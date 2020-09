Si bien es cierto que Huawei domina la venta de teléfonos móviles a nivel mundial, tiene un gran problema con Estados Unidos, o mejor dicho con Donald Trump. Y ojo, que los vetos del gobierno americano podrían acabar hundiendo a la división de telefonía del fabricante chino.

En un principio parecía que EEUU acabaría por tender la mano a Huawei, pero nada más lejos de la realidad. Y, cuando Ming-Chi Kuo habla, nosotros le escuchamos. Por si no le conoces, es un analista de KGI Security que suele acertar en todas sus predicciones referentes a Apple.

Huawei podría dejar de fabricar móviles

Pero, esta vez no ha hablado sobre el posible iPhone 12 que será presentado en las próximas semanas, sino del futuro de la división de telefonía del fabricante asiático. Y ya te adelantamos que la cosa no pinta nada bien. Más que nada porque este analista ha indicado que, si todo sigue así, lo más probable es que Huawei deje de vender teléfonos.

Todo por culpa del veto que ha impuesto el gobierno de Donald Trump a la firma asiática, impidiendo comprar componentes en empresas con sede en Estados Unidos o utilizar los servicios de Google por poner algún ejemplo.

¿Se merece Huawei este final? Teniendo en cuenta que ha conseguido convertirse en líder del sector de la telefonía en tiempo récord, a golpe de presentar soluciones de gran calidad a un precio muy competitivo, lo cierto es que no.

Y esperamos que el fabricante con sede en Shenzhen no tire la toalla. Más que nada porque hay otros fabricantes que deberían haberse rendido hace años, en vez de arrastrarse feria tras feria intentando recuperar un prestigio perdido y que es casi imposible volver a recuperar. Veamos cuáles son.



HTC, el final de una era

El caso de la compañía taiwanesa me duele personalmente. Más que nada porque, tras profesar un amor incondicional hacia Sony, decidí dar el salto a este fabricante con mi amado HTC Diamond. Años más tarde, me compré el HTC One M7, una obra maestra en cuanto a diseño, y que presumía de unos altavoces de gran calidad. Desde ese móvil, la compañía solo ha hecho que ir a peor.

Y claro, tras varios grandes descalabros, HTC vendió la mayor parte de su división móvil a Google (principalmente para que tuviera patentes suficientes para fabricar sus propios teléfonos). De vez en cuando vemos a la firma presentando un móvil de gama media o entrada, o inventos como su smartphone blockchain Exodus 1s, pero el fabricante debería dejar de vagar por este mercado, y dejar de manchar una marca que fue uno de los grandes paladines de Android.

LG, mejor centrarse en su familia de Smart TV OLED

LG se mantiene bastante activo en el mercado de los smartphones, pero poco a poco ha ido perdiendo terreno hasta convertirse en una sombra de lo que fue. Y eso que llegaron a lanzar varios buques insignia al año (muchos recordaréis su familia G y V).

El problema de LG fue que quisieron innovar demasiado para marcar diferencias con sus rivales, y las ideas eran buenas (excepto el terrible smartphone modular LG G5) provocando un descalabro económico.

Teniendo en cuenta que las ventas de smartphones no acompañan, y que su división de Smart TV es un verdadero pelotazo en ventas (además de ser el fabricante que suministra paneles OLED a firmas de la talla de Sony, Panasonic o Philips), está claro que debería hacer las maletas y dejar de fabricar teléfonos.



Motorola ha ido de más a menos

Otro fabricante que debería dejar el mercado de los smartphones, es Motorola. Sí, cuando presentaron el primer Moto G consiguieron ser el foco de atención, gracias a la increíble relación calidad precio de este terminal.

Pero los años van pasando, y marcas como Xiaomi o Realme ofrecen soluciones mejores que las de Motorola a precios más comedidas. Y su teléfono plegable, que cuesta casi lo mismo que el de Samsung, no va a hacer que las ventas de smartphones Motorola se disparen precisamente…



Sony y el fracaso de su diseño Omnibalance

Este fabricante en particular me duele incluirlo en la lista. Pero, igual que con HTC, se lo merece. Al principio, la familia Sony Xperia era muy bien valorada por los usuarios de Android. Pero, de alguna manera la firma japonesa tuvo dos decisiones que aún nadie comprende.

Por un lado, lanzar un nuevo buque insignia cada 6 meses, que realmente era una simple revisión del modelo anterior. Y, por otro lado, ofrecer un diseño tosco, con esos característicos marcos marca de la casa. La firma lo llamo “Omnibalance”, la prensa especializada prefirió definirlo como retraso. Normal, todas las grandes marcas reducían los marcos a la mínima expresión, mientras que Sony seguía apostando por ellos.

No decimos que sus teléfonos actuales sean malos, ni mucho menos. Pero, sufren de una falta de innovación que hace que no destaquen respecto a sus rivales. Y, si Sony (que es el gran proveedor de sensores de cámara para smartphones), no consigue lanzar el teléfono con mejor apartado fotográfico del mercado, mejor que se dedique a otra cosa.

BlackBerry, una compañía que no ha sabido actualizarse

La compañía canadiense fue todo un boom. Para empezar, contaba con unas características de seguridad que hacían que grandes empresarios y políticos apostasen por este teléfono.

Y qué decir de BBM, el servicio de mensajería exclusivo de BlackBerry y que generó grandes beneficios al fabricante. Claro, luego llegó WhatsApp y otros servicios semejantes y BBM ya no era tan importante.

Por no hablar del hecho de que BlackBerry no supo actualizarse a los tiempos. Sus últimos intentos por volver al mercado era a través de smartphones con teclados QWERTY. ¿Quién quiere a día de hoy un dispositivo de este tipo? Pues un grupo muy reducido, de ahí el descalabro en ventas.

Actualmente no fabrican sus propios dispositivos, sino que venden licencias de su marca a terceros, pero mejor dejar el mercado de los smartphones definitivamente, y dedicarse a otras tareas, que cuenta con algunos servicios que siguen teniendo mucho tirón en el mercado.

Como habrás podido comprobar, hay varias compañías que merecen mucho más desaparecer del mercado de la telefonía. Pero, a diferencia de Huawei, de momento no están hostigados por el gobierno de Donald Trump. Ahora, solo falta cruzar dedos para que en las próximas elecciones de EEUU, cambien los inquilinos de la Casa Blanca. Seguramente, Huawei respirará más tranquila.