Recientemente, DuckDuckGo ha lanzado la App Tracking Protection en Android. Sin embargo, a pesar de que la protección de rastreo de DuckDuckGo se ha vuelto bastante popular, todavía tiene algunos errores.

Ten en cuenta que la función antitracking de DuckDuckGo es una función integrada en el navegador DuckDuckGo. Además, esta función de DuckDuckGo evita que otras apps rastreen tu comportamiento y tengan acceso a tus datos. Por otro lado, activar el antitracking de DuckDuckGo en Android no es nada complicado.

Los errores de la protección de rastreo de DuckDuckGo

Una de las mejores cosas de la protección de rastreo de DuckDuckGo es que no afecta demasiado la duración de la batería de los dispositivos. Además, cuando usas el antitracking de DuckDuckGo, todas las apps de tu móvil funcionan con normalidad. Sin embargo, uno de los problemas de esta función de DuckDuckGo es que debes tener instalado el navegador DuckDuckGo.

Es importante que consideres que no todas las apps buscan rastrearte y por ende, el antitracking de DuckDuckGo no las bloquea todas. Ahora, también existen algunas aplicaciones que DuckDuckGo decide no bloquearlas debido a «Problemas conocidos». Los navegadores web son algunas de las aplicaciones que suelen indicar «Problemas conocidos» en el antitracking de DuckDuckGo.

DuckDuckGo no proporciona suficiente información sobre las apps con «Problemas conocidos» y esto puede considerarse un error de esta función. Por otro lado, la protección de rastreo de DuckDuckGo solo funciona con apps de terceros, entonces, no bloquea a las aplicaciones de Google. Toma en cuenta que las apps de Google sí te rastrean y quizás por eso es mejor utilizar DuckDuckGo en vez de Google.

De cualquier forma, a pesar de los errores que todavía tiene la protección de rastreo de DuckDuckGo, esta sigue siendo una función útil. Ten en cuenta que si bien el antitracking de DuckDuckGo solo funciona con apps de terceros, esta función bloquea rápidamente a esas apps que quieren rastrearte.

Igualmente, debes considerar que el antitracking de DuckDuckGo sigue en fase beta, así que es muy probable que pronto solucionen sus errores. Ahora, si quieres ver los aspectos positivos y negativos de la protección de rastreo de DuckDuckGo lo mejor es que descargues su navegador y te unas a la lista de espera para usar la versión beta de esta función.