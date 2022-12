Si bien hay muchos reproductores de música para Android Auto, incluyendo los de las principales plataformas de streaming (Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, etc.), no había ninguno que te permitiera reproducir las canciones de los vídeos YouTube en el coche. Sí, está CarTube que te permite ver vídeos de YouTube en Android Auto, y NewPipe que reproduce música de YouTube. Sin embargo, CarTube no te deja reproducir solo el audio y NewPipe no es oficialmente compatible con Android Auto.

Por suerte, el reproductor ViMusic ahora está disponible en Android Auto para permitirte escuchar tus canciones de YouTube favoritas con una interfaz amigable y sin necesidad de mostrarte el vídeo. Con esta app podrás reproducir en el coche la música de tus vídeos favoritos de YouTube, así como de las canciones alojadas en YouTube Music.

ViMusic, un reproductor de código libre para escuchar música de YouTube en el coche

ViMusic es un reproductor de música de YouTube Music o de vídeos de YouTube. Es uno de los pocos reproductores de su tipo (por no decir el único) que cuenta con una versión específicamente diseñada para Android Auto. Es capaz de abrir los enlaces de YouTube que le envíes, aunque también te deja buscar las canciones, álbumes, artistas, vídeos y playlists que quieras reproducir desde su buscador integrado.

También ofrece la posibilidad de guardar en caché algunas canciones para reproducirlas sin conexión, crear una lista de tu música favorita, ordenar y editar las listas de reproducción, establecer un tema oscuro, poner un temporizador y mucho más… Por si fuera poco, incorpora un sistema de sonoridad / normalización del audio.

Por cierto, es una app ridículamente ligera: el APK solo pesa 2,57 MB. Y lo mejor es que su interfaz es muy sencilla y muy fácil de utilizar en el coche. Puedes descargar el APK de ViMusic usando cualquiera de los siguientes enlaces:

Descargar | ViMusic en F-Droid

Descargar | ViMusic en GitHub

Cómo usar ViMusic en Android Auto

Para poder usar el reproductor ViMusic en tu coche mediante Android Auto, solo tienes que hacer lo siguiente:

Primeramente, sigue este tutorial para activar el modo de desarrollador en Android Auto.

Ahora, instala el APK de ViMusic en tu móvil siguiendo este tutorial de cómo instalar un archivo APK en Android paso a paso.

siguiendo este tutorial de cómo instalar un archivo APK en Android paso a paso. Abre la app ViMusic y presiona la opción Other .

y presiona la opción . Pulsa la opción Android Auto para habilitar el soporte para coches.

para habilitar el soporte para coches. Añade a la app todas las playlists y canciones que quieras escuchar en Android Auto .

. ¡Listo! Ya puedes conectar el móvil al coche. En la pantalla del coche deberías ver el icono de la app en el cajón de aplicaciones.

¡Eso es todo! Si no estás suscrito a ningún servicio de música en streaming, ViMusic puede ser una excelente solución para escuchar música gratis en Android Auto con una calidad decente.