En la actualidad millones de personas solemos usar de manera predeterminada el motor de búsqueda de Google, quien poco a poco se adueñó de todo el mundo, siendo el más popular y conocido por todos.

Y por si no lo sabías, el navegador web de Google que todos conocemos (Google Chrome), es el mismo que recibió en los primeros meses de este año, una potente demanda de 5.000 millones de dólares por mentir en temas de privacidad.

Mucha gente busca alternativas a Chrome y DuckDuckGo es una de ellas

En la mencionada demanda, los de Mountain View estaban siendo acusados de mentir sobre las funciones del modo incógnito en Google Chrome, además de proveer cierta información personal del usuario a webs de terceros.

Sabiendo esto, es normal que cualquiera pueda dudar sobre la fiabilidad de Google. De hecho, se ha confirmado que en los últimos tiempos han ocurrido robos de billeteras virtuales a través de anuncios, promocionados por el propio buscador de Google.

A causa de lo anterior, no resulta extraño pensar en cambiar de motor de búsqueda. La realidad es que hay un buen número de alternativas, centradas principalmente en el apartado de la privacidad de sus usuarios, y DuckDuckGo es uno de los que destaca en la lista.

Su propio lema es «El motor de búsqueda que no rastrea», así que no debe sorprender a nadie que realmente les importe la privacidad por encima de todo, siendo este su principal fuerte.

Este motor de búsqueda y navegador privado no guarda el historial de búsqueda, ni vigila las páginas en la que entras, ni tampoco ven lo que hacen los usuarios.

Gabriel Weinberg, fundador y CEO de DuckDuckGo, dice: «Compartes tus secretos más íntimos con tu motor de búsqueda sin tan siquiera darte cuenta: problemas médicos, financieros y personales, junto con todas las cosas del día a día que te hacen ser quien eres. Toda esa información personal debe ser privada, pero en Google no es así».

Además de todo esto, este motor de búsqueda no rastrea direcciones IP, no muestra publicidad hiperdirigida (como sí hace Google), bloquea los rastreadores de correos electrónicos no deseados, y más cosillas. Aquí tienes un artículo donde mostramos cómo activar esta última función, llamada Protección de correo electrónico.

Para finalizar, es importante destacar que a diferencia de Google y su gran ecosistema de aplicaciones, DuckDuckGo busca todo lo contrario. Simplemente ser un navegador fiable para aquellos que quieran estar en Internet sin preocupaciones.

«En DuckDuckGo no estamos tratando de controlar el mundo. No tenemos un «ecosistema» para atraparte en él. Solo queremos ayudarte a llegar a donde quieres llegar lo más rápido posible y protegerte lo máximo posible en ese proceso», o eso dice Weinberg.

Puedes descargar su extensión en navegadores como Chrome, Firefox, Microsoft Edge o Safari. Aunque en el caso de Android, tienes un navegador exclusivo a tu alcance.