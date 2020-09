A día de hoy la oferta de accesorios es tan amplia, que puedes encontrar todo tipo de soluciones a precios dispares. Igual buscas los mejores accesorios para tu móvil, o gadgets para trabajar desde casa. Aunque, también hay verdaderas aberraciones que te sorprenderán.

Sí, accesorios para móvil tan feos que no te podrás creer que existen. Lo cierto es que algunos pueden resultar hasta útiles, pero su diseño es tan horrible que más vale que nadie te los regale.

Accesorios para móvil feos: las cinco mayores aberraciones

¿Piensas que no es para tanto? Entonces es que no has tenido suficiente con la foto de portada, donde una mujer está ¿feliz? mientras utiliza su guante bluetooth para hacer llamadas sin sacar el móvil. ¡Ideal para que te den collejas tus amigos!

Los patoauriculares

Puede que estos auriculares de cable suenen como los ángeles, pero mejor que no los saques del bolsillo si no quieres ser el hazmerreír. Un diseño sumamente horrible por mucho que también sirva como soporte para ver películas o series con tu teléfono.

Realidad virtual por la gorra

Es cierto que podemos convertir nuestro teléfono móvil en unas gafas de realidad virtual a través de una gran variedad de gadgets. Pero, en este caso a alguien se le ocurrió la genial idea de ofrecer una solución de exteriores.

Sí, para esos momentos en los que estás aburrido en el camping y no sabes qué hacer. Planta tu silla de playa a plena luz del día para presumir de esta gorra, gafas virtuales que te permitirán disfrutar de un entorno VR donde tú quieras. Mejor, evita que alguien te haga una foto…

La funda de móvil más fea de la historia

No podemos entender a la mente desquiciada que decidió crear esta aberración. Como podrás comprobar, estamos ante una funda para el móvil que simula una oreja. Vale, la idea podría hasta ser graciosa, si no fuera por sus dimensiones.

En serio, con ese tamaño no cabe en el bolsillo, ni en un bolso, por lo que tendrás que llevar el teléfono en la mano por la calle mientras la gente te señala asustada. ¿En serio hay gente dispuesta a sufrir este ridículo?

El manos libres más cutre de la historia

Sin duda, otro de esos inventos que nadie sabe por qué existe. Da igual que existan los auriculares Bluetooth para poder hacer llamadas sin tener que sostener el teléfono. Mejor apostar por un producto que hará que seas el centro de todas las miradas. No apto para personas con sentido del ridículo.

La funda mechero

Vale, en este caso no es una funda tan sumamente fea. Incluso cuenta con un abrebotellas, lo que hace que gane puntos. Pero ese encendedor eléctrico en la parte trasera nos parece horrible, además de peligroso. ¿En serio quieres encender cigarrillos con tu teléfono móvil?