App para Zelda, Tears of the Kingdom, mapa con todas las ubicaciones

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom por fin ha sido estrenado y ya es el principal candidato para ser el mejor juego del año. Este título es la secuela del famoso juego de mundo abierto, TLOZ: Breath of the Wild, sin embargo, los desarrolladores de Nintendo se superaron esta vez, haciendo un mapa aún más extenso, el cual puede llegar a ser algo abrumador para algunos jugadores, por lo cual te traemos una app para Zelda: Tears of the Kingdom con todas las ubicaciones que necesites.

Aquí en Androidphoria, como en el resto del mundo, estamos muy emocionados por la salida de este juego y por eso realizamos un artículo sobre si es posible emular Tears of the Kingdom en Android. Además de eso, para todos aquellos que quieran experimentar una emoción parecida en otros títulos, tenemos los 5 mejores juegos de Android que capturan la magia de Zelda: Tears of the Kingdom. Ahora sí, sin mucho más que agregar, vamos a lo que vinimos, conocer todas las ubicaciones dentro de Tears of the Kingdom.

¿Es estrictamente necesario contar con un mapa para jugar Zelda: Tears of the Kingdom?

Como ya mencionamos anteriormente, este es un juego impresionante, no solo por su historia, sus físicas y sus gráficos, sino también por el hecho de que el terreno a explorar en Tears of the Kingdom es aún más grande que el de Breath of the Wild. No entraremos en muchos detalles para evitar spoilers, pero si diremos que ahora puedes explorar dos capas más del territorio de Hyrule, esto se debe a que ahora hay un mapa en el cielo, hay un mapa de la superficie y un mapa bajo tierra.

Con tanto espacio por explorar, es lógico perderse de vez en cuando, así que si quieres llegar a un punto en concreto, un mapa puede serte muy útil. Además, si quieres completar los 152 santuarios de Tears of the Kingdom, conseguir todas las semillas Kolog o hacerte con todas las lágrimas de dragón, sin duda necesitarás la ayuda de un mapa. Así que para esas personas que quieren llegar a un sitio rápido o que quieren pasar el juego al 100% tenemos dos mapas para ustedes, uno en una app y el otro en una página web.

Tears Companion es la app que te permitirá llevar el mapa de Hyrule en tu bolsillo

La primera opción que tenemos disponible para ti, es Tears Companion, un mapa de Hyrule con el que puedes interactuar desde tu móvil. Esta app fue diseñada por Sebatian Kruse y el equipo de Software Notion, famosos por contar con muchas apps que también ofrecen mapas para otros famosos juegos de mundo abierto como el mismo Breath of the Wild, Elden Ring e incluso Super Mario Odyssey.

Tears Companion está disponible de forma gratuita para Android y para iOS, es bastante ligera y funciona de maravilla, incluso después de que descargas los mapas, puedes hacer uso de estos sin tener que estar conectado a Internet. Esta app te ofrece un mapa de las tres capas a explorar de Hyrule y la localización exacta de diferentes destinos e ítems, tales como:

Torres.

Dispensadores de dispositivos.

Santuarios.

Tesoros.

Lágrimas de dragón.

Pozos.

Villas, establos, posadas, etc.

Laboratorios.

Y muchas otras cosas más.

La app también cuenta con un compendio que puedes comprar dentro de la app, una guía de armas, de materiales y de enemigos, todas por diferentes costes. Además de eso, la app te ofrece la opción de filtrar las cosas que quieras ver en el mapa y una lista de ubicaciones en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en la cual puedes tachar los ítems que ya tienes y los lugares que ya visitaste para que no repitas ubicaciones por error.

Zelda Dungeon, también cuenta con su propio mapa interactivo de Tears of the Kingdom

Mapa interactivo de Zelda Dungeon 1 de 4

El famoso blog de The Legend of Zelda, conocido como Zelda Dungeon, también ha hecho público su propio mapa interactivo de Tears of the Kingdom y considerando que muchas personas están emulando este título en sus PC, tener un mapa así de accesible, es muy útil. El mapa, al igual que con la app, es completamente gratuito y está disponible para todo el que tenga acceso a Internet.

Este mapa interactivo, también cuenta con filtros para buscar lo que desees en cualquiera de las tres capas de Hyrule que quieras buscar. De igual forma te ofrece información sobre santuarios, semillas, Kologs, enemigos, materiales, misiones, etc. Además, te ofrece información sobre las ubicaciones, como, por ejemplo, gameplays de los santuarios, información sobre cómo obtener los ítems marcados, recomendaciones y mucho más.

Si posees una cuenta en la plataforma de Zelda Dungeon además puedes contar con la opción de marcar las ubicaciones visitadas. Como en la opción anterior, esto te permitirá tener un mejor control de tu aventura, en especial si estás buscando completar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom al 100%.

Ambas opciones cuentan con un amplio conjunto de herramientas, que de seguro te serán muy útiles en esta nueva aventura del héroe de Hyrule. Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo, la app para Zelda: Tears of the Kingdom, mapa con todas las ubicaciones, esperamos que te haya sido de utilidad y que disfrutes al máximo de este maravilloso juego, nos vemos luego.