En Androidphoria nos la pasamos hablando de muchas aplicaciones, pero… ¿cuáles son las que más utilizamos realmente? Y es que, si bien una de las grandes virtudes de Android es que cuenta con muchísimas apps, hay que admitir que no todas ellas son útiles o buenas. En realidad, de ese montón de apps para Android que existen, solo hay un puñado que son verdaderamente necesarias.

Obviamente, lo que uno considera “necesario” varía dependiendo de las prioridades de cada persona. Por ejemplo, en Androidphoria preguntamos a nuestros redactores cuáles son las apps que consideran imprescindibles en sus móviles y algunos le dan más importancia a la comunicación y otros a la privacidad o a la navegación. ¿Quieres saber cuáles son dichas apps? A continuación, te las presentamos.

Telegram, la mejor app de mensajería para uso personal y profesional

En el móvil de nuestro compañero Carlos Rey, Telegram no puede faltar. Es la herramienta más útil para comunicarse tanto a nivel personal como profesional. Además, está basada en la nube y es gratuita, por lo que puedes usarla como nube privada para guardar o anotar cualquier cosa. Incluso, puedes utilizarla como herramienta para transferir archivos o texto del móvil al PC.

También hay que resaltar que Telegram es una de las apps que se actualiza con más frecuencia. Y no hablamos de las típicas actualizaciones que no traen nada nuevo. Telegram siempre añade una función o algún detalle nuevo tras cada actualización, algo que los usuarios apreciamos mucho. Por ejemplo, en una actualización reciente Telegram incorporó las videollamadas a su plataforma.

Autenticador de Google, una capa de seguridad extra vital para tu móvil

Si te importa la privacidad de las apps y servicios que disfrutas en tu móvil, de seguro compartirás con nuestro amigo Pedro Reyes que Autenticador de Google es una aplicación imprescindible. Lo que hace esta app es habilitar la identificación de dos pasos en ciertas plataformas compatibles. Es decir, permite que a tu cuenta de Google (por dar un ejemplo) no puedan acceder sabiendo solo la contraseña, sino que también deban saber el código que genera Autenticador de Google para entrar.

De esa forma, puedes estar seguro de que tus cuentas importantes de redes sociales, apps de entretenimiento o apps financieras solo serán accesibles para ti, aunque te hayan robado la contraseña. Genial, ¿no?

WhatsApp, la app para chatear por excelencia

A WhatsApp le podemos criticar muchas cosas y dejarla mal comparándola con Telegram, pero… ¿quién no la tiene en su móvil? Para nuestro colega Mauro Minichello es un sacrilegio tener un móvil y no tener WhatsApp. Y la verdad tiene mucha razón. Es la herramienta más infalible para comunicarse con cualquier persona, ya que todos la tienen: jóvenes, adultos, abuelos, empresas, instituciones, negocios, etc.

Por supuesto, WhatsApp no es tan versátil ni tan completa como Telegram, pero su gran ventaja es que cuenta con muchísimos más usuarios para chatear que cualquier otra app similar. Quizás eso se debe a que es realmente muy fácil de usar por lo simple que es. En fin, como dice Mauro, si no tienes WhatsApp en tu móvil prácticamente quedarás aislado del mundo.

Feedly Classic, todas las noticias que quieres leer en un solo lugar

¿Quieres mantenerte informado con las últimas noticias y artículos de los temas que te interesan? No hay mejor app para ello que Feedly Classic según nuestro compañero Dylan Garcia. Esta app te muestra todos los artículos más recientes de diferentes medios en un panel que se actualiza constantemente. Es ideal para levantarse en la mañana y enterarse de todo lo que está sucediendo en el mundo con tan solo echarle un ojo a los titulares que Feedly Classic recopila para ti.

Por si te lo estás preguntando, Dylan prefiere recomendar Feedly Classic sobre la app normal de Feedly porque siente que su diseño es más cómodo de manejar. Sin embargo, ambas apps funcionan de la misma forma y hacen lo mismo, así que te invitamos a probar las dos para que escojas la que mejor te parezca.

Opera, el mejor navegador para Android que he probado

Y la app que yo, Argenis Torres, considero indispensable en mi móvil es Opera. Simplemente es el mejor navegador que he probado (he pasado por Chrome, Firefox, Brave, entre otros). ¿Por qué? Porque lo tiene todo: un bloqueador de anuncios que no discrimina, un ahorrador de datos que sí funciona, VPN gratuita e ilimitada, modo nocturno que oscurece las páginas, modo lectura, gestos para cambiar de pestaña o cerrarlas, etc. Hasta tiene un monedero para criptomonedas, por si lo necesitas.

Muchos dirán que estas funciones las tienen otros navegadores, pero en Opera he notado que funcionan realmente bien. Por ejemplo, con Opera he logrado ahorrar el doble de datos que ahorro con Chrome. Su VPN no tiene trampa ni nada raro y su bloqueador de anuncios limpia los sitios web de una forma excepcional. Además, tiene una versión ligera o “mini” para móviles con pocos recursos. ¿Qué más puedes pedir?

Y para ti… ¿cuál es esa app que no puede faltar en cualquier móvil? Después de respondernos eso y si quieres seguir conociéndonos, deberías echarle un ojo a los 5 juegos que recomienda el equipo de Androidphoria.