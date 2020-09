La próxima gran característica con la que los fabricantes nos seducirán a cambiar de móvil será la cámara bajo la pantalla. Olvídate del notch, del sistema pop-up y de la perforación en la pantalla. Estamos viviendo el futuro que años atrás imaginábamos: actualmente ya es posible colocar la cámara selfie debajo de la pantalla de los móviles. ¿No nos crees? Échale un ojo al ZTE Axon 20 5G, el primer móvil comercial con cámara bajo la pantalla.

Aunque parezca irreal, los fabricantes han conseguido implementar una cámara selfie que no podemos ver, pero que ella sí nos ve a nosotros. ¿Cómo lo han logrado? Pues todo depende del fabricante. Xiaomi, OPPO y ZTE han desarrollado sus propias tecnologías de cámara bajo la pantalla que no funcionan exactamente igual. Sin embargo, coinciden en que el truco está en la pantalla. Veamos entonces cómo logran estas pantallas la transparencia necesaria para permitir que una cámara debajo de ellas pueda tomar fotos.

¿Cómo puede ver una cámara selfie debajo de la pantalla?

Como mencionamos antes, para que una cámara selfie pueda ver debajo de una pantalla, la pantalla tiene que ser un poco transparente. En ese sentido, Michael Helander (CEO de OTI Lumionics) explica que hay dos formas de lograr que una pantalla para móviles permita el paso de luz al sensor de la cámara selfie: hacer que toda la parte superior de la pantalla sea transparente o solo hacer transparente unos pequeños puntos entre los píxeles de la pantalla para que entre la luz.

Haciendo transparente toda el área de la pantalla que está encima de la cámara

En el primer caso, los fabricantes reemplazan algunos metales que componen la pantalla por otros más transparentes como el óxido de indio y estaño. También reordenan la composición de la pantalla para apartar los materiales que interfieren con la transparencia. Lo que no se puede mover o reemplazar, se hace tan pequeño como sea posible. Así se consigue que una parte de la pantalla sea transparente.

La cuestión es que hacer esto tiene sus problemas. Y es que las pantallas OLED están diseñadas para que la luz salga de ellas hacia el exterior y no al revés. Por tanto, al alterar este diseño original, la calidad de la pantalla se reduce en términos de brillo, uniformidad y resolución. De ahí a que en los móviles con cámara debajo de la pantalla se note un poco dónde está la cámara selfie, pues el área donde se ubica es más opaca y tiene menos resolución que el resto de la pantalla. Este es el tipo de transparencia que usa la pantalla del ZTE Axon 20 5G.

Haciendo que unos puntos entre los píxeles de la pantalla sean transparentes

El segundo método es un poco diferente. En lugar de hacer que un área completa de la pantalla sea transparente, en este método se opta por dejar pequeños “agujeros” o puntos transparentes entre los píxeles de la pantalla para que la luz pase a través de ellos y llegue al sensor de la cámara selfie. Por cierto, estos puntos se colocan en toda la pantalla, por lo que con este método se mantiene la uniformidad de la calidad de la pantalla (no notarás dónde está oculta la cámara selfie).

Ahora bien, colocar agujeros entre los píxeles conlleva el mismo problema que el primer método: una bajada en resolución. Sin embargo, en este caso, si la resolución de la pantalla no es muy alta, no habrá problemas en añadir los agujeros entre los píxeles sin alterar la calidad de la pantalla. Este sería un inconveniente solo en los móviles con pantallas que tienen una alta densidad de píxeles, pues habría que bajar la resolución obligatoriamente para que los agujeros quepan.

No obstante, a diferencia del primer método, con los puntos transparentes entre los píxeles el brillo de la pantalla no se reduce en lo absoluto. Algunos dicen que este segundo método es en el que está trabajando Xiaomi en sus móviles con cámara bajo la pantalla. Por lo que sabemos hasta ahora, esta sería la mejor tecnología para implementar una cámara debajo de la pantalla, ya que tendría un impacto mínimo sobre la calidad de la misma. Permite mantener su brillo y uniformidad, y solo reduce la resolución en móviles con alta densidad de píxeles.

¿Las cámaras selfies bajo las pantallas toman fotos tan buenas como las normales?

La foto que ves aquí arriba fue tomada por la cámara selfie que está debajo de la pantalla del ZTE Axon 20 5G (cortesía de GSMArena). Como puedes apreciar, no tiene nada de raro y parece de una cámara selfie normal. Sin embargo, esto no significa que una cámara selfie bajo la pantalla no presente problemas al tomar fotos. Según los expertos, este tipo de cámaras reciben menos luz que las normales.

Además, sufren la reflexión y la difracción que se genera cuando la luz pasa a través de todos los materiales, capas y agujeros de la pantalla. Esto sucede con cualquier tipo de pantalla transparente y da como resultados imágenes más “suavizadas” similares a las que se consiguen con los filtros de belleza actuales. Suponemos que esto no será un problema muy grave para la mayoría usuarios.

Asimismo, hay que resaltar que los inconvenientes mencionados se pueden compensar con soluciones de software (algoritmos de procesamiento de imágenes) y reducir haciendo uso de materiales específicos en la pantalla. Sea como sea, la cámara selfie bajo la pantalla es el futuro en el diseño de smartphones y los fabricantes lo saben.

Eso sí, esta tecnología aún no está lista para llegar a todos. Los especialistas creen que se empezará a implementar masivamente en 2022 o 2023. Así que sigue usando tu móvil con notch o con cámara perforada en la pantalla mientras esperamos que los fabricantes perfeccionen sus pantallas transparentes.