Tras meses de silencio y especulaciones, finalmente un responsable de HMD Global confirmó lo que todos pensaban: Nokia no está interesada en los topes de gama con Android (por ahora). Esto lo dio a entender de forma clara Adam Ferguson, director de marketing de productos de HMD Global, en una conversación con el equipo de Android Authority:

“Fabricar un teléfono de 800 $ no tiene sentido para nosotros en este momento. HMD Global no quiere involucrarse en una guerra de especificaciones masivas con otros jugadores, prefiere representar algo muy diferente”.

Esta declaración es muy clara y puede incomodar a los fanáticos de la marca, pues anhelan ver brillar a Nokia como lo hiciese años atrás con los míticos N95 y E71. Nosotros también queremos que sea de esa manera, pero la estrategia de HMD Global no tiene por qué ser mala y, de hecho, le viene funcionando muy bien. ¿No nos crees? Hablemos un poquito sobre historia reciente.

Nokia quiso abarcar todos los niveles del mercado sin tener cómo, y esto le pasó factura

Desde la adquisición de Nokia, HMD Global quiso aprovechar la nostalgia que genera esta marca y se lanzó al agua intentando cubrir todo lo que el mercado les pidiera: teléfonos básicos, topes de gama innovadores, actualizaciones rápidas, una versión de Android limpia, llegar a todo el mundo y más. ¿El problema? La empresa no contaba con el músculo financiero, ni las ideas distintivas, para embarcarse en esa aventura.

La historia de Nokia con HMD Global comenzó bastante bien en 2016. Un buen número de envíos a nivel internacional, mucho espacio en la prensa y la promesa de ver resurgir al fénix entre sus cenizas. Esta época dorada alcanzó su pico hacia finales de 2017 con la venta de 25,1 millones de móviles (entre smartphones y básicos). Sin embargo, todo apunta a que estaba movida por la nostalgia.

Sí, los teléfonos de la compañía estaban lejos de ser malos y tenían Android One, pero tampoco ofrecían algo demasiado resaltante. El mercado se dio cuenta de ello y con apenas un año de luna de miel las cosas comenzaron a voltearse estrepitosamente.

Los pedidos a Nokia comenzaron a caer trimestre tras trimestre, mientras la empresa intentaba levantarlos con nuevos lanzamientos. ¿El último gran intento? El Nokia 9 PureView de 2019 con su montón de cámaras traseras, pero el resultado fue catastrófico. El mercado se le vino abajo a HMD Global, una situación que empeoró un montón durante los primeros seis meses de pandemia.

Abandonar la gama alta resultó en un respiro para Nokia

Tras el duro golpe de 2019, Nokia decidió cambiar su estrategia: dijo adiós temporalmente a la gama alta, redujo el lanzamiento de móviles de gama media superior, faltó un poco a su palabra con las actualizaciones y puso todo su esfuerzo de la gama media hacia abajo. Parte de ese cambio cayó mal a los usuarios (y con razón), además de hacer desaparecer a Nokia de los titulares, pero le sirvió a la compañía para recuperarse lentamente.

Después de tocar fondo en el Q2 de 2020 con apenas 8,6 millones de unidades vendidas, Nokia viene remontando poco a poco en sus cifras. De hecho, llevan 6 trimestres seguidos siendo rentables según los datos de Strategy Analytics. Solo entre 2020 y 2021, HMD Global aumentó sus ingresos en un 41%. Sí, desde afuera parecía que habían tirado la toalla, pero lo cierto es que el nuevo enfoque les está resultando muy positivo.

Móviles económicos, duraderos y con buenas funcionalidades, así es la nueva Nokia

¿Qué es lo que planea Nokia actualmente y para el corto plazo? Según la propia empresa: fabricar teléfonos duraderos, con buena batería, buenas funcionalidades pese al hardware que ocupen y que tengan un precio asequible. Todo ello con la idea de recuperar la confianza de los usuarios sin tener que arriesgar un pastizal experimentando en el camino.

Además, esta estrategia les permite ingresar dinero a sus arcas y crear un colchón que luego sirva de seguro para atreverse a más. Porque sí, Nokia hoy tiene clara una cosa: entrar en la guerra de la gama alta requiere recursos y es poco rentable.

No obstante, Ferguson explicó que su compañía todavía tiene mucho más que hacer, lo que deja abierta la puerta a volver a intentarlo. ¿Será pronto? No lo creemos, pero sí sabemos algo: recuperar la confianza de los consumidores no será sencillo, especialmente porque Nokia estaría pasando por este proceso por tercera vez.

¿Qué hacer mientras tanto? Como usuarios, esperar y ver cómo se desarrollan los hechos. Capaz todo funciona a la perfección, Nokia se posiciona como la mejor compañía de las gamas media y baja en unos años y luego vuelven a la gama alta por la puerta grande. Pero no lo sabemos.