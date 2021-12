Es surrealista que hayamos llegado al punto de dejar que los algoritmos elijan nuestra próxima pareja. Detrás de apps de citas como Tinder no hay ninguna persona seleccionando pretendientes para ti, solo un conjunto de códigos que analizan tus características y basándose en eso te dicen con quién deberías salir. ¡Y muchas veces funcionan!

Las aplicaciones de citas son básicamente herramientas de búsqueda. Usan algoritmos para recomendarte parejas según tu información personal (como la ubicación y la edad), las preferencias que has establecido y tu actividad en la app. Sin embargo, cada algoritmo tiene sus particularidades que hacen que los resultados sean diferentes con cada app de citas.

¿Cómo funcionan los algoritmos de las aplicaciones de citas?

Algunos dicen que las apps de citas no son buenas precisamente por los algoritmos, ya que la conexión romántica es bastante difícil de predecir mediante códigos. Para analizar si esto es cierto o no, los amigos de Mashable han revelado cómo funcionan los algoritmos de las principales aplicaciones de citas. Vamos a echarle un vistazo.

Tinder

Antes, el algoritmo de Tinder estaba basado en el sistema de puntuación Elo, que fue diseñado originalmente para clasificar a los jugadores de ajedrez. Utilizaba la puntuación Elo para medir cómo otros perfiles interactuaban con el tuyo. Además de registrar tus propios Likes (swipes a la derecha) y Nopes (swipes a la izquierda), Tinder también te «puntuaba» en función de cómo te deslizaban tus potenciales parejas.

Tinder ya no usa ese sistema. Ahora la plataforma solo recomienda que uses más la aplicación para que el algoritmo te favorezca. Cuanto más utilices la app, más datos tendrá sobre ti (lo que en teoría debería ayudar al algoritmo a conocer mejor tus preferencias) y más personas verán tu perfil. Así que ese es el secreto: pasar más tiempo en Tinder.

Recientemente, la directora de comunicaciones de Tinder, Sophie Sieck, confirmó que no han hecho cambios en el algoritmo de la app debido a la pandemia. El sistema actual de Tinder ajusta qué personas te recomiendan cada vez que alguien le da «Like» o «Nope» a tu perfil, y cualquier cambio en el orden de los matches potenciales se refleja en un día.

Bumble

Bumble usa un sistema de «swipes» muy parecido al de Tinder, pero con la gran diferencia de que solo las mujeres pueden enviar mensajes primero, y las parejas pueden desaparecer si nadie envía mensajes en 24 horas.

De esta plataforma se sabe poco cómo funciona su algoritmo, pues es algo que nunca han comentado. De hecho, en su sitio web oficial solo han hablado de Private Detector (Detector Privado) que es un algoritmo que te avisa si alguien te ha enviado una foto desnuda.

Lo único que se ha podido averiguar del algoritmo de Bumble es que no recomienda cuentas inactivas, ya que la app solo recomienda a usuarios que han estado activos en los últimos 30 días. Así que no tienes que preocuparte por hacer match con gente que no está dispuesta a salir en este momento.

Hinge

Hinge es totalmente diferente a Tinder. No cuenta con sistema de «swipes» ni de puntuación Elo. Esta plataforma utiliza el algoritmo Gale-Shapley que ha sido galardonado con un premio Nobel, el cual se creó originalmente para encontrar las parejas óptimas en «intercambios» que el dinero no puede comprar, como las donaciones de órganos.

Por eso es que Hinge se promociona a sí misma como a una aplicación de citas para relaciones verdaderas a largo plazo. Para que entiendas mejor el funcionamiento del algoritmo Gale-Shapley, pongamos un ejemplo: digamos que hay 10 mujeres y 10 hombres solteros. ¿Cómo se emparejan? Pues bien, dile a un grupo (ya sea el de los hombres o el de las mujeres) que elija su primera opción, y si es rechazado, pase a su segunda opción. Y así sucesivamente hasta que ninguno de los que quedan quiera ser emparejado.

A partir de la información recolectada en esta primera prueba, los algoritmos se ajustan para recomendarte a personas que con más probabilidad querrán conocerte. Logan Ury, director de ciencia de las relaciones de Hinge, explicó que cuanto más utilices Hinge (cuanto más te gusten otros usuarios, más interactúes con los perfiles o más le digas a la app que has conocido a alguien en persona), más entenderá la aplicación en quién estás interesado. En este sentido, no es muy diferente a Tinder.

OkCupid

La diferencia de OkCupid con todas las aplicaciones que vimos antes es que este sitio web cuenta con muchísima más información de sus usuarios, ya que te permite incluir una enorme cantidad de datos personales, con más de 4000 preguntas para elegir. Te deja elegir entre 60 opciones de orientación sexual y género, así como insignias que muestren tu opinión sobre temas políticos o polémicos de la vida.

Gracias a ello, los perfiles de los usuarios de OkCupid son más completos y teóricamente sus algoritmos pueden funcionar mejor. Estos algoritmos se basan en un porcentaje de coincidencia que indica el grado de compatibilidad con otros usuarios. ¿Cómo calculan este porcentaje? En la sección de ayuda de OkCupid tienes la respuesta.

Básicamente, si otro usuario tiene preferencias de búsqueda y respuestas a preguntas similares a las tuyas, y está buscando las mismas cosas en cuanto a relaciones, tendrá un alto porcentaje de compatibilidad contigo. Puedes ver el porcentaje de coincidencia de alguien contigo en su perfil.

Grindr

Grindr, la aplicación que usan los homosexuales para ligar, solo utiliza algoritmos con fines de seguridad, como la detección de cuentas de spam. Según ellos, para encontrar parejas simplemente muestran las personan que están en línea aplicando los filtros de preferencia que el usuario escoja (como la edad y el estado de la relación). Además, clasifican a todos por distancia.

A veces añaden un poco de aleatoriedad para mantener los resultados frescos, pero eso es todo. No hay ningún algoritmo de recomendación en Grindr actualmente, según lo que dicen en su blog oficial. Vale la pena destacar que, por razones de propiedad intelectual, es probable que estas aplicaciones nunca revelen todos sus secretos algorítmicos.

De todas formas, esperamos que esta información te ayude a entender por qué te emparejan con ciertos usuarios en las apps de citas.