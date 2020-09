Un smartphone es un dispositivo tan completo y potente que por sí solo puede llevar a cabo sus funciones principales y hacer muchísimas cosas. Sin embargo, si quieres llevar a tu móvil al siguiente nivel, necesitarás de ciertos gadgets que repotencien o añadan nuevas funciones a tu dispositivo. En el mercado actual, hay miles de accesorios de todo tipo para móviles que satisfacen las diferentes necesidades de cada usuario.

Para ayudarte a elegir los accesorios que tu smartphone necesita, en este artículo te presentaremos los 5 accesorios para móviles que nuestro equipo de redactores considera que son los mejores. Algunos de ellos son verdaderamente indispensables, así que échales un ojo pues puede que a ti también te hagan falta.

Trípode flexible, imprescindible para los que aman tomar fotos con el móvil

Si hacer fotos es tu pasión, necesitas tener un trípode flexible. Este accesorio lo recomienda nuestro compañero Carlos Rey, ya que verdaderamente logra mejorar las fotos que toma tu móvil de una forma genial. ¿Cómo lo hace? Pues brindando mucha estabilidad a tu teléfono y permitiéndole mantenerse fijo en diferentes posiciones gracias a sus patas que se pueden doblar como quieras.

Así que olvídate de las fotos movidas por tus temblorosas manos. Con un trípode flexible ese será un problema del pasado. Particularmente, te recomendamos el trípode flexible uFO 2 de Fotopro, pues está fabricado con materiales de calidad, se puede usar con cualquier móvil o cámara e incluso tiene la función de “disparador Bluetooth” para que puedas tomar fotos remotamente desde otro dispositivo. Este trípode vale 26€ y te lo puedes llevar usando el siguiente botón.

Soporte para el coche, perfecto para usar el GPS del móvil de forma segura

¿Eres de los que usa Google Maps en el coche? Entonces debes colocar tu móvil en un soporte seguro donde no se caiga y no te distraiga. Tal como nos dice nuestro amigo Mauro Minichello, este tipo de soportes es indispensable para usar el GPS del móvil mientras conduces. Te permitirá ver tu ubicación y las direcciones que busques fácilmente de un solo vistazo.

En concreto, Mauro recomienda el soporte de móviles para coches de la marca Modohe. Apenas cuesta 10€ y sirve para cualquier smartphone y coche. Además, sujeta firmemente tu dispositivo y es bastante resistente.

Auriculares inalámbricos, para escuchar lo que quieras sin molestar a nadie

¿Hace falta explicar por qué los auriculares inalámbricos son el complemento perfecto para tu móvil? Puedes usarlos para escuchar música, películas, series y hasta llamadas en tu móvil de forma privada sin molestar a nadie. Además, al ser inalámbricos, son realmente muy cómodos de llevar y no los sentirás como una carga, ya que no tienen los molestos cables que se enredan solos.

Este accesorio lo recomienda nuestro colega Pedro Reyes que aconseja comprar los Redmi Airdots. Y entendemos su elección perfectamente, pues estos auriculares de Xiaomi son económicos (24,60€), tienen una calidad de sonido aceptable, no presentan problemas graves de conectividad y tienen una batería de larga duración. En definitiva, son ideales para cualquier usuario.

Cable OTG, conecta periféricos USB a tu móvil y abre un nuevo mundo

El cable OTG es de esos accesorios que es mejor tenerlo que no tenerlo. Es un salvavidas muy interesante para tu móvil, ya que convierte el puerto microUSB o USB-C de tu móvil en un puerto USB tradicional donde puedes conectar periféricos (ratón, teclado, mando de juegos, micrófono, etc.) y unidades de almacenamiento (pendrive, discos duro, etc.). Incluso, a través de este cable puedes cargar un móvil con la batería de otro.

Yo, Argenis Torres, recomiendo encarecidamente este cable, pues no vale mucho (unos 7,5€) y le puedes dar muchísimos usos. Eso sí, recuerda que debes comprar el cable OTG que sea compatible con tu móvil, según si su puerto de carga es microUSB o USB-C.

Pulsera inteligente, el gadget más útil para añadir funciones de salud y deportivas a tu móvil

Finalmente, nuestro colega Antonio Silva nos recuerda que las pulseras inteligentes son uno de los mejores accesorios para móviles de la actualidad. Estos gadgets te permiten ver las notificaciones, SMS y llamadas de tu móvil desde la muñeca de tu mano y, además, aportan varias funciones fitness a tu móvil. Por ejemplo, pueden contar tus pasos, medir tu ritmo cardíaco, monitorear tu sueño y mucho más…

De hecho, algunas smartbands pueden analizar tu comportamiento diario y sugerirte ciertas actividades para mejorar tu salud. Hay muchas pulseras buenas como estas en el mercado que podríamos recomendarte, pero definitivamente nos quedamos con la Xiaomi Mi Band 5, que en Androidphoria ya analizamos a fondo. Esta pulsera cuesta 34€ y te aseguramos que vale la pena.

Hasta aquí esta lista de los mejores accesorios para móviles. Coméntanos… ¿qué te parecen nuestras recomendaciones? ¿Tú también consideras indispensables estos accesorios? Después de respondernos, échale un ojo a las 5 apps imprescindibles para nuestros redactores y continúa conociéndonos.