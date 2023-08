Cómo ganar dinero con X (Twitter): todos los requisitos

Aunque desde hace no mucho la aplicación antes llamada Twitter, y ahora conocida como X, permitía a sus usuarios ganar dinero con sus publicaciones, no resultaba tan sencillo para la mayoría de cuentas, teniendo en consideración los requisitos que se debían cumplir para ello. Pues bien, recientemente, Elon Musk ha decidido rebajar un poco la dificultad de las condiciones, de modo que ahora sí que es posible para muchos poder recibir algo de pasta desde esta red social.

Pero claro, para ello, es necesario que sigan cumpliendo ciertas pautas importantes, antes de activar la monetización. Muchas se mantienen como estaban desde el comienzo, con un cambio crucial que le da la vuelta a la situación actual: el número de visualizaciones requerido bajó drásticamente. De modo que es la oportunidad perfecta para que cuentas con influencia se beneficien de su visibilidad.

Now, even more people can get paid to post!

We’ve lowered the eligibility threshold for ads revenue sharing from 15M to 5M impressions within the last 3 months. We’ve also lowered the minimum payout threshold from $50 to $10.

Sign up for a Premium subscription to get access.

— Support (@Support) August 10, 2023