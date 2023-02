Durante años Twitter contó con una cuenta oficial propia desde la que informaban las novedades en su plataforma con lujo y detalle. Sin embargo, desde que Elon Musk compró la compañía, su cuenta personal se ha convertido en el cartel de anuncios de esta red social.

A través de ella, el CEO de Twitter adelanta las nuevas características que tendrá la plataforma, y lo hace siempre de la misma forma: sin detalles, vagamente y sin fechas claras. Para una empresa tan grande (que además pierde dinero) esto no está del todo bien, pero es lo que hay y volvió a suceder. ¿Qué novedad reveló Elon Musk ahora? Que Twitter ya te permite ganar dinero con tus tweets. Te contamos lo que debes saber.

Twitter destinará parte de sus ingresos por anuncios para pagar a los creadores, pero solo a algunos

Desde su cuenta, Elon Musk anunció que los creadores de contenido en Twitter ahora podrán ganar dinero con sus tweets. La compañía destinará parte de sus ingresos por publicidad para esta tarea, aunque no hay detalle alguno sobre el porcentaje que se utilizará.

Musk reveló que las ganancias se obtendrán a partir de los anuncios que aparezcan en las respuestas a las publicaciones de los creadores. Así, mientras más interacción haya, más publicidad podría aparecer y más dinero ganará el autor de la publicación original.

Starting today, Twitter will share ad revenue with creators for ads that appear in their reply threads — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2023

Sin embargo, el CEO de Twitter también adelantó otro detalle: no cualquiera podrá optar por este beneficio. Los únicos usuarios que podrán ganar dinero gracias a la publicidad son aquellos que estén verificados a través de Twitter Blue.

Sí, primero tendrás que pasar por caja para luego poder empezar a cobrar. No sabemos qué tan rentable sea esto, pues no hay ni siquiera estimaciones de cuánto pagará cada anuncio. No obstante, es probable que para producir dinero suficiente tengas que crear una comunidad bastante grande y activa, así como contenido que genere mucha interacción. Es lo normal en cualquier otra plataforma que paga a sus usuarios, así que no vemos por qué sería diferente con Twitter.

De momento se desconocen otros detalles: requisitos adicionales, el sistema que se utilizará para pagar a los creadores o la disponibilidad geográfica de esta característica, por ejemplo. Asimismo, en el perfil de Twitter Creators todavía no se ha dicho nada, ni siquiera cómo se complementará esta novedad con otras funciones de monetización como los Super Followers o las propinas.

El requisito de Twitter Blue para poder monetizar es un negocio redondo

Aun con tantos detalles pendientes, no podemos negar que el requisito de Twitter Blue es una jugada inteligente, para Twitter. Por una parte, la compañía gana dinero al incentivar a los usuarios a suscribirse a Twitter Blue para poder generar ingresos (un gancho clásico); por el otro, los usuarios crean contenido con el objetivo de monetizarlo, haciendo que haya más interacción en la plataforma y que Twitter, a su vez, genere más dinero.

Es una jugada redonda, porque al mismo tiempo que esto sucede hay otra realidad: muchos son los que pagarán Twitter Blue intentando monetizar, pero pocos rentabilizarán la suscripción. Aun así, es importante recordar que la suscripción a Twitter Blue también ofrece otros beneficios, por lo que no será dinero perdido.