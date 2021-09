Seguro que en Instagram ya has visto stories preciosas de gente compartiendo qué tiempo hace en su ciudad. Y es que TikTok y demás aplicaciones ya se están apuntando a la moda de las stories temporales, pero Instagram tiene widgets únicos como este.

Si tu también quieres subir estas historias de Instagram tan originales, sigue leyendo. ¡Te explicamos cómo usar el sticker del Tiempo y la temperatura en tus stories de Instagram paso a paso!

¿Cómo se pone el sticker de “El Tiempo” y la temperatura en Instagram Stories?

Aunque haya cambiado la forma de compartir publicaciones en tus stories, este widget sigue donde siempre. ¡Es muy sencillo!

Diseña tu story, puedes dibujar algo o subir una foto de tu galería. Abre la pestaña de stickers desde el editor de stories, desde donde también puedes añadir el widget de poner música en las historias. Pulsa en el sticker que indica la temperatura en grados.

Una vez hayas seleccionado el widget, ya puedes colocarlo donde quieras e incluso elegir entre todas sus opciones de diseño. Solo tienes que ir pulsando en el sticker para personalizarlo.

Estas son las cuatro posibles opciones del widget. ¡Elige la que más te guste!

La temperatura en grados Celsius.

Un diseño del tiempo que hace con la temperatura en Celsius.

Otro diseño del tiempo con los grados Celsius.

La temperatura en grados Farenheit.

¿Por qué no me aparece el sticker de la temperatura en grados en el editor de Stories de Instagram?

Puede que no veas el widget del Tiempo en el menú de stickers de las stories de Instagram, y te estés preguntando qué ocurre. ¡No te preocupes!

No se trata de un fallo de Instagram. Simplemente, es necesario tener el GPS activado y la ubicación localizada para que este sticker funcione. En caso contrario, no te aparecerá ningún widget del Tiempo ni de la temperatura, ya que Instagram no tiene forma de saber en qué ciudad estás.

Ve a “Ajustes” > “Acceso a la ubicación” o elige la opción directamente desde el menú rápido de tu dispositivo. Activa el acceso del dispositivo a la localización por GPS. Dale permiso a Instagram para conocer tu ubicación, si no lo tiene ya (siempre o solo mientras se esté usando). Para configurar los permisos de la app, solo tienes que pulsar en el icono de Instagram y accederás al panel de control correspondiente.

Una vez activado el GPS en tu móvil, ya deberías poder poder añadir el widget del Tiempo y la temperatura a tus historias de Instagram. Si te sigue dando problemas, tal vez necesites actualizar la aplicación desde Google Play Store.

Así que ahora, además de subir fotos de la mejor calidad a tus historias de Instagram, también podrás decorarlas con este widget tan útil.

Las posibilidades son infinitas: Podrás presumir de un buen día soleado, dejar a todos alucinando si tienes temperaturas extremas, dejar bien claro si te gusta la lluvia o no… ¡Cuéntale al mundo qué tiempo hace en tu ciudad!